Schönau. (ths) Die traurige Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer in der gesamten Klosterstadt. Im Alter von 63 Jahren starb infolge einer unheilbaren Krankheit, jedoch für viele vollkommen überraschend, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD im Gemeinderat, Walter Roßnagel. In einer Gedenkminute bei der jüngsten Gemeinderatssitzung am Freitag würdigte Bürgermeister Matthias Frick den Verstorbenen als einen "Vermittler zwischen allen Menschen".

Seit seiner erstmaligen Wahl als Stadtrat für die Sozialdemokraten im Mai 2014 saß er zudem im Verwaltungs- und Finanzausschuss sowie in weiteren Ausschüssen. Sehr aktiv wirkte er außerdem im gemeinderätlichen Arbeitskreis "Stadtmarketing" und vertrat die Stadt auch nach außen hin im Gemeindeverwaltungsverband Schönau.

Als einstiger Filialleiter der örtlichen Sparkasse hatte Roßnagel sein Herz am rechten Fleck und galt in der Kommune als sehr gut vernetzt. Sein langjähriges Engagement zeigte er nicht zuletzt als Hauptbrandmeister in der Freiwilligen Feuerwehr. Von der Pike auf über 50 Jahre hinweg führte der Weg für den Zugleiter über die Jugendfeuerwehr bis hin zur Gesamtkommandantur der Wehren von Schönau und Altneudorf. Zudem schätzte man seinen Einsatz als Kreisausbilder und als Mitglied in der Unterkreisführungstruppe Nordbaden. Bis zuletzt vertrauten die Mitglieder des Fördervereins der Feuerwehr auf seinen Umgang mit den Finanzen. Zudem sang er im evangelischen Kirchenchor.

Walter Roßnagel hinterlässt eine Frau und drei gemeinsame Töchter. Die älteste, ebenfalls verheiratet, hat ihm zu zweimaligen Opa-Freuden verholfen.