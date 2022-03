Dass der 720er Bus wieder bis zum Bismarckplatz fährt, ist derzeit nicht in Sicht. Foto: Alex

Von Lukas Werthenbach

Sandhausen/Heidelberg. Sandhausen lässt nicht locker: Seit der eigentlich nur provisorisch vorgenommenen Verkürzung der Buslinie 720 vor über dreieinhalb Jahren fragen Gemeinderäte in Richtung der Verwaltung immer wieder nach dem aktuellen Stand. Schließlich fuhr der Bus bis Juli 2018 von St. Leon-Rot über Walldorf und Sandhausen bis nach Heidelberg an den Bismarckplatz. Doch seither endet die Linie bereits an den Heidelberger Stadtwerken.

Dies schmeckt nicht nur den Bürgern der Hopfengemeinde nicht, wo die Linie als wichtige ÖPNV-Verbindung ins Heidelberger Zentrum gilt. Allerdings kann das Rathaus stets nur die – bisher eher unbefriedigenden – Wasserstandsmeldungen des hier verantwortlichen Landratsamts Rhein-Neckar weitergeben. Auch die Antworten der Behörde auf die Fragen der RNZ lassen daran zweifeln, ob es überhaupt jemals wieder eine direkte Verbindung an den Bismarckplatz gibt.

"Warten auf den Bus zum Bismarckplatz", "Weiter warten auf den Bus zum Bismarckplatz" – so titelte die RNZ, als es bereits im März und im Oktober 2020 um ebenjene Buslinie ging. Auslöser für die Verkürzung der Linie waren bekanntlich die im Sommer 2018 gestarteten Bauarbeiten im Heidelberger Stadtgebiet: Deswegen "wäre ein stabiler Betrieb der Buslinie nicht mehr zu gewährleisten gewesen, sodass der Linienweg gekürzt wurde", erklärte das Landratsamt damals.

Offenbar hätten die Busse wegen des dichten Verkehrs in der Heidelberger Innenstadt ihren Fahrplan nicht einhalten können. Zwar waren die betreffenden Baustellen im Herbst 2019 abgeschlossen. Doch im Frühjahr 2020 wäre die "Betriebsstabilität der Buslinie insbesondere durch die aktuellen Verkehrsbehinderungen rund um das Walldorfer Kreuz wiederum erheblich beeinträchtigt worden", hieß es damals. Also blieb es bei der Endstation "Stadtwerke".

Auch Monate später war lediglich von einem noch laufenden "Abstimmungsprozess" die Rede. Ziel sei aber weiterhin ein "Maßnahmenpaket" für diese Linie, um einen "stabilen Busbetrieb bis zum Bismarckplatz gewährleisten zu können", beteuerte ein Sprecher des Landratsamts. Als Gründe für die Verzögerungen nannte dieser erst auf wiederholte Nachfrage im Herbst 2020 "insbesondere die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Öffentlichen Personennahverkehr und die damit einhergehende massive Arbeitsverdichtung für alle Beteiligten".

Auf erneute Nachfrage im April 2021 erklärte die Behörde dann, dass auf der Linie 720 derzeit "schwerpunktmäßig Umstellungen der Fahrzeugumläufe und Dienstplangestaltungen des Fahrpersonals" geprüft würden. Auch eine Änderung der Streckenführung sei eine Option.

Doch geschehen ist seither offenbar wenig. In der jüngsten öffentlichen Sitzung des Sandhäuser Gemeinderats war es Thomas Schulze (SPD), der gegenüber der Verwaltungsbank berichtete: "Der VRN weigert sich, auf unsere Anfragen zu antworten." Daher fragte er nun, ob eine seitens der Verwaltung beabsichtigte Kontaktaufnahme mit dem Landratsamt "etwas genutzt" habe. Rathauschef Hakan Günes antwortete, dass es ein Telefonat mit der Leiterin des "Amts für Nahverkehr" Rhein-Neckar gegeben habe. "Ein Mitarbeiter meldete sich danach per E-Mail bei uns, wonach weitere Ausführungen folgen werden."

Also fragte die RNZ abermals beim Landratsamt nach. Den "erheblichen zeitlichen Verzug" erklärte eine Sprecherin – fast wortgleich wie bereits im Herbst 2020 – mit "den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den ÖPNV und die damit einhergehende Arbeitsverdichtung für die Beteiligten". Zudem sorgten "prioritär abzuarbeitende Projekte" für die Verzögerung. Auf Nachfrage, wie denn die Pandemie konkret für eine "Arbeitsverdichtung" im ÖPNV sorge und welche Projekte "prioritär" abgearbeitet würden, hieß es lediglich: "Konkretisierungen sind nicht möglich."

Man könne jedoch versichern, "dass sich die grundsätzliche Zielsetzung des Kreises, einen stabilen Betrieb der Linie 720 bis zum Bismarckplatz zu ermöglichen, nicht geändert hat". "Insbesondere mit der Stadt Heidelberg" bedürfe es hierfür noch "verschiedener Abstimmungen". Weitere Angaben, etwa über einen möglichen Zeitplan, seien aktuell nicht möglich.