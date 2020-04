Neckarsteinach. (iz) Erst kam das Hochwasser Ende Februar und im März dann Corona. Das war Pech für die Vierburgenstadt – und viele Leute haben sich gewundert und geärgert, warum der Neckarlauer zum großen Teil abgesperrt und aufgegraben ist, aber scheinbar nichts passiert.

Der Promenadenweg entlang des Neckars unterhalb der Burgen ist bei dem zur Zeit herrschenden herrlichen Wetter sonst ein beliebtes Ausflugsziel, auch mit der Weißen Flotte. Ebenso bietet sich hier die Möglichkeit für einen schönen Spaziergang. Auch die Stadtverwaltung hatte damit gerechnet, mit der dringend notwendigen Sanierung der wichtigen Abwasser-Druckleitung längst fertig zu sein. Der Corona-Verdacht bei zwei Bauarbeitern hat sich zwar nicht bestätigt. Aber es dauerte eine Weile, bis geklärt war, dass sie nur an einer Grippe erkrankt waren.

Seit etwa einer Woche wird also wieder mit Hochdruck gearbeitet. Es ist der dritte Bauabschnitt an der Druckleitung, die insgesamt über fünf Kilometer das Abwasser der Stadt vom Schiffermast zur Kläranlage transportiert. Sie führt über 250 Meter vom Fahrkartenhäuschen bis zum Schiffermast. Auf dieser Strecke wird jetzt das Abwasser über eine Behelfsleitung entlang des Ufers in die Kläranlage geleitet. Der etwa 40 Jahre alte Kanal muss nämlich zum Teil erneuert werden, im übrigen Abschnitt wird er mit Inlinern – also mit einer in Harz getränkten Gewebematte – neu abgedichtet. Auch zwei Schächte werden neu gebaut. Insgesamt sind im Haushalt für diese Maßnahme 450.000 Euro angesetzt.

In sechs Wochen sollen die Arbeiten abgeschlossen sein und Ausflügler können hier wieder promenieren. In Richtung Kläranlage warten dann aber noch acht weitere Bauabschnitte.