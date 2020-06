Sandhausen. (pol/mün) Bei einem Küchenbrand am Samstagmorgen in Sandhausen mussten die Retter zwei Männer offenbar gegen ihren Willen retten.

Kurz vor 6 Uhr war das Feuer im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses im Lattweg gemeldet worden. Essen in der Küche hatte zu brennen begonnen und starken Rauch verursacht. Laut Polizeibericht hatten drei Männer im Alter von 60, 55 und 47 Jahren anscheinend in der Wohnung gefeiert und dabei reichlich Alkohol konsumiert.

9 Bewohner hatten sich schon in Sicherheit gebracht, als die Feuerwehr vor Ort eintraf. Aber 2 der 3 Männer in der Wohnung, in der es brannte, wollten nicht ins Freie kommen.

Die Feuerwehr brach die Wohnungstür auf und brachte die beiden gegen ihren Willen in Sicherheit. Alle drei Männer erlitten leichte Rauchgasvergiftungen.

Auf der Straße musste sich der 60-Jährige übergeben und fiel plötzlich um. Bei ihm wurde aufgrund des Alkoholkonsums ein lebensbedrohlicher Zustand diagnostiziert. Er wurde sofort in eine Klinik eingeliefert.

Nach kurzem Ablöschen war der Einsatz in der Wohnung bereits beendet. Der Schaden wurde auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Polizeirevier Wiesloch übernommen.