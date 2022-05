Von Christoph Moll

Spechbach. Bäcker, Metzger, Einkaufsmarkt, Postfiliale – dass kleine Orte all das vorweisen können, ist heutzutage eher die Ausnahme als die Regel. So auch in Spechbach. Die Metzgerei hält die Stellung, doch der letzte Einkaufsmarkt hat schon lange geschlossen, vor ein paar Jahren machte auch die letzte Bäckereifiliale dicht. Vor Kurzem drohte auch der Post das Ende. Doch so weit wollte es die Gemeindeverwaltung nicht kommen lassen. Da die Post in Gemeinden unter 2000 Einwohnern – das trifft auf Spechbach zu – nicht zum Betrieb einer eigenen Filiale verpflichtet ist, sprang das Rathaus in die Bresche. Mitarbeiter nehmen nun Pakete und Päckchen an. Ist das so einfach möglich? Oder sogar ein Zukunftsmodell?

Bürgermeister Werner Braun berichtet, dass ein Ende der Post im 1700-Seelen-Dorf verhindert werden sollte. Als er von der Schließung des Haushaltswarengeschäfts und damit auch der Postfiliale erfuhr, kontaktierte er gleich die Post. Diese machte deutlich, dass ein Betrieb in der Metzgerei grundsätzlich ausgeschlossen sei. Die örtliche Schneiderei und ein Friseur seien aber auch nicht in Frage gekommen, da die Post montags bis samstags mindestens eine Stunde geöffnet sein muss. Deshalb fragte Braun seine Mitarbeiter im Rathaus, ob diese bereit wären. Sie sagten ebenso Ja wie der Gemeinderat. Ein kleiner Besprechungsraum wurde zur Postfiliale umgebaut, die Post übernahm die Ausstattung.

Zwei Mitarbeiterinnen absolvierten Schulungen und wechseln sich mit dem Postdienst ab. Geöffnet ist täglich von 10 bis 12 Uhr, donnerstags von 16 bis 17.30 Uhr. "Die Mitarbeiterinnen machen die Post in ihrer Arbeitszeit mit", erklärt Braun. "Das ist aber nur über einen begrenzten Zeitraum möglich." Deshalb schafft die Gemeinde eine 450-Euro-Stelle zur Unterstützung. Von der Post erhält sie eine Vergütung wie Gewerbetreibende, die eine Postfiliale führen – ein Festbetrag und ein variabler Betrag abhängig von erbrachten Leistungen. Dabei komme aber lediglich ein dreistelliger Betrag zusammen. Die monatlichen Ausgaben sind höher, also fließt Geld der öffentlichen Hand in das Postangebot. "Die Bürger sind froh, dass es weitergeht", sagt Braun, der einen wichtigen Service sieht. "Man kann nicht alles in Geld wiegen." Das Postangebot belebe das Rathaus und sei ein Treffpunkt, von denen es kaum noch welche gebe.

Auch bei der privatisierten Post ist man glücklich über die Unterstützung der Gemeinde: "Wir freuen uns, mit der Gemeinde einen Partner gefunden zu haben", so Sprecher Dieter Nawrath. Sicher sei und werde ein Betrieb durch Rathäuser nicht die Regellösung sein. "In dem einen oder anderen Fall ist es aber zweckmäßig und sinnvoll", so Nawrath. "In kleineren Orten leiden alle Gewerbetreibenden wie auch Gemeinden an niedriger Kundenfrequenz, weshalb Aufgaben zusammengelegt werden, wo immer es möglich und sinnvoll erscheint."

Und wie sieht es rechtlich aus? Darf eine Gemeinde ein Unternehmen wie die Post indirekt subventionieren? Die RNZ hat beim Kommunalrechtsamt in Heidelberg nachgefragt. Dessen Sprecherin Silke Hartmann verweist auf eine vergleichbare Einrichtung in Reichartshausen. Eine Übernahme der Dienstleistungen als freiwillige kommunale Aufgaben sei "vor dem Hintergrund, dass sich gerade im ländlichen Raum der Umfang der kommunalen Daseinsvorsorge ständig verändern und auch auf den Bereich des alltäglichen Bedarfs ausdehnen kann, weiterhin vertretbar".