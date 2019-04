Marcus Zeitler warf seine Bewerbung in der Nacht auf Samstag in den Briefkasten des Hockenheimer Rathauses. Foto: privat

Schönau/Hockenheim. (cm) Marcus Zeitler (CDU) ist auf Nummer sicher gegangen. Um 0 Uhr tauchte der Schönauer Bürgermeister in der Nacht auf Samstag am Hockenheimer Rathaus auf - in besonderer Mission: Auch wenn sich bislang kein weiterer Kandidat für die Oberbürgermeisterwahl in der 22.000-Einwohner-Stadt aus der Deckung gewagt hat, wollte Zeitler der Erste sein, der seine Bewerbung abgibt. Denn jener steht am Ende auf dem Stimmzettel ganz oben, was ein Vorteil sein kann.

Es war 0.01 Uhr, als Zeitler nach eigenen Angaben seinen Umschlag mit den Bewerbungsunterlagen in den Briefkasten warf. Dass der 44-Jährige am 7. Juli in der Rennstadt zur Wahl antritt, hatte er bereits im März öffentlich gemacht. Der gebürtige Leimener ist seit 2007 Bürgermeister von Schönau. In Hockenheim geht Oberbürgermeister Dieter Gummer in den Ruhestand.