Sandhausen. (pol/mün) Eine Hauptursache für Unfälle ist "nicht angepasste Geschwindigkeit". So nennt die Polizei Raserei. Um gegen Autofahrer etwas zu tun, die immer wieder die Geschwindigkeitsbegrenzungen nicht einhalten, rückte am Donnerstagfrüh die Verkehrspolizei aus. Ihr Einsatzgebiet: die Landesstraße L598 bei Sandhausen.

Zwischen 7.45 und 10.15 Uhr wurden insgesamt 1600 Fahrzeuge gemessen. 52 Autofahrer wurden geblitzt und mit ihrem Fahrzeug auf einem Foto festgehalten. Sieben dieser 52 Autofahrer waren so schnell, dass sie nun sogar mit einem Bußgeld rechnen müssen.

Unrühmlicher Spitzenreiter an diesem Kontrolltag war ein 20-jähriger Mann aus Ketsch. Er hatte in seinem BMW X3 die Geschwindigkeits-Messanlage mit über 145 Kilometer pro Stunde passiert. Erlaubt sind an dieser Stelle nur 70 km/h.

Der junge Mann wendete nach der Messung sein Fahrzeug und kehrte wenige Minuten später zur Kontrollstelle zurück. Hier stoppten ihn die Verkehrspolizisten und hätten eigentlich gerne seine Papiere gesehen. Doch er hatte keinen Ausweis, Fahrzeugschein oder Führerschein dabei. Dafür musste er dann in Begleitung der Polizei nach Hause, wo seine Angaben überprüft wurden.

Der 20-Jährige muss nun mit einem Bußgeld von 440 Euro, zwei Punkten und zwei Monaten Fahrverbot rechnen.

Übrigens: Diese Kontrolle soll keine Einzelmaßnahme bleiben. Die Polizei kündigte gleich weitere Geschwindigkeitsmessungen an.