Region Heidelberg. Abwasserkosten, Schuldenstand, Steuersätze oder Wahlergebnisse: Das sind die Zahlen, die häufig von und über Kommunen zu erfahren sind. Statistiken zu den Arbeitsplätzen und Betrieben am Ort sowie deren Entwicklung begegnet man eher seltener. Genau diese Werte hat die RNZ nun für die Region rund um Heidelberg unter die Lupe genommen. Grundlage hierfür sind die Gemeindedaten der Bundesagentur für Arbeit zu den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten mit Stichtag 30. Juni 2021 (in Klammern die Zahlen des Vorjahres).

Die Entwicklung der Arbeitsplätze

Die gute Nachricht vorneweg: Die Zahl der Arbeitsplätze in der Region ist gestiegen. So gab es im Sommer 2021 im gesamten Rhein-Neckar-Kreis 1,3 Prozent mehr sozialversicherungspflichtig Beschäftigte als zwölf Monate zuvor, in den 17 Orten des direkten Heidelberger Umlands rund 1,1 Prozent mehr. Hier sticht Mauer heraus, wo nun 593 statt 548 und damit knapp acht Prozent mehr Beschäftigte ihren Arbeitsort haben. Auch in Wilhelmsfeld mit 996 (936) und Bammental mit 1423 (1347) ist ein Zuwachs von sechs beziehungsweise fünf Prozent am Ort Beschäftigten zu verzeichnen, jeweils rund drei Prozent sind es in Dossenheim mit 1950 (1890), Leimen mit 4691 (4564), Gaiberg mit 115 (112), Sandhausen mit 2151 (2096), Lobbach mit 512 (499) und auch Heidelberg mit 94.398 (91.438) Beschäftigten. Das größte Minus mit jeweils rund vier Prozent weniger Arbeitsplätzen haben Wiesenbach mit 338 (352), Neckarsteinach mit 830 (862), und Heiligkreuzsteinach mit 302 (313); Nußloch mit 2468 (2516) hat einen Rückgang von zwei, Eppelheim mit 4028 (4072) von rund einem Prozent an Arbeitsplätzen im Ort zu verkraften.

Das Verhältnis zur Einwohnerzahl

Von den gut 83 Millionen Menschen in Deutschland sind 33,8 Millionen und damit knapp 41 Prozent sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Diese Zahlen helfen, um die Lage rund um Heidelberg besser einzuordnen. So liegt Meckesheim mit seinen 2115 Arbeitsplätzen bei 5182 Einwohnern exakt im nationalen Durchschnitt von 41 Prozent – aber bei den 17 Orten im direkten Umland der Unistadt mit weitem Abstand vorne. Wilhelmsfeld als nächste Kommune liegt mit seiner Quote vom 32 Prozent Arbeitsplätzen im Vergleich zur Einwohnerzahl bereits knapp unter dem Schnitt des Rhein-Neckar-Kreises mit 33 Prozent; es folgen Neckargemünd mit 29- und Eppelheim mit 26 Prozent-Quote.

Am anderen Ende der Skala kann Gaiberg nur für fünf Prozent seiner Bürger eine Beschäftigung bieten, Spechbach, für neun, Wiesenbach für zehn, aber auch Mauer und das weit größere Sandhausen nur für 14 Prozent. Bei den drei weiteren großen Kommunen liegen Dossenheim und Leimen mit einer Quote von 16 und 17 Prozent an Arbeitsplätzen pro Einwohner unter, Nußloch mit 22 Prozent knapp über dem Durchschnitt der Region Heidelberg mit 20 Prozent. Die Unistadt selbst hebt sich mit gut 94.000 Arbeitsplätzen bei knapp 159.000 Einwohnern und somit 59 Prozent-Anteil deutlich ab.

Die Dichte der Betriebe

Die meisten Betriebe in der Region – gemessen an der Zahl der Einwohner – kann wie im Vorjahr Meckesheim mit drei Unternehmen pro 100 Einwohnern vorweisen. Da kann selbst Heidelberg mit 2,9 Betrieben pro Hundertschaft Einwohner nicht mithalten. Rund um die Unistadt hat Lobbach mit 2,9 statt zuvor 2,6 nun Bammental (2,8) überholt und Neckargemünd (2,5) abgehängt. Am anderen Ende der Skala befinden sich Gaiberg mit 1,1 (Vorjahr: 1,0) Betrieben pro 100 Einwohnern; es folgen Spechbach mit 1,3 (1,4), Leimen mit 1,8, Sandhausen mit 1,9 sowie Eppelheim und Dossenheim mit 2,0.

Die Entwicklung der Betriebe

251 statt 235, also 16 und damit über sechs Prozent mehr Betriebe als im Vorjahr: Sowohl absolut als auch relativ kann Dossenheim im Jahresvergleich von 2020 zu 2021 hier die beste Entwicklung der 17 Kommunen rund um Heidelberg aufweisen. Ebenfalls ein Wachstum um knapp sechs Prozent und vier Betriebe kann Lobbach aufweisen, in Mauer mit fünf und Neckarsteinach mit vier Zuwächsen ist die Zahl der Unternehmen um fünf Prozent gestiegen. Am anderen Ende der Skala liegen Wilhelmsfeld, Leimen und Neckargemünd, die einen Rückgang von Betrieben um fünf, 17 sowie neun und somit relativ um knapp acht, vier und drei Prozent zu verschmerzen haben. Gar keine Veränderungen gab es in Meckesheim und Spechbach zu verzeichnen. In der Region Heidelberg gab es 2021 etwa ein halbes, im ganzen Rhein-Neckar-Kreis ein ganzes Prozent mehr Betriebe als im Vorjahr.

Die Größe der Betriebe

Von 13,6 auf 15,6: Um im Schnitt zwei Angestellte sind die Wilhelmsfelder Unternehmen binnen einen Jahres gewachsen. Mit 13,6 Angestellten pro Unternehmen liegt der Wert in Meckesheim genauso hoch wie der Schnitt des gesamten Rhein-Neckar-Kreises, es folgen Eppelheim mit 13,4 (Vorjahr: 13,5), Neckargemünd mit 11,8 (11,5) und Nußloch mit 10,5 (10,7). In Neckarsteinach (zuvor 10,8) sind die Betriebe kleiner, in Leimen (zuvor 9,3) größer geworden – und haben nun jeweils durchschnittlich 9,9 Arbeitnehmer.

Die kleinsten Betriebe der Region befinden sich dagegen in Gaiberg mit 4,7 (4,3) Arbeitenden pro Unternehmen, es folgen Wiesenbach mit 5 (5,3) und Heiligkreuzsteinach mit 5,4 (5,5).