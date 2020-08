Spechbach. (mgs) Es kostete einige Gesprächsrunden zwischen den Pädagogen in Schule und Kindergarten sowie den Eltern und Mitarbeitern der Verwaltung, aber jetzt ist geschafft: Viele Interessen sind berücksichtigt, die Rahmenbedingungen für die Kernzeitbetreuung im Rahmen der verlässlichen Grundschule sowie Ferienbetreuung auf den Weg gebracht. In seiner jüngsten Sitzung beschloss der Gemeinderat diese einstimmig.

Das Angebot der Kernzeitbetreuung gilt ab dem kommenden Schuljahr 2020/2021 und liegt in den Händen der Gemeinde, die Räume, Arbeitsmittel und Spielgeräte zur Verfügung stellt und die Betreuer vergütet. Für die Nutzung der Kernzeitbetreuung werden drei Tarife A, B, C mit verschiedenen Zeitfenstern und demzufolge auch variierenden, monatlich zu entrichtenden Preisen angeboten. Sie alle berücksichtigen den Stundenplan der Grundschule. Die Betreuung in der Kernzeit von 7.15 bis 8.45 Uhr zum Tarif A kostet 40 Euro. Tarif B regelt die Betreuung von 12 bis 14 Uhr für 55 Euro monatlich, für den Tarif C, der von 12 bis 16 Uhr gilt, sind 80 Euro zu entrichten. Eine Kombination aus zwei Tarifen A und B kostet 90 Euro und Tarif A zusammen mit Tarif C kostet 110 Euro.

Außerdem wird eine Ferienbetreuung für Kinder angeboten. Wer diese von 7.30 bis 14 Uhr nutzt, bekommt 22 Euro als Tagespreis in Rechnung gestellt oder 80 Euro für eine Fünf-Tage-Woche. Eine Betreuung bis 16 Uhr erhöht den Tagespreis auf 26 und den Wochenpreis auf 100 Euro.

Gemeinderätin Annette Lumpp (Freie Wählervereinigung) berichtete von verärgerten Eltern, die eine mangelhafte Absprache für die diesjährige Ferienbetreuung kritisieren. Zur Erläuterung: der Kindergarten ist in den letzten drei Ferienwochen geschlossen, die Ferienbetreuung steht aber in den ersten drei Ferienwochen bereits seit dem 3. August zur Verfügung. Bürgermeister Guntram Zimmermann wies die Kritik von sich und berief sich auf Urlaubsplanungen, die keine andere Möglichkeit zuließen. Bleibt für die Eltern zu hoffen, dass die Absprachen zwischen Ferienbetreuung und Kindergarten künftig besser laufen.

Die Anmeldeformulare für Kernzeit und Ferienbetreuung stehen auf der Internetseite der Gemeinde zur Verfügung. Alternativ liegen sie auch in der Kernzeit und im Rathaus aus. Für Gemeinderat Ben Olbert, der sich zusammen mit Hauptamtsleiter Marc-André Waxmann intensiv um die Organisation der Kernzeitbetreuung gekümmert hat und die Rahmenbedingungen vorstellte, sind es vertretbare Preise. Sowohl der Bedarf für das kommende Schuljahr als auch die Personalkosten der Gemeinde und die zu erwartenden Zuschüsse sind darin berücksichtigt.