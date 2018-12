Schönbrunn-Schwanheim. (pol/rl/van) Zu einem Kellerbrand in einem Einfamilienhaus in der Herzstraße ist es am späten Sonntagabend gekommen.

Das Feuer war im Heizungsraum des Einfamilienhauses ausgebrochen. Die beiden Hauseigentümer im Alter von 35 und 49 Jahren, die den Brand während des Abendessens bemerkten, konnten das Anwesen rechtzeitig verlassen und wurden nach Angaben der Polizei nicht verletzt.

Die Freiwilligen Feuerwehren Schönbrunn, Neunkirchen, Lobbach und Aglasterhausen waren mit etwa 40 Einsatzkräften vor Ort und konnten den Brand zügig löschen. Auch ein Rettungswagen sowie ein Notarzt waren im Einsatz.

Der entstandene Schaden wird auf 80.000 bis 100.000 Euro geschätzt. Im Anschluss an die Löscharbeiten konnten die Eigentümer wieder zurück in ihr Haus. Warum der Brand ausgebrochen war, ist noch unklar. Das Polizeirevier Eberbach ermittelt.