Spechbach/Epfenbach. (mgs/jou/cm) Ein Windpark zwischen Spechbach und Epfenbach ist ein kleines Stück näher gerückt: Beide Gemeinden haben ihre grundsätzliche Bereitschaft erklärt, die notwendigen Flächen im Waldgebiet "Dreimärker" zu verpachten. Nun soll ein Kriterienkatalog für eine bessere Vergleichbarkeit zwischen interessierten Investoren zu schaffen. Doch diese Entscheidung lief nicht ganz ohne Ärger ab.

Bekanntlich drehen sich im direkten Heidelberger Umland bisher ausschließlich Windräder im hessischen Kreis Bergstraße, zu dem Neckarsteinach mit dem Greiner Eck gehört. Als eine der aussichtsreichsten Standorte im badischen Rhein-Neckar-Kreis gilt das Gebiet "Dreimärker" zwischen Spechbach und Epfenbach. Hier gibt es bereits Interessenten.

Dieses Windkraft-Vorranggebiet liegt sowohl auf Spechbacher als auch auf Epfenbacher Gemarkung. Der etwa 300 Meter hoch und im Wald gelegene Standort befindet sich komplett im Eigentum der beiden Kommunen. Die Orte könnten also am Windpark verdienen. Die nächste Besiedelung liegt über 1200 Meter entfernt. Die Lobbacher Wohnbebauung in Waldwimmersbach wäre näher als jene in Spechbach. Nach der neuesten Version des "Teilregionalplans Windenergie" des "Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar" umfasst das Gebiet eine Fläche von 25,7 Hektar. Hier könnte Platz für fünf Windräder sein. Ob der Standort wirklich wirtschaftlich ist, müssen aber noch Untersuchungen zeigen.

Externe Fachberatung ...

In der zurückliegenden Sitzung des Spechbacher Gemeinderates ging es nun darum, sich auf die Anfragen von Interessenten vorzubereiten. Die Verwaltung bat um Zustimmung für die Erstellung eines Kriterienkatalogs, der für eine bessere Vergleichbarkeit der Angebote sorgen soll. Auf die Unterstützung einer externen Dienstleistungsgesellschaft wollte die Verwaltung verzichten. Dem folgte der Gemeinderat einstimmig. Wenn die Bedingungen passen, würde die Gemeinde die Flächen verpachten, sagte Bürgermeister Werner Braun. Er rechnet mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent, dass Windräder aufgestellt werden. Bevor ein Pachtvertrag geschlossen wird, soll dieser fachlich und anwaltlich geprüft werden. Aus dem Gremium heraus wurde angeregt, weiterhin mit der Nachbargemeinde Epfenbach zusammenzuarbeiten. Laut Bürgermeister Braun haben bereits Treffen vor Ort am "Dreimärker" mit den kommunalen Vertretern der Nachbargemeinde stattgefunden. Die Sitzungsvorlagen für die Gemeinderatssitzungen zu diesem Thema seien zwischen den Verwaltungen abgestimmt worden.

Der Epfenbacher Gemeinderat hat ebenfalls beschlossen, dass der Kriterienkatalog nur von der Verwaltung und dem Gemeinderat ausgearbeitet wird. Allerdings lief dies nicht ganz ohne Kritik ab. Der dortige Bürgermeister Joachim Bösenecker hatte dafür geworben, externe Hilfe in Anspruch zu nehmen. Für die fachliche Begleitung des Verfahrens würden pro Gemeinde 12.500 Euro anfallen, plus weitere 5000 Euro für die Ausgestaltung des Vertrages. Ihm gehe es um Rechtssicherheit bei der Auswahl der Firma, die dann die Windräder bauen darf. Die Erfahrung zeige, dass Bewerber, die den Zuschlag nicht bekommen, klagen.

... sorgte für Unmut

Da Spechbach diese externe Hilfe bereits abgelehnt habe, fanden einige Mitglieder des Rats den ganzen Tagesordnungspunkt hinfällig. Eine Rätin bemängelte, dass Spechbach das alleine entschieden hat. Sie hätte sich gewünscht, dass sich die beiden Gemeinden bei dieser Entscheidung absprechen. "So kann ich mir eine Zusammenarbeit ganz schlecht vorstellen", sagte sie. Ohne Fachberatung habe sie große Bedenken, dass es möglich ist, einen Vertrag abzuschließen. Daher schlug sie vor, den Tagesordnungspunkt zu verschieben und sich mit dem Spechbacher Gemeinderat zusammenzusetzen.

Geschlossen stimmte das Gremium für die grundsätzliche Verpachtung der Waldfläche. Der Kriterienkatalog soll allerdings nur von der Verwaltung und dem Gemeinderat ausgearbeitet werden. Nur Bösenecker wollte die Hilfe einer externen Firma. Er schätzte die Wahrscheinlichkeit für Windräder mit 20 Prozent niedriger ein als sein Spechbacher Amtskollege. Er sah viele Hindernisse.