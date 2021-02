Nußloch/Sandhausen. (ugw) Die beiden Nachbargemeinden Nußloch und Sandhausen dürfen sich über Gelder des Landes Baden-Württemberg und des Bundes zur Städtebauförderung freuen. Wie der Landtagsabgeordnete für den Wahlkreis Wiesloch, Karl Klein (CDU), am Dienstag mitteilte, gehen insgesamt über 3,5 Millionen Euro an die zwei Kommunen, wobei ein Großteil davon in die Mondspritzergemeinde fließt.

"Nach Sandhausen fließen 150.000 Euro für das Vorhaben ,Ortskern IV’, nach Nußloch 900.000 Euro für das Vorhaben ,Ortsmitte III’", erklärte Klein. Außerdem gebe es für Nußloch 2,5 Millionen Euro aus dem "Bund-Länder-Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten im Zusammenhang mit dem genannten städtebaulichen Erneuerungsgebiet für die Sanierung der Turn- und Festhalle und des Hallenbades".

Mit Finanzhilfen "auf Rekordniveau in Höhe von 265 Millionen Euro" fördert demnach das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau auch 2021 städtebauliche Erneuerungsmaßnahmen. Davon kommen rund 90,7 Millionen Euro vom Bund. Gefördert werden in diesem Jahr insgesamt 361 Projekte.