Dossenheim. (dw) Die zunehmende Zahl von Unfallfluchten und von Fahrraddiebstählen sei besorgniserregend. Ansonsten konnte Volker Pfeiffer, erster Polizeihauptkommissar des für die Bergstraßengemeinde zuständigen Polizeireviers Heidelberg-Nord, viel Positives berichten. Sein "Sicherheitsbericht 2017", in dem er Vergleichszahlen hatte aufführen lassen, war mehr als zufriedenstellend. Die Gemeinderäte nahmen die Statistik beruhigt zur Kenntnis. Dennoch wunderten sie sich, warum das Sicherheitsgefühl von Bürgern gleichwohl beeinträchtigt sei, wie Friedeger Stierle (Grüne) bemerkte.

Gleich eingangs räumte Pfeiffer mit einem vor allem noch 2015 geäußerten Vorurteil auf. Die anfänglichen Bedenken, durch die Aufnahme Geflüchteter würde die Zahl wie auch immer gearteter Straftaten zunehmen, habe sich auch im zweiten Jahr nach deren Zuzug nicht bestätigt. "Ich denke, das ist schon seit 2016 vom Tisch", so Pfeiffer wörtlich.

Zu einem grundsätzlich entspannten Zurücklehnen wollte der Fachmann die Gemeinderäte dennoch nicht einladen. So sei die Zahl von Fahrraddiebstählen "wahnsinnig" angestiegen - Polizeimeldungen der vergangenen Tage bestätigen diesen Trend. Pfeiffer empfahl die "Fahrrad App", mit der man alle notwendigen Daten wie die Rahmennummer stets zur Hand habe. Das helfe bei der Suche und Identifizierung. Codierungen seien von der Polizei personell nicht mehr zu leisten. Sie seien mit jener Rahmennummer, die jedes Fahrrad habe, in Verbindung mit der erwähnten App auch nicht notwendig. Jule Gramlich (FW) hatte danach gefragt.

Was die Rauschgiftdelikte angeht, berichtete Pfeiffer von gesunkenen Fallzahlen. "Dossenheim ist nicht drogenfrei", gab er dennoch "keine Entwarnung". Sie seien wohl Ergebnis einer Verlagerung der Umschlagplätze. Pfeiffer erinnerte an die ergriffenen Maßnahmen. Im vergangenen Jahr hatte der Gemeinderat eine Benutzungsordnung für Spielplätze sowie öffentliche Sportanlagen erlassen, die der Polizei ein Eingreifen ermöglichte.

Kritisch sah Pfeiffer die Statistik der Fahrradunfälle. Die zunehmende Zahl verkaufter Pedelecs spiegle sich zwar noch nicht in der Statistik wider. Pfeiffer prophezeite hier aber auch einen Anstieg der Unfälle. Beim letzten Bericht hatte ihm noch grundsätzlich die hohe Zahl von Unfällen mit Senioren Sorgen bereitet.

Das setzte sich 2017 nicht fort. Dennoch bat er darauf hinzuwirken, dass Menschen mit nachlassender Fahrtüchtigkeit ihr Fahrzeug zum eigenen Schutz und zum Schutz der anderen stehen lassen. Änderungen im Strafrecht erlaubten nur bedingt den Vergleich mit Vorjahreswerten, merkte er an. So würden seit der Kölner Silvesternacht sexuelle Übergriffe früher als solche bezeichnet und verfolgt. In der Bergstraßengemeinde seien nur zwei Fälle von Sexualstrafdelikten bekannt geworden.