Region Heidelberg. (cm) Wenn es um "Internet für alle" geht, ist das Klosterstädtchen Schönau der Vorreiter. Doch auch die meisten anderen Orte der Region bieten inzwischen einen kostenlosen Zugang per Funk ins weltweite Netz an. Der Zugang ist in der Regel offen, es müssen nur Bedingungen akzeptiert werden. Ein Überblick:

> In Bammental gibt es an fast allen öffentlichen Gebäuden und im Waldschwimmbad Hotspots von "Freifunk Rhein-Neckar". Im Rahmen des Projekts Wifi4EU wird derzeit geprüft, ob die Gemeinde eigene Hotspots installiert.

> In Dossenheim betreibt die Gemeinde zwei Hotspots am Bahnhofs- und am Rathausplatz. Die kostenfreie Nutzungszeit beträgt drei Stunden pro Tag. Registrierte Nutzer können darüber hinaus für 50 Cent pro Stunde surfen. Weitere Wifi4EU-Hotspots könnten im Sportgebiet, an den Straßenbahnhaltestellen sowie auf dem Kronenburger Hof folgen.

> In Eppelheim müssen sich die Bürger noch bis Ende des Jahres gedulden. Wifi4EU-Hotspots sind für das Rathaus, für die Rudolf-Will-Halle und für den Wasserturmplatz angedacht.

> In Gaiberg betreibt die Gemeinde keinen öffentlichen W-Lan-Hotspot.

> In Heiligkreuzsteinach können Bürger an zwei Orten kostenlos surfen: am Marktplatz und am Karl-Brand-Platz.

> In Leimen bietet die Stadt öffentliches W-Lan ausschließlich im Freibad an.

> In Lobbach soll laut Gemeinde ein Hotspot mit dem Neubau des Rathauses im Jahr 2021 in Betrieb gehen.

> In Mauer steht im Rathaus seit einem halben Jahr eine "Freifunk"-Antenne. Besucher können so kostenlos ins Netz.

> In Meckesheim stehen an der katholischen Kirche und auf dem Vorplatz der Lobbachhalle im Ortsteil Mönchzell Smight-Multifunktionsmasten mit Hotspots. Ein Wifi4EU-Ausbau ist geplant.

> In Neckargemünd bietet die Stadt kostenloses Internet im Freibad. Im Rathaus sind Zugangstickets notwendig.

> In Neckarsteinach bestehen laut Stadt "Eichendorff-Hotspots" am Geopark-Gebäude und vor dem Rathaus.

> In Nußloch betreibt die Firma "hotsplots" zwei Hotspots. Diese stehen am Rathaus und am Lindenplatz. Die Gemeinde plant weitere Wifi4EU-Hotspots.

> In Sandhausen haben Besucher des Rathauses seit Kurzem kostenlosen Zugang zum Internet. Weitere Hotspots sind im Rahmen von Wifi4EU vorgesehen.

> In Schönau gibt es neben den zehn neuen Wifi4EU-Hotspots bereits seit einigen Jahren Smight-Masten mit W-Lan-Hotspots. Und zwar am Marktplatz und in der Neckarsteinacher Straße. Weitere Smight-Masten sollen laut Stadt in Kürze am Sportplatz im Stadtteil Altneudorf und am Festplatz in Schönau aufgestellt werden.

> In Spechbach gibt es bisher keine öffentlichen W-Lan-Zugänge. Im Rahmen von Wifi4EU sind Hotspots geplant.

> In Wiesenbach gibt es noch keine W-Lan-Hotspots. Die Gemeinde will dank Wifi4EU nächstes Jahr an zehn Orten Zugänge installieren.

> In Wilhelmsfeld betreibt die Gemeinde Hotspots in der Odenwaldhalle, in der Hilsbachhalle, auf dem José-Rizal-Platz und an der Bushaltestelle "Autohalle". Alle werden durch Smight bereitgestellt.