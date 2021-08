„Notentlastung“ Steinach: Bei Starkregen fließt das im unterirdischen Regenüberlaufbecken gesammelte Wasser in den Fluss an der Straße „Gemarkungsgrenze“. Fotos: Alex

Von Lukas Werthenbach

Schönau. Lediglich die im Asphalt der Altneudorfer Straße eingelassenen Kanaldeckel deuten darauf hin, dass hier ein unterirdisches Regenüberlaufbecken verläuft. Für Untersuchungen, Säuberung und technische Nachrüstung dieses riesigen Kanals war bekanntlich die halbseitige Sperrung der Straße bereits für diese Woche angekündigt. "Aber wir sind dazu auf trockenes Wetter angewiesen", sagt Patrick Feike vom Hirschberger Ingenieurbüro E. Schulz, das der Abwasserzweckverband Steinachtal mit den Arbeiten beauftragt hat. Deshalb gehe man davon aus, dass die Sperrung samt Baustellenampel am nächsten Montag eingerichtet werde, berichtete Feike am Donnerstagnachmittag. Im RNZ-Gespräch erklärt der Ingenieur, was bei den unterirdischen Arbeiten geschieht und wie der Kanal vor Hochwasser schützen soll.

"Klimaanpassung" ist ein Wort, das seit der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen häufiger zu lesen ist: Neben der langwierigen Bekämpfung des Klimawandels sind Maßnahmen gegen die verheerenden Folgen extremer Wetterlagen noch dringender geboten. Ein schon lange bestehender Schutz gegen große Wassermassen ist das gigantische Rohr von über zwei Metern Durchmesser, das unter einem Teil der Altneudorfer Straße im Süden des gleichnamigen Schönauer Stadtteils verläuft – genauer unterhalb der Kurve zwischen den Einmündungen der Straßen "An der Klinge" und "Gemarkungsgrenze".

Hier unter der Altneudorfer Straße liegt ein unterirdisches Regenüberlaufbecken. Fotos: Alex

Ingenieur Feike erklärt, dass auch das "normale Abwasser" der Bevölkerung durch den Kanal fließt. Dieser kontinuierliche Strom gleiche aber angesichts der Dimensionen in diesem Abschnitt des Abwassersystems eher einem Rinnsal. Dieses verläuft direkt zur rund fünf Kilometer talabwärts gelegenen Kläranlage.

Wichtig für den Schutz vor Fluten ist aber eine Verengung des Kanals im Bereich des Abzweigs zur "Gemarkungsgrenze". "Wenn es sehr viel regnet, läuft der Kanal bis zu dieser Verengung erst mal voll", weiß Feike. "Das ist wie ein unterirdischer Wasserspeicher." Irgendwann erreicht der Pegel einen Überlauf, in etwa vergleichbar mit dem Loch unterhalb des Randes eines Waschbeckens. Von diesem Überlauf fließt das Wasser durch einen kleineren Kanal entlang der "Gemarkungsgrenze" in die Steinach als "Notentlastung".

Aber gelangen dann nicht auch allerlei Fäkalien in den Bach? "Nein", antwortet der Ingenieur: "Durch ausgebildete Schwellen im Kanal wird das Wasser vorgereinigt, Feststoffe bleiben hängen." Der verbliebene Schlamm setze sich zudem durch Sedimentation am Boden ab. "Was dann in die Steinach fließt, ist zu 99 Prozent Regenwasser", so Feike, "das Schmutzwasser ist also ganz stark verdünnt".

Die nun angekündigten Arbeiten seien übrigens Routine und hätten nichts mit den jüngsten Fluten in Westdeutschland zu tun. "Als erstes kommt ein spezielles Fahrzeug zur Reinigung des Kanals", erläutert der Experte. Danach erfolge die Begehung durch Fachleute. Dabei werde der Zustand des Regenüberlaufbeckens dokumentiert. "Außerdem wird Messtechnik nachgerüstet", so Feike. Denn bisher habe der Abwasserzweckverband keine Daten etwa darüber, wie oft dieses Becken vollläuft, beziehungsweise welche Regenmengen zu welcher Auslastung führen. "Der Abwasserzweckverband wertet diese Messungen dann aus und kann so künftig Aussagen über den Stauraum und die Entlastung machen." Doch erst einmal hofft man auf möglichst gar keinen Regen, um mit den Arbeiten überhaupt beginnen zu können ...