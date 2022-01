Von Lukas Werthenbach

Sandhausen. Das Haushaltsjahr 2020 lief für die Hopfengemeinde wesentlich besser als gedacht. Trotz Pandemie erwirtschaftete man im Ergebnishaushalt einen Überschuss von rund 2,4 Millionen Euro, was einem Plus von über 1,4 Millionen gegenüber der Planung entspricht. "In Sandhausen haben wir kein Problem, weil wir einen gesunden Haushalt ohne strukturelle Probleme vorweisen können", erklärte Bürgermeister Hakan Günes mit Blick auf die Auswirkungen der Pandemie. Anschließend präsentierte Kämmerer Timo Wangler den hinterher einstimmig abgesegneten Jahresabschluss im Detail.

Als "noch interessanter" als das eingangs erwähnte ordentliche Ergebnis bezeichnete Wangler das Gesamtergebnis: Weil "nicht planbare" Mehrerlöse von über zwei Millionen Euro durch Grundstücksverkäufe im Neubaugebiet Große Mühllach II erzielt wurden, stehen unterm Strich fast 4,5 Millionen Euro – also gut 3,6 Millionen mehr als anfangs vorgesehen.

Insgesamt berichtete der Kämmerer von "großen Abweichungen" gegenüber der Planung, "sowohl positiv als auch negativ". So habe man etwa 410.000 Euro mehr an Gewerbesteuer eingenommen als gedacht. Zudem erhielt man 605.000 Euro an "Gewerbesteuerkompensationszahlungen" als Hilfen vom Land, die laut Wangler aber auf lange Sicht "mehr oder weniger zurückgezahlt werden müssen". Für den Jahresabschluss hätten derartige Zahlungen dennoch geholfen. Weitere 1,3 Millionen Euro seien durch unerwartete Zuschüsse von Land und Kreis zusammengekommen, so etwa Soforthilfen und Ersatz für erlassene Kita-Gebühren in den Lockdown-Monaten. Zudem bemerkenswert: Die Kommune gab wegen unbesetzter Stellen im Jahr 2020 über 850.000 Euro weniger für ihr Personal aus als geplant.

"Wegen der Corona-Krise deutlich zurückgegangen" ist indes der Anteil an der Einkommenssteuer: Fast 880.000 Euro Einnahmen fehlen hier gegenüber dem Ansatz. Ungeplante Ausgaben und damit höhere Abschreibungen fielen nach Wanglers Worten unter anderem für Schnelltests, Masken und andere Corona-Hygienemaßnahmen in kommunalen Einrichtungen an.

Als eine "für uns ganz wichtige Zahl" machte Wangler den sogenannten Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit aus: Über 4,3 Millionen Euro wurden demnach im Jahr 2020 für mögliche Investitionen der Zukunft erwirtschaftet. Auch dieser Betrag liegt mehr als 1,4 Millionen über der Planung. "Nur 4,5 Millionen Euro" waren derweil an Finanzierungsmittelbedarf aufzubringen, so der Kämmerer: "Wir sind zuerst von einem Defizit von 4,78 Millionen ausgegangen, im Endeffekt ist es um 220.000 Euro besser geworden."

Auch der Sparstrumpf der Gemeinde wuchs mehr als gedacht: "Als wir ins Jahr 2020 gestartet sind, sind wir davon ausgegangen, dass uns elf Millionen Euro für die kommenden Jahre zur Verfügung stehen und dass wir davon 1,9 Millionen entnehmen müssen", sagte Wangler. Zur allgemeinen Freude habe dieser sogenannte Zahlungsmittelbestand dann aber über 15,7 Millionen Euro betragen: "Und die brauchen wir auch für Investitionen", so der Kämmerer.

Als "strukturell kerngesund" bezeichnete er zudem den Eigenbetrieb Wasserversorgung. Die 2016 noch über drei Millionen Euro liegende Verschuldung sinkt stetig, 2020 betrug sie rund 2,5 Millionen Euro. Mit 6,5 Prozent wurde im Berichtsjahr jedoch ein Wasserverlust registriert, der so hoch lag wie seit über zehn Jahren nicht mehr. "Jetzt müssen wir das Jahr 2021 abwarten, aber insgesamt sind wir auf einem guten Niveau", erklärte Wangler.