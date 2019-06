Sandhausen. (pol/mün) Ein 28 Jahre und ein 31 Jahre alter Mann wurden von der Polizei in Sandhausen in Gewahrsam genommen, nach dem sie ein äußerst schlechtes Benehmen an den Tag legten.

Erst sollen die beiden eine 31 Jahre alte Frau in einer Gaststätte in der Bahnhofstraße sexuell belästigt und beleidigt haben. Mehrere Gäste schritten ein und es kam zu einem Handgemenge, berichtet die Polizei. Daraufhin wurden die beiden aus der Kneipe geworfen.

Das alles passte ihnen aber überhaupt nicht. Vor der Gaststätte sollen beiden randaliert und einen Platzverweis ignoriert haben. Daraufhin nahm die Polizei die beiden in Gewahrsam. Dabei soll der 43-Jährige auch Widerstand geleistet haben. Immerhin 4 Streifenwagen mussten zu dem Einsatz in der Nacht zu Donnerstag gegen 1.15 Uhr anrücken.

Ein Alkoholtest bei dem 28-jährigen Tatverdächtigen ergab einen Atemalkoholwert von über 1,5 Promille.