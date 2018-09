Sandhausen. (aham) Seit über 350 Jahren wird in Sandhausen Hopfen angebaut und diese uralte Tradition wird am Wochenende gefeiert: Am Samstag und Sonntag, 1. und 2. September, geht auf dem Festplatz am Rathaus das Hopfenfest über die Bühne. Parallel wird der Hopfen geerntet und von Hand "gezopft".

Die Ernte auf dem Feld in der Gottlieb-Daimler-Straße beginnt am Samstag um 10 Uhr und geht bis 18 Uhr. Die vollen Wagen werden zum Festplatz gekarrt, wo die Festbesucher beim "Hopfe zopfe" zuschauen können. Dabei werden die Dolden mit viel Fingerspitzengefühl von den Ranken abgetrennt. Die Bewirtung auf dem Festplatz beginnt um 10 Uhr, die offizielle Eröffnung mit Fassbieranstich und Musik vom MGV erfolgt um 11.30 Uhr. Ab 18 Uhr ist erneut Livemusik angesagt.

Ein ökumenischer Gottesdienst läutet den Sonntag um 9.30 Uhr auf dem Festplatz ein. Fest und Ernte beginnen wieder um 10 Uhr. Nach dem Frühschoppen wird ab 13 Uhr - wie schon am Samstag - Ochs am Spieß aufgetischt. Der MGV Germania, der die Hopfenanlage betreibt und zusammen mit der Gemeinde zum Hopfenfest einlädt, gibt ab 16 Uhr einige Lieder zum Besten. Übrigens: Während das Vergnügen auf dem Festplatz bis 22 Uhr geht, dauert die Arbeit auf dem Feld nur so lange, bis alles abgeerntet ist.