Von Christiane Barth

Spechbach. Aus der Heimatstube und der Notunterkunft wird vorerst nichts, auch nichts aus der neuen Wohneinheit im Ortskern: Das ortsbildprägende Gebäude in der Dorfmitte wird wohl fürs Erste in seinem unfertigen Rohbauzustand bleiben müssen. Angesichts von 62 Prozent Kostensteigerung beim Sanierungsvorhaben entschied sich der Gemeinderat für den Rückwärtsgang.

Das alte Fachwerkhaus neben dem Rathaus ist bereits entkernt und hätte nun saniert werden sollen. Die Förderung im Zuge des Landessanierungsprogramms ist längst genehmigt, die Zimmer- und Holzbauarbeiten hatte das Verbandsbaubüro öffentlich ausgeschrieben. Aber nur ein einziges Angebot lag zum Submissionstermin vor – und dieses mit 62 Prozent über der Kostenschätzung. Der Gemeinderat rang sich daher dazu durch, die Ausschreibung wieder aufzuheben. Was nun mit dem Gebäude geschehen soll, will das Gremium bei seiner nächsten Klausurtagung entscheiden.

Dabei war das alte Fachwerkgebäude eines der wesentlichen Vorhaben, weswegen im Jahr 2009 das Landessanierungsprogramm in der Gemeinde startete. "Das Haus war von Anfang an in der Planung mit dabei", teilte Hauptamtsleiter Marc-André Waxmann auf RNZ-Nachfrage mit. Anfänglich war geplant, in dem historischen Gebäude eine Heimatstube für Relikte aus der Vergangenheit sowie eine Notunterkunft für Geflüchtete oder Obdachlose einzurichten. "Davon sind wir wieder abgekommen und hatten vor, eine Wohneinheit auszubauen", so Waxmann. Die Baugenehmigung liegt bereits vor, auch ein Balkon war planerisch schon in trockenen Tüchern. Nun sollte es endlich in die Umsetzung gehen.

Doch bereits die Kosten für die Zimmer- und Holzarbeiten überschreiten die alte Kostenschätzung um mehr als die Hälfte. Bei knapp über 110.000 Euro brutto lag die Kalkulation, das vorliegende Angebot landete jedoch bei einer Summe von 177.000 Euro: "Das Ergebnis der öffentlichen Ausschreibung ist somit nicht akzeptabel", erläuterte Waxmann. Auszugehen sei davon, dass die Gesamtkostenschätzung, die noch vor der Pandemie erstellt wurde, deutlich überschritten und das Projekt wohl am Ende mindestens eine Million Euro kosten würde. "Wenn wir es jetzt anfangen, müssten wir es auch durchziehen, aber das wäre dann für die Gemeinde nicht mehr bezahlbar", verdeutlichte Waxmann.

Ob es daher vorerst auf Eis gelegt wird? "So sieht es im Moment aus", meinte der Hauptamtsleiter. Doch diese Entscheidung war während der zurückliegenden Ratssitzung noch nicht zu treffen. Die Räte hatten lediglich ihr Votum zur Aufhebung der Ausschreibung abzugeben.

"Wir haben spannendere Projekte", betonten Christina Probst (ULS) sowie Ben Olbert (CDU) unisono. Elvira Stein (FWV) äußerte die Überlegung, das Gebäude möglicherweise zu verkaufen. Doch Bürgermeister Werner Braun gab zu bedenken, dass die möglichen Konsequenzen des Aufhebungsbeschlusses zu einem späteren Zeitpunkt, also bei der Klausurtagung und bei einer der nächsten Gemeinderatssitzungen, besprochen werden müssten.

In diesem Zuge sprachen die Räte ein weiteres bedeutsames Projekt an, an dem die Gemeinde wohl jedoch nicht vorbeikommt: an einen neuen Kindergarten. Während in den umliegenden Kommunen bereits mehr Platz für Kinder geschaffen worden ist oder an den Neubauten noch gewerkelt wird, ist das Vorhaben in Spechbach noch ganz am Anfang. Unklar ist bislang, wo der Kindergarten überhaupt gebaut werden soll. Doch dass die Gemeinde, die mit dem Neubaugebiet "Taubenbaum" weitere Familien ins Dorf lockt, mehr Kita-Plätze schaffen muss, ist klar. "Durch den Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz sind wir in Zugzwang", so der Hauptamtsleiter.

Der bestehende Kindergarten, der in den 1990er-Jahren gebaut wurde, ist derzeit bis auf den letzten Platz belegt. "Momentan geht es genau auf", sagte Waxmann, der in der Sitzung zudem zu bedenken gab: Ein Kindergartenneubau würde mindestens sechs bis sieben Millionen Euro kosten. Schon im nächsten Jahr kann die Gemeinde den Bedarf an Kita-Plätzen nicht mehr erfüllen und will jetzt an einer "Übergangslösung" arbeiten. Auch hierüber soll bei der nächsten Klausurtagung beraten werden.

Ein weiteres, von den Kostensteigerungen betroffenes Großprojekt, das zudem bereits in der Mache ist, ist das Feuerwehrhaus. Die Aufträge sind teils vergeben, doch die Lieferprobleme für das Baumaterial machen nun auch dieses Projekt kompliziert. Der Rohbau der Fahrzeughalle steht, das Dach soll demnächst aufgeschlagen werden, dann folgen der Innenausbau sowie die Umgestaltung des Altbestandes mit Umkleidebereichen und Sanitärräumen. Während der Sanierung der bestehenden Räume muss die Feuerwehr vorübergehend in den Neubau ausweichen. Die Kostenkalkulation des Gesamtvorhabens liegt bei 1,8 Millionen Euro. Doch noch sind nicht alle Gewerke ausgeschrieben. Daher ist auch bei diesem Vorhaben mit deutlichen Kostensteigerungen zu rechnen.