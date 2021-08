Von Benjamin Miltner

Eppelheim. "Viele Köche verderben den Brei" – diese Redewendung Lügen straften die RNZ-Sommertouristen am Samstagabend in der Kochschule Eppelheim "Cookst Du" (siehe Hintergrund). Dort zauberten sie unter fachkundiger Anleitung von Küchenchef Eduardt Stubner und Inhaber Bernhard Schädlich ein Vier-Gänge-Menü. Küchengeräte, Ofen, Pfannen und vor allem mehrere Grills im Freien kamen an dem lauen Sommerabend zum Einsatz.

Mit jedem Gang, den Schädlich bei einem Aperitif als Menüabfolge präsentierte, wuchs die Vorfreude der Sommertouristen. "Als Vorspeise auf dem Programm steht eine Lachstranche, warm geräuchert im ,Green Egg’ mit Ragout von Linsen und Blattspinat", machte der Kochschulleiter seinen Gästen die Münder wässrig. Als Hauptgang hatte Koch Eduardt Stubner gegrillte Perlhuhnbrust auf Papaya-Mango-Salat sowie Kalbskarree mit Zuckerschoten und Nussbutterkartoffelstampf auserkoren.

"Das Menü werdet Ihr alleine kochen – ich bin nur für Tipps und Tricks da und helfe Euch später, die Teller anzurichten", erklärte er. Für den finalen Glücksmoment sollte ein lauwarmer Schokoladenkuchen mit gegrillten Birnen sorgen – er tat es, so viel sei verraten. Bei jedem Gang war indes ein anderer Grill im Einsatz: Das "Big green egg" – das große grüne Ei – für das Räuchern des Lachses, der Plancha-Grill für das Perlhuhn, ein sogenannter "We-Grill" für das Garen des Kalbskarrees und ein Gasgrill für die Birnen.

Vor dem Essen stand zunächst einmal die "Arbeit" an – und vor der Arbeit das Ziehen der Wäscheklammern. Mit den farbigen kleinen Haushaltshelfern wurden die fünf Gruppen – je eine kümmerte sich um einen Gang sowie die fünfte um dreierlei Grillgemüse-Aufstriche – per Los aufgeteilt. Die Zufallsteams machten sich sogleich an den vier Kochinseln sowie im weitläufigen Außenbereich ans Werk. Rezepte, frische Zutaten und Küchengeräte standen bereit. So wurden draußen etwa Zucchini geschnitten, Auberginen geritzt, Paprikas geschält und drinnen Kartoffeln gestampft, Cashews gehackt und Zuckerschoten blanchiert.

Überall und mittendrin statt nur dabei: Eduardt Stubner. Der Profikoch, der in Mannheim bei Engelhorn viele Jahre für gleich drei Restaurants Küchenchef war, wirbelte wie ein Derwisch hin und her, hörte zu, schmeckte ab, würzte hier und da nach und gab jede Menge Tipps. "Ruhig, ruhig", rief Stubner etwa Svenja Frank beim Wenden ihres Pfanneninhalts zu, machte es vor – und schwupps hatte die Bammentalerin den richtigen Dreh raus.

So wissen die RNZ-Sommertouristen jetzt etwa auch, dass Nussbutter nichts mit Nüssen zu tun hat, Fleisch beim "Arosieren" in heißer Butter nachgebraten wird, Kräuter minutiös klein geschnitten werden sollten und die Eier für einen Kuchenteig erst dann so richtig schaumig werden, wenn die Maschine diese ganz lange und ganz langsam schlägt. Nicht jeder Arbeitsschritt auf Rezepten muss indes wörtlich genommen werden: "Unsinn, einfach drüber damit", nahm Bernhard Schädlich etwa der verdutzten Christiane Peh die Birnen für den Nachtisch aus der Hand, kippte den Zitronensaft darüber, schwenkte die Schüssel – und beendete so das mühsame "Bepinseln".

Eines war dann doch Chefsache: das Tranchieren des Kalbskarrees. Elegant befreite Stubner das feine Fleisch von dem Knochengerüst. "Et voilà", war er mit dem leicht rosafarbenen, sehr saftigen Ergebnis ebenso zufrieden wie mit dem Anrichten seiner Schützlinge, das diese mit viel Liebe zum Detail umsetzten. Und so gab es nach vier Stunden gemeinsamem Grillen und Kochen, Quatschen und Plaudern sowie Essen und Trinken nur ein logisches Ende der Veranstaltung: jede Menge Lob, strahlende Gesichter, gut gefüllte Bäuche und lauten Applaus für den Koch.