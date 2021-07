Von Christoph Moll

Region Heidelberg. Für ganz Baden-Württemberg hat Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) jüngst eine "Offensive" in Sachen Windkraft angekündigt. Im Landesvergleich wird dem Rhein-Neckar-Kreis hierbei besonders viel Nachholbedarf zugeschrieben. Hier dreht sich – anders als im hessischen Kreis Bergstraße, zu dem Neckarsteinach mit dem Greiner Eck gehört – bisher noch kein Windrad. Die RNZ hat deshalb nachgefragt, wie es um bereits ausgewiesene Flächen für mögliche Windräder im direkten Heidelberger Umland steht.

Als eine der aussichtsreichsten Standorte gilt das Gebiet "Dreimärker" zwischen Spechbach und Epfenbach. So schnell werden sich hier aber keine Windräder drehen. Spechbachs Bürgermeister Werner Braun bestätigte auf RNZ-Anfrage, dass die Planungen aktuell nicht mit aller Kraft vorangetrieben werden. Doch es gebe weiterhin Interessenten, die auf dem Areal Strom erzeugen wollen.

Das Windkraft-Vorranggebiet "Dreimärker" liegt sowohl auf Spechbacher als auch auf Epfenbacher Gemarkung. Nach der neuesten Version des "Teilregionalplans Windenergie" des "Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar" umfasst das Gebiet eine Fläche von 25,7 Hektar. Hier könnte Platz für fünf Windräder sein.

Anfang des vergangenen Jahres hatte der damalige Bürgermeister Guntram Zimmermann verraten, dass es für den etwa 300 Meter hoch und im Wald gelegenen Standort vier Interessenten gibt. Das Areal befindet sich komplett im Eigentum der Gemeinden Spechbach und Epfenbach, der überwiegende Teil gehört zu Epfenbach. Die Orte könnten also am Windpark verdienen. Die nächste Besiedelung liegt über 1200 Meter entfernt. Die Wohnbebauung in Waldwimmersbach wäre näher als jene in Spechbach.

Wann drehen sich hier Windräder? Der neue Bürgermeister Werner Braun übt sich bei dieser Frage auf RNZ-Anfrage in Zurückhaltung. Er berichtet, dass der Vorwurf von Neckar-Odenwald-Landrat Achim Brötel, der Rhein-Neckar-Kreis tue zu wenig für die Energiewende – auch in Spechbach aufhorchen ließ. "Wir sind im Gemeindeverwaltungsverband dran, ob und wie wir das Areal im Flächennutzungsplan als Vorranggebiet ausweisen können", erklärt Braun. "Im Moment handelt es sich um normalen Wald, wie es ihn überall gibt."

Der Bürgermeister bestätigt, dass es nach wie vor mehrere Interessenten für das Areal gibt. Es seien jedoch Untersuchungen notwendig, ob der Standort wirklich wirtschaftlich ist. So müsse die sogenannte Windhöffigkeit über einen längeren Zeitraum ebenso untersucht werden wie der Zugang zum Stromnetz, Zufahrten für den Bau und Untersuchungen der Tierwelt. Das alles müsste ein Interessent leisten. Und das übernehme dieser natürlich nur, wenn es eine Zusage für die Fläche gebe. "Dazu ist es aber bisher nicht gekommen", so Braun. Die Gemeinde befinde sich nach wie vor in der "Findungsphase". "Es gibt auch keinen Druck von außen", betont der Bürgermeister: "Wir wollen uns wirklich sachlich über alle Themen Gedanken machen und mit Vernunft entscheiden."

Zuletzt, räumt Braun ein, sei das Thema Windkraft "eher nicht vorangetrieben" worden. Auch gebe es noch keinen Zeitplan, wie es weitergehe. "Wir brauchen jetzt nicht mit aller Macht eine Entscheidung", so Braun. "Wir sind aber in der Pflicht, uns mit den Interessenten zu beschäftigen." Das Thema der erneuerbaren Energien sei sehr wichtig, aber die Gemeindeverwaltung sei derzeit mit der Entwicklung eines Gemeindentwicklungskonzepts, dem Neubau des Feuerwehrhauses, der Erschließung des Neubaugebiets, dem Glasfaserausbau und der Organisation der nächsten Vor-Ort-Impfungen gut ausgelastet.

Hier liegen Rotoren noch in weiter Ferne

Für das Gebiet "Dreimärker" bei Spechbach gibt es bereits Interessenten. Doch auch an der Heidelberger Gemarkungsgrenze zu Gaiberg, Sandhausen und Leimen werden wohl in absehbarer Zukunft keine Windräder gebaut. Dort gibt es zwar weitere potenzielle Standorte, doch sie sind fraglich, wie die RNZ auf Nachfrage beim zuständigen Nachbarschaftsverband Heidelberg-Mannheim (NV) erfuhr.

Meist sind es extrem langwierige Verfahren, bis eine Anlage zur Umwandlung von Wind in elektrische Energie entstehen kann. Dies erklärt auch Martin Müller, Geschäftsführer des NV. Der Verband hat 18 Mitgliedskommunen, zu denen neben Heidelberg auch etwa Dossenheim, Eppelheim, Leimen, Sandhausen und Nußloch gehören. Der NV ist als Träger der sogenannten Flächennutzungsplanung in dieser Region auch dafür zuständig, Areale festzulegen, in denen grundsätzlich Windräder gebaut werden könnten. "Wenn wir dies nicht planen würden, wäre denkbar, dass überall unkoordiniert Windenergieanlagen entstehen", erklärt Müller.

Beachtet werde bei der Abgrenzung derartiger Flächen auch ein Mindestabstand von 1000 Metern zur nächsten Wohnbebauung. Für den NV geht dies auf einen Beschluss von 2014 zurück. Von der Gesetzgebung des Landes her gebe es bei dieser Frage eigentlich einen gewissen Spielraum, so Müller: "Aber die Landesregierung sagt, dass es 1000 Meter sein sollen. Davon geht auch für uns eine gewisse politische Signalwirkung aus."

Bereits im Jahr 2016 seien durch Beschlüsse der Gemeinderäte aller Mitgliedskommunen auch zwei mögliche Windkraft-Standorte auf Heidelberger Gemarkung bestätigt worden, deren Bebauung insbesondere die Nachbarkommunen betreffen würden: Die Fläche "Drei Eichen" ist 34 Hektar groß und liegt an der südwestlichen Heidelberger Gemarkungsgrenze zu Gaiberg. Zudem gibt es die als "Kirchheimer Mühle" benannte 15 Hektar große Fläche im äußersten Süden Heidelbergs zwischen der Landesstraße L598 und der Bundesstraße B3: Hier würden die Windräder direkt vor den Toren von Leimen und Sandhausen entstehen. "Aus Sicht der Flächennutzungsplanung wären hier Windenergieanlagen möglich", so Müller.

Grundvoraussetzung für deren Bau auf einer solchen Fläche ist eine entsprechende Absicht von Investoren. Und hier gebe es bisher nichts zu vermelden, sagt der NV-Geschäftsführer. Ein weiterer Schritt wäre im Falle des Interesses durch einen Investor auch ein sogenanntes "immissionsschutzrechtliches Verfahren". Dabei geht es unter anderem um Faktoren wie "Schattenwurf" und Lärm durch die vorgesehenen Windräder. "Diese Genehmigungsverfahren muss der Investor durchlaufen", erklärt Müller.

Doch auf Investoren dürfte die "Kirchheimer Mühle" nicht besonders attraktiv wirken: "Dort weht relativ wenig Wind", so der Geschäftsführer. Und die "Drei Eichen"? Hier hatte das unweit entfernte Heidelberger Europäische Laboratorium für Molekularbiologie (EMBL) wie berichtet für "Gegenwind" gesorgt: Man befürchtet, dass von Windrädern ausgehende Bodenschwingungen die Arbeiten des Forschungsinstituts beeinträchtigen könnten. Ein Gutachten dazu wurde beauftragt. Nun erklärte die Stadt Heidelberg auf Anfrage, dass man sich "bei diesem laufenden Verfahren aktuell noch in Gesprächen mit dem EMBL" befinde. (lew)