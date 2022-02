Von Lukas Werthenbach

Sandhausen. Voraussichtlich noch gut zwei Jahre lang müssen sich Wartende am Bahnhof St. Ilgen/Sandhausen bei schlechtem Wetter auf Wind und Nässe einstellen. Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung zwar der Kostenbeteiligung von über 82.000 Euro zum Neubau von Dächern und seitlichem Wetterschutz zugestimmt. Doch nach Angaben der Verwaltung ist die Umsetzung "nach derzeitigem Planungsstand" erst "für das Jahr 2024" vorgesehen.

Bereits 2019 waren die Bahnsteige verlängert worden, um mehr Passagiere auf der S-Bahn-Verbindung zwischen Heidelberg und Bruchsal transportieren zu können: Seither kann die Bahn hier in Dreifach-Traktion verkehren. Um auch die "Attraktivität des Haltepunkts" zu verbessern, sollen nun eben drei Bahnsteigdächer errichtet werden. Am Bahnsteig 1 in Richtung Heidelberg soll laut Sitzungsvorlage ein 42 Meter langes und drei Meter breites Dach entstehen; am anderen Bahnsteig in Richtung Bruchsal sind zwei Dächer von 30 beziehungsweise 20 Meter Länge und je drei Meter Breite geplant. Hinzu kommen jeweils seitliche Schutzwände.

Kämmerer Timo Wangler erklärte dem Gremium, dass die Kosten der Arbeiten auf insgesamt 800.000 Euro geschätzt würden, wobei nach momentaner Planung die "DB Station&Service AG" als Tochterfirma der Deutschen Bahn die Hälfte davon übernimmt. Von den restlichen 400.000 Euro stemmt der Rhein-Neckar-Kreis wiederum 50 Prozent. Damit bleiben noch 200.000 Euro, die auf Leimen, Sandhausen und Nußloch aufzuteilen sind: auf der Grundlage der Einwohnerzahl und unter Berücksichtigung der Lage der Gemeinden zum Bahnhof. Daraus ergeben sich rund 82.300 Euro für Sandhausen, 105.500 Euro für Leimen und 12.200 Euro für die Mondspritzergemeinde.

Ebenso einhellig wie die Abstimmung fielen auch die kurzen Redebeiträge der einzelnen Fraktionen zu diesem Thema aus: Man wolle die Fahrgäste des öffentlichen Nahverkehrs "nicht im Regen stehen lassen". So beginnt etwa für Nicole Heidinger (CDU) "das Bahnfahren schon am Bahnsteig", weshalb sie die Entscheidung begrüßte; Xenia Rösch (SPD) nannte die Maßnahme einen "richtigen Schritt" hin zu einem attraktiveren ÖPNV und würde sich zusätzlich einen kostenlosen Ortsbus sowie die Wieder-Anbindung an den Heidelberger Bismarckplatz wünschen. Georg Diem (FDP) hofft durch die Aufrüstung des Bahnhofs auf mehr Wechsel vom Auto auf den Zug, während Ralf Lauterbach (GAL) die Kosten für die Hopfengemeinde "gut investiertes Geld" nannte und allgemein von einer "Erfolgsgeschichte der S-Bahn" sprach.