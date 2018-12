"Am liebsten wäre uns, wenn alles so bleibt", meinen Raimund Bauer und seine Frau Ruth Dahme-Bauer vor dem Schild am Eingang des Pausenhofs der Grundschule. Foto: Alex

Von Christoph Moll

Neckargemünd. "Die Situation wird für Sie nicht schlechter." Und: "Eine Ausweitung der Öffnungszeiten wird es nicht geben." Dies hat Bürgermeister Frank Volk den Anwohnern der Grundschule noch Mitte Juli in einem Schreiben versprochen. Tatsächlich hat der Gemeinderat in seiner zurückliegenden öffentlichen Sitzung beschlossen, den Pausenhof zwar an Schultagen nicht mehr an Vormittagen, aber nach wie vor an Nachmittagen und zusätzlich an Wochenenden als Spielplatz zu öffnen.

Letzteres war eigentlich gar nicht vorgesehen, wurde aber auf Anregung von Stephanie Streib (Freie Wähler) kurzfristig und ohne Diskussion mit aufgenommen. Nun geht der eigentlich schon beendete Spielplatz-Schild-Streit doch noch weiter.

Das Schild am Eingang des Pausenhofes der Grundschule beschäftigt die Behörden schon länger. Es regelt seit dem Jahr 2002 die Nutzung des Schulhofes als Spielplatz. Bisher war der Schulhof für Kinder bis 14 Jahre montags bis freitags von 8 bis 13 Uhr und von 14.30 bis 18.30 Uhr zum Spielen freigegeben. Doch während des Schulbetriebs darf der Pausenhof kein Spielplatz sein - zum Beispiel für Kinder, die in Neckargemünd Urlaub machen oder an anderen Schulen gerade keinen Unterricht haben. Sie könnten den Unterricht stören und außerdem müsste die Stadt bei einem Unfall haften.

Deshalb befasste sich der Gemeinderat schon zweimal mit dem Schild. Weil sich Stadt und Schule nicht einigen konnten, musste sogar das Kommunalrechtsamt des Rhein-Neckar-Kreises entscheiden. Heraus kam eine Lösung, die der Gemeinderat im November gutgeheißen hatte - eine Öffnung am Nachmittag sowie in Ferienzeiten und an Wochenenden eine ganztägige Öffnung.

Genau diese ist den Anwohnern ein Dorn im Auge. "Wir hatten eine Einigung mit dem Bürgermeister, dass es keine Öffnung an Wochenenden gibt", berichtet Raimund Bauer, der schon seit 35 Jahren neben der Grundschule in der Banngartenstraße lebt. "Die Entscheidung des Gemeinderates hat uns völlig überrascht." Doch den Stadträten macht Bauer keinen Vorwurf: Diese hätten offenbar nichts von der Absprache mit dem Bürgermeister gewusst. "Bleiben die Anliegen der Anwohner ungehört?", fragt der frühere Richter nun.

Das Schild habe nie jemanden gestört, auch mit den Entwicklungen der vergangenen Jahre hätten sich die Anwohner arrangiert, so Bauer. "Früher war die Schule um 13 Uhr vorbei, heute sorgt die Hortbetreuung für erheblichen Lärm und seit kein Hausmeister mehr auf dem Gelände wohnt, gibt es gar keine Kontrolle mehr", berichtet der 70-Jährige. Der Schulhof sei Tag und Nacht offen und das Schild werde nicht beachtet.

So würden im Sommer Kinder und Jugendliche außerhalb der Öffnungszeiten Fußball und Basketball spielen und feiern, was die Nerven strapaziere. Das Schild sei die einzige Handhabe dagegen für die Anwohner. Damit komme man aber zurecht und das trage man mit. "Dass das nun auch am Wochenende möglich sein soll, ist für uns ein Riesenproblem", sagt Bauer. "Damit ist die Schmerzgrenze überschritten."

Die Anwohner wollen sich in der Sitzung des Gemeinderates am Dienstag zu Wort melden und fordern, dass sich das Gremium noch einmal mit dem Schild befasst. "Am liebsten wäre uns, wenn alles so bleibt wie bisher, so Bauer - auch wenn man bei 16 Spielplätzen in Neckargemünd die Frage stellen könnte, ob der Schulhof unbedingt ein Spielplatz sein muss. "Wir wollen keinen Dauerkonflikt, sondern einfach nur angehört werden", so Bauer. "Wir haben aber den Eindruck, dass wir mit unserem Anliegen nur lästig sind." Sollte es keine Einigung geben, müssten die Anwohner klagen.