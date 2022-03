Von Agnieszka Dorn

Schönau. Das Jahr 2022 verspricht – zumindest was Investitionen betrifft – in Schönau spannend zu werden: "Wir nehmen uns mit unserem Haushalt viel vor", gab Bürgermeister Matthias Frick in der jüngsten öffentlichen Sitzung des Gemeinderats in der Stadthalle mit Blick auf das Zahlenwerk zu. Auf den Haushalt ging Werner Fischer, Geschäftsführer des Gemeindeverwaltungsverbandes (GVV) Schönau, genauer ein. Die größte Investition und Maßnahme ist die Sanierung beziehungsweise Erweiterung der Sporthalle im Oberen Tal. Bereitgestellt wurden im diesjährigen Haushalt dafür rund 1,5 Millionen Euro. Zuständig für die Planung ist das Architekturbüro Sternemann und Glup aus Sinsheim.

"Im Oberen Tal haben wir große Gebäude, die dringend energetisch auf den neusten Stand gebracht werden müssen", sagte Matthias Frick. Neben der Vollsanierung der Sporthalle im Oberen Tal – die Stadt erhofft sich hier Fördermittel durch den Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten (IVS) von Bund und Land – soll in eine neue Heizwärmeverteilung in der Carl-Freudenberg-Grundschule investiert werden. Das Gebäude wurde – abgesehen von einer neuen Wärmeverteilung vor einigen Jahren – bereits energetisch saniert.

Geplante Investitionen 2022 sind neben der Sanierung der Sporthalle im Oberen Tal die Erneuerung beziehungsweise Fertigstellung des Bürgerhauses am Marktplatz, das ehemalige Awo-Haus, für rund 800.000 Euro. Hier soll ein Treffpunkt für Menschen entstehen und es soll verschiedene Angebote der Volkshoch- sowie der Musikschule geben. Eine kleine Bücherei und ein Café sind in dem Gebäude auch geplant. Darüber hinaus geplant ist: Das städtische Wohngebäude in der Carl-Höfer-Straße soll für 450.000 Euro saniert werden. Weiterhin wurden für die Gestaltung der Außenanlage der Grundschule im Stadtteil Altneudorf 230.000 Euro bereitgestellt, weitere 80.000 Euro für eine Photovoltaikanlage auf dem Dach der Schule. Für den Erwerb des Torhauses als kulturhistorisches Erbe wurden 235.000 Euro vorgesehen. Gedacht wurde auch an Jugendliche: Geplant ist die Errichtung eines Pumptracks – also einer Strecke für Mountainbiker – für rund 40.000 Euro, das Vorhaben soll noch dieses Jahr umgesetzt werden.

Der Gesamtergebnishaushalt – dieser enthält auch kalkulatorische Kosten wie Abschreibungen – umfasse ein Volumen von rund 10,4 Millionen Euro, sagte GVV-Geschäftsführer Fischer. Geplant ist eine Darlehensaufnahme von 645.000 Euro. Den ordentlichen Erträgen von rund 10,42 Millionen Euro stehen ordentliche Aufwendungen von rund 10,47 Millionen Euro gegenüber. Das ergibt ein Minus von 50.700 Euro. Der Gesamtfinanzhaushalt beinhaltet die tatsächlichen Geldflüsse und sieht Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rund 9,8 Millionen Euro und Auszahlungen von rund 9,5 Millionen Euro vor. Das ergibt einen Zahlungsmittelüberschuss, also ein Plus, von 317.100 Euro.

Die größten Ausgaben aus laufender Verwaltungstätigkeit "verursacht" das Personal mit rund 1,6 Millionen Euro. 114.000 Euro sollen in die Feuerwehr fließen, rund 140.000 Euro in den öffentlichen Nahverkehr und 55.000 Euro in die Jugendbetreuung durch den Verein Postillion. Die Kreisumlage liegt bei 1,5 Millionen Euro und die Finanzausgleichsumlage bei 1,4 Millionen Euro. Bei der Gewerbesteuer werden Einnahmen von 2,2 Millionen Euro (ein Plus von 400.000 Euro) erwartet und bei den Einkommenssteueranteilen rechnet man mit 2,4 Millionen Euro. Bei den Schlüsselzuweisungen sind 1,9 Millionen Euro angesetzt (ein Plus von 401.000 Euro).

Fischer warf zudem einen Blick auf die Verschuldung: Die Schulden sollen Ende 2022 rund 2,2 Millionen Euro betragen, was pro Kopf rund 502 Euro entspricht. Aufgrund der geplanten Investitionen rechnet man Ende 2025 mit einer Verschuldung von rund 3,3 Millionen Euro. Der Haushalt sei solide finanziert, sagte Fischer. Vertretbar sei auch die Aufnahme des Darlehens. Einstimmig votierte der Gemeinderat schließlich für den Haushaltsplan.