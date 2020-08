Von Lukas Werthenbach

Sandhausen/Leimen-St. Ilgen. 18 Euro monatlich und 150 Euro für ein ganzes Jahr kostet seit Beginn dieses Monats das Parken auf dem zuvor kostenlosen Pendlerparkplatz am Bahnhof Sandhausen/St. Ilgen. Für den entsprechenden Beschluss des Leimener Gemeinderats gab es aus der Nachbarkommune nun deutliche Kritik.

In öffentlicher Sitzung des Sandhäuser Gremiums bezeichnete Thomas Schulze (SPD) die Entscheidung der Großen Kreisstadt vor dem Hintergrund des Klimawandels als "kontraproduktiv". Zudem warb er mit Blick auf den gestiegenen CO2-Ausstoß in der Hopfengemeinde (vgl. "Extra") insbesondere für eine Auseinandersetzung mit der Frage, wie Bürger zur Reduzierung der Emissionen beitragen könnten.

"Das kann doch nicht wahr sein", habe auch Hakan Günes (CDU) gedacht, als er in der RNZ unter dem Titel "Die Stadt bittet zur Kasse" von der Leimener Entscheidung gelesen habe. Günes schloss sich Schulzes Worten an und äußerte sein Unverständnis dafür, "einerseits zu fördern, dass die Leute ihr Auto stehen lassen und mit der Bahn nach Heidelberg fahren". Und andererseits bewege man mit der Einführung dieser Gebühren einige Pendler dazu, nun doch die gesamte Strecke mit dem Auto zurückzulegen. Wenngleich dies "Sache der Stadt Leimen" sei, sprach sich auch der CDU-Rat dafür aus, im Gemeinderat über Lösungen für dieses Problem nachzudenken.

Schulze berichtete außerdem von neuen Zahlen des Rhein-Neckar-Kreises über die Sandhäuser CO2-Bilanz der Jahre 2010 bis 2017. Nachdem er eine ältere Version dieser Zahlen in seiner Haushaltsrede im Januar noch "leicht optimistisch" bewertet hatte, "muss man jetzt leider feststellen, dass der CO2-Ausstoß der Gemeinde seit 2010 um 1,5 Prozent angestiegen ist". Von Einsparungen könne man so "eigentlich nicht reden", wobei er betonte: "Die Kritik geht nicht an die Gemeinde oder den Gemeinderat, bei den öffentlichen Liegenschaften haben wir eine gute Einsparung." Allerdings helfe diese kaum, weil der Anteil der kommunalen Einrichtungen an den Sandhäuser Gesamt-Emissionen nur noch bei zwei Prozent liege: "Den Löwenanteil machen ,Verkehr und Transport’ mit 42 Prozent und private Haushalte mit 43 Prozent aus", so Schulze.

Dem Rhein-Neckar-Kreis zufolge stiegen die Emissionen von "Verkehr und Transport" in Sandhausen im genannten Zeitraum um über 13 Prozent, in "Gewerbe und Sonstigem" sogar um 70 Prozent. Zwar reduzierten die privaten Haushalte in diesen sieben Jahren ihren CO2-Ausstoß um fast 13 Prozent. Doch bei der Mobilität der Bürger sieht Schulze das größte Einsparpotenzial: "Wir müssen was machen, um die Bevölkerung zu erreichen." Er sehe es als Aufgabe von "Gesamt-Gemeinderat und Verwaltung" an, darüber nachzudenken, "wie wir das vorankriegen", denn: "So kann es nicht weitergehen."

Bürgermeister Georg Kletti erinnerte ebenfalls daran, dass die CO2-Bilanz der öffentlichen Gebäude Sandhausens im regionalen Bereich bereits "ganz weit vorne" sei. Die gestiegenen Emissionen in anderen Bereichen führte er auf eine "prosperierende Gemeinde" zurück: "Die Bevölkerung hat zugenommen, auch das Gewerbe ist von 2010 bis 2017 gewachsen." Zudem sei der öffentliche Nahverkehr zuletzt ausgebaut worden und es gebe eine beratende Klima-Sprechstunde für alle. "Jetzt ist es glaube ich in erster Linie Aufgabe des Gesetzgebers, ohne erhobenen Zeigefinger durch Programme und Subventionen die Leute zu animieren, vom Verbrenner auf E-Mobilität umzusteigen", so Kletti.