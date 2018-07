Isabel Moreira da Silva (l.), Christa Zieher (2.v.l.) und Bernd Binsch übergaben die Unterschriften an Patricia Rebmann, die diese nun an den Landrat weiterleitet. Foto: Geschwill

Eppelheim. (sg) "Lkw raus und durchgängig Tempo 30" - das fordern 368 Eppelheimer für die Rudolf-Wild-Straße. Sie haben sich an einer Unterschriftenaktion beteiligt, die Christa Zieher als langjährige Anwohnerin initiiert hatte.

Unterstützung bekam sie sofort von Grünen-Stadträtin Isabel Moreira da Silva, die in der Rudolf-Wild-Straße wohnt, und von Bernd Binsch, Stadtrat der Eppelheimer Liste, der dort seit vielen Jahren sein Architekturbüro hat. Als "Bürgerinitiative Pro Rudolf-Wild-Straße" sammelten sie die Unterschriften, die nun an Bürgermeisterin Patricia Rebmann übergaben.

Diese ist jedoch nicht die Adressatin, sondern leitet die Unterschriften an Landrat Stefan Dallinger weiter. Denn die Rudolf-Wild-Straße ist eine Kreisstraße und unterliegt somit dem Landratsamt.

Die Vertreter der Bürgerinitiative (BI) machten gegenüber Rebmann deutlich, dass die Anwohner und ihre Unterstützer sehr viel Hoffnung auf eine Verbesserung der für sie unerträglichen Verkehrssituation in diese Aktion setzen. Die Anwohner kritisieren Lärm, Abgase und Gefahren durch das hohe Verkehrsaufkommen und die vielen Lastwagen, die sich täglich durch die Straße schlängeln.

Die BI fordert Tempo 30 in der gesamten Rudolf-Wild-Straße zum Schutz vor Lärm und Abgasen und zur Verbesserung der Sicherheit von Fußgängern, Radfahrern und Schülern. Außerdem: ein Durchfahrtsverbot für Lastwagen ab zwölf Tonnen bis zur Höhe der Einmündung Hermann-Wittmann-Straße und eine großräumige Ausschilderung für Lieferverkehr und Schwerlaster, deren Ziel das Eppelheimer Gewerbegebiet im Süden ist.

Für sinnvoll erachtet die BI regelmäßige Tempokontrollen in der Straße, die Entschärfung des südlichen Ortseingangs am Fußgängerweg am Edeka-Markt durch tempoverringernde Maßnahmen und die Ausstattung des Bereichs zwischen Blumen- und Peter-Böhm-Straße mit Pflanzkübeln. Diese sollen eine optische Aufwertung sein und den Verkehrsteilnehmer signalisieren, dass sie sich in einem Wohngebiet befinden.

Zu den verschiedenen Punkten bezog die Bürgermeisterin direkt Stellung: "Ich bin grundsätzlich ein Freund von Tempo 30, aber nur dort, wo es rechtlich möglich ist", so Rebmann. Daher müsse man die Entscheidung des Landratsamtes abwarten.

Befürwortet wurde von der Rathauschefin auch ein LKW-Verbot für die Straße. Allerdings benötige man für Umleitungsschilder die Unterstützung der Nachbargemeinden. Gespräche hierzu habe sie schon aufgenommen, so Rebmann. Wegen der Tempokontrollen könne man den Kreis nur bitten, diese zu erhöhen.

Die Möglichkeiten, an der Straße baulich etwas zu verändern, seien sehr eingeschränkt und ließen sich nur auf Kosten des Parkraums bewerkstelligen, erklärte Rebmann und schlug die Erstellung eines umfassenden Verkehrskonzeptes für Eppelheim vor.

Dieses würde nicht nur die Lösung punktueller Verkehrsprobleme zum Ziel haben, sondern unter Berücksichtigung aller Belange für eine allgemeine sowie erträgliche Verkehrsentzerrung und -entlastung sorgen. "Wir wollen dafür im Herbst einen Arbeitskreis Verkehr bilden und brauchen dafür Menschen, die sich hier einbringen wollen", betonte die Bürgermeisterin. Sie machte dabei deutlich: "Das ist natürlich eine große Aufgabe und ein schwieriges Thema, da viele Interessenslagen bedacht werden müssen."