Im Jahr 2020 hatte die GAL eine Teilnahme am Stadtradeln mit einer offenen Sandhäuser Gruppe selbst in die Hand genommen – jetzt nimmt die Gemeinde auch offiziell teil. Foto: heb

Von Lukas Werthenbach

Sandhausen. 14 Wortmeldungen, darunter so mancher Seitenhieb, knapp 40 Minuten teils hitzige Diskussion – und am Ende eine knappe Mehrheit: Das ist die Bilanz, mit der sich der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung nun doch noch für die offizielle Teilnahme an der im Rhein-Neckar-Kreis bereits weit verbreiteten Stadtradeln-Kampagne durchgerungen hat. Die Grün-Alternative Liste (GAL) hatte einen Antrag auf eine reguläre Anmeldung an der Aktion eingebracht.

So entbehrt es nicht einer gewissen Ironie, dass in dieser ausgiebigen, wohl auch von Bürgermeister- und Landtags-Wahlkampf geprägten Debatte mitunter darüber gestritten wurde, ob denn die Teilnahme am Stadtradeln nicht mit einem zu hohen Aufwand für die Gemeindeverwaltung verbunden sei. Jedenfalls gab es letztlich zwölf Stimmen für die Beteiligung der Hopfengemeinde an der Aktion, neun Ratsmitglieder sprachen sich dagegen aus und eines enthielt sich. Die Gegenstimmen kamen aus FDP und CDU, wobei letztere Fraktion auch vereinzelte Befürworter in ihren Reihen hatte.

Hintergrund Die Teilnahme am Stadtradeln – einer bundesweiten und jährlich stattfindenden Kampagne für Gemeinden, Städte und Landkreise – hat in Sandhausen eine besondere Vorgeschichte. Während fast alle Kommunen des Rhein-Neckar-Kreises bereits seit einigen Jahren offiziell als solche dafür angemeldet sind, hatte [+] Lesen Sie mehr Die Teilnahme am Stadtradeln – einer bundesweiten und jährlich stattfindenden Kampagne für Gemeinden, Städte und Landkreise – hat in Sandhausen eine besondere Vorgeschichte. Während fast alle Kommunen des Rhein-Neckar-Kreises bereits seit einigen Jahren offiziell als solche dafür angemeldet sind, hatte Bürgermeister Georg Kletti mehrfach geäußerte Wünsche nach einer kostenlosen Teilnahme der Hopfengemeinde abgelehnt. Er hält die Aktion für eine "Alibiveranstaltung" und verwies auf die begrenzten Ressourcen der Gemeindeverwaltung. Im vergangenen Jahr nutzte die Sandhäuser GAL-Fraktion quasi ein Schlupfloch im Regelwerk des Stadtradelns und meldete eine offene Gruppe namens "Sandhausen radelt fürs Klima" an: Weil sich nur Kommunalverwaltungen für die Kampagne registrieren können, sammelte die Gruppe ihre Rad-Kilometer unter der Flagge des Rhein-Neckar-Kreises. luw

[-] Weniger anzeigen

"Stadtradeln erzielt eine große Wirkung in der Öffentlichkeit und ist leicht umzusetzen", warb Lukas Öfele (GAL) für den Antrag. Im Kern gehe es darum, andere zum Radfahren zu motivieren. Nachdem Öfele in der Sache schon im vergangenen Jahr eine Absage von Bürgermeister Georg Kletti erhalten hatte, ging er auch auf die Gegenargumente ein: "Ich kann nachvollziehen, dass das Stadtradeln wenig Auswirkungen auf die Reduzierung von CO2-Emissionen hat. Aber es geht auch um Lärmschutz, Reduktion der Straßenbelastung und mehr." Zudem sei es ein Beitrag zur Gesundheit durch mehr Bewegung.

Lars Albrecht (CDU) fand, dass dieser Antrag ein "Nachtreten" gegen Rathauschef Kletti sei, nachdem dieser dem Vorhaben bereits "plausibel begründet" eine Absage erteilt hätte. "Zudem muss man ja festhalten, dass Ihre Aktion ein voller Erfolg war", sagte Albrecht im Rückblick auf vergangenen Sommer an die GAL gerichtet. So verstehe er diesen erneuten Antrag eher als "Trotzreaktion". Insgesamt sei die CDU dazu geteilter Meinung: "Einige sagen, dass es nichts Nachteiliges ist und mit einer Zustimmung endlich Ruhe bei dem Thema wäre."

Thomas Schulze (SPD), selbst überzeugter Radfahrer, hatte das Stadtradeln zuvor schon als "Schaufensterveranstaltung" bezeichnet. Insgesamt sieht er das Thema aber differenzierter: "Die Aktion an sich finde ich richtig, aber die Ausgestaltung hat mir nicht so gefallen." Diese habe einen "rein symbolischen" Charakter gehabt. Denn oft würden nur Rad-Kilometer für die Statistik gesammelt: "Wenn ich damit keine Auto-Kilometer ersetze, spart das kein CO2 ein." Jedoch könne er auch der Argumentation folgen, dass es um Motivation gehe. Schließlich sei Radfahren nach dem Gehen die "umweltfreundlichste Fortbewegungsart". Den Aufwand einer Anmeldung als Kommune hielt Schulze für "nicht so groß"; er habe keine Bedenken, dass "die Verwaltung in die Knie geht". Deshalb stimme seine Fraktion zu.

Heidi Seeger (FDP) zeigte wie Albrecht wenig Verständnis für den Antrag: "Die Verwaltung hat uns damals eigentlich klar und nachvollziehbar dargelegt, warum sie nicht mitmacht." Und die GAL habe es 2020 "doch gut gemacht", deshalb: "Macht’s doch wieder!" FDP-Kollege Ernst Klinger erntete Raunen im Saal, als er daran erinnerte, dass auch Radfahren CO2-Emissionen verursache. Er sprach sich gegen "unnütze" Radfahrten aus: "Wenn Sie auf der Couch geblieben wären, hätte das weniger CO2 ausgestoßen."

Nach Beate Würzers (GAL) Bekräftigung, dass sie "keinen vernünftigen Grund" sehe, nicht am Stadtradeln teilzunehmen, schaltete sich Bürgermeister Kletti ein, der sich eigentlich "fest vorgenommen hatte, zu diesem Tagesordnungspunkt nichts zu sagen": Täglich erhalte die Verwaltung "lauter gute Ideen", die alle vom Rathaus umzusetzen seien. "Wir merken, dass unser Kerngeschäft in den Hintergrund gerät und es immer mehr um Freiwilligkeitsleistungen geht." Und: "Wenn hier einem Antrag auf Teilnahme an einem Wettbewerb für ,Purzelbaum vorwärts’ zugestimmt wird, dann nehmen wir auch daran noch teil."

Zum Schluss wies Ralf Lauterbach (GAL) den Vorwurf zurück, es gehe seiner Fraktion um Nachtreten. Auch wolle man keinen Wahlkampf betreiben. "Radfahrer sind eine Verkehrsgruppe, die immer noch dafür kämpfen muss, dass ein Fahrrad nicht Freizeit ist, sondern ein anerkanntes Verkehrsmittel. Dafür stehen wir."