Region Heidelberg. (cm/bmi/lew/luw/lesa) Das am morgigen Dienstag beginnende Abitur ist auch für die Gymnasien im Heidelberger Umland in diesem Jahr eine doppelte Herausforderung: Zum einen müssen sie die zahlreichen Anforderungen durch die Corona-Pandemie erfüllen. Und zum anderen greift in diesem Jahr eine neue Prüfungsordnung.

Hintergrund Die schriftlichen Abiturprüfungen laufen in diesem Jahr nicht nur wegen Corona anders ab. Völlig neu ist nämlich die Prüfungsordnung. Bisher mussten Abiturienten vier schriftliche Prüfungen ablegen, wobei Deutsch und Mathe Pflicht waren. Nun sind es nur noch drei Prüfungen in den jeweiligen Leistungskursen. Da es mehr [+] Lesen Sie mehr Die schriftlichen Abiturprüfungen laufen in diesem Jahr nicht nur wegen Corona anders ab. Völlig neu ist nämlich die Prüfungsordnung. Bisher mussten Abiturienten vier schriftliche Prüfungen ablegen, wobei Deutsch und Mathe Pflicht waren. Nun sind es nur noch drei Prüfungen in den jeweiligen Leistungskursen. Da es mehr Kombinationsmöglichkeiten gibt, verteilen sich die schriftlichen Prüfungen nun über drei statt zwei Wochen. Um Mathematik kommt aber dennoch keiner herum: Wer nicht schriftlich in die Prüfung geht, muss dies mündlich. Die Gesamtzahl der Prüfungen bleibt aber konstant, da es nun im Juli zwei mündliche Prüfungen gibt. Bisher war es nur eine. Zwei weitere Änderungen sind als "Corona-Bonus" zu sehen: Für die Prüfungen gibt’s 30 Minuten mehr Zeit. Und die Fachlehrer dürfen für die Abiturienten zwischen Aufgaben wählen. Sie sollen das Thema heraussuchen, mit dem sich ihr Kurs stärker beschäftigt hat. Bisher gab es dies nur in Mathematik. (cm)

Wer nun zum schriftlichen Abi antritt, muss nicht zwingend vorher einen Corona-Schnelltest "bestehen". Denn für die schriftlichen Prüfungen gilt – anders als für den Präsenzunterricht – keine Testpflicht. Die Schulen müssen allerdings Testmöglichkeiten anbieten. Wer sich nicht testen lässt, muss die Prüfung zusammen mit anderen "Ungetesteten" in separaten Räumen schreiben. Ein positives Testergebnis würde einen Ausschluss von der Prüfung nach sich ziehen. Ob das Ergebnis wirklich korrekt ist, soll ein genauerer PCR-Test zeigen, dessen Ergebnis aber erst ein bis zwei Tage später – und damit möglicherweise nach der Prüfung – vorliegt. Während der Prüfungen gilt Maskenpflicht. Schüler können auch freiwillig erst zum Nachtermin in einigen Wochen antreten. Wenn jemand dann erkrankt ist, darf er erst im nächsten Jahr wieder zum Abitur antreten. So sehen die Gymnasien rund um Heidelberg dem "Corona-Abi" entgegen:

Am Max-Born-Gymnasium in Neckargemünd gehen seit der vergangenen Woche nur noch 90 Abiturienten in die schriftlichen Prüfungen. Eine Schülerin nutzte die erstmals angebotene Möglichkeit, erst ein Jahr später das Abitur abzulegen, wie Schulleiter Joachim Philipp berichtet. Auch in den vergangenen Jahren lag die Zahl der Prüflinge stets zwischen 90 und 100. Keiner geht derweil das Risiko ein, freiwillig erst zum Nachtermin anzutreten. Nicht für alle beginnt das schriftliche Abi aber am Dienstag: Von 90 Abiturienten gehen nur 41 in die erstmals nicht mehr verpflichtende Deutsch-Prüfung. Ein paar mehr schreiben das Mathe-Abi und am meisten sind es in Englisch, nämlich 63. Die Köpfe rauchen im dritten Obergeschoss des Schulzentrums, das für die Prüfungen reserviert wird. Hier stehen neun Klassenzimmer zur Verfügung. In jedem sollen maximal zehn Prüflinge sitzen, da dann nur eine Aufsichtsperson notwendig ist. Der notwendige Corona-Abstand ist durch die üblichen Einzeltische ohnehin gewahrt. Die Trennung von getesteten und nicht getesteten Abiturienten sei ohne Probleme möglich, so Philipp. Die Schule werde Testmöglichkeiten anbieten. "Die Schüler freuen sich, dass es nun losgeht", so Philipp. "Sie werden das Abi genauso meistern wie die vergangenen Jahrgänge – trotz des Fernunterrichts."

Am Friedrich-Ebert-Gymnasium in Sandhausen gehen 76 Schüler ins Abitur. Das sind 21 weniger als im Vorjahr, wie Rektor Peter Schnitzler erklärt. Besonderheit: "Wir sind eines der wenigen Gymnasien mit zwei Religions-Leistungskursen." Mit 30 Prüflingen gebe es hier so viele wie in keinem anderen Fach. Geschrieben wird in zwei großen Sporthallen; jeweils zwei Lehrer gleichzeitig sind zur Aufsicht vorgesehen. "Wir haben viele Lüftungsmöglichkeiten, große Abstände zwischen den Schülern und mit dreimal so hohen Decken wie in anderen Räumen ein großes Luftvolumen", erklärt Schnitzler die "virologischen Vorteile". Eine Halle könne per Trennwand in je einen Bereich für Getestete und Ungetestete aufgeteilt werden. Innerhalb der Prüfungszeit gibt es montags und mittwochs in der Sporthalle die Möglichkeit für die Schüler, sich selbst auf Corona zu testen. Wer diese wahrnehme, gelte "bis zum nächsten Testtermin" als getestet. Die Schüler haben auch in Sandhausen eine zweiwöchige Quarantäne hinter sich. Darüber seien sie froh gewesen, berichtet Lehrer Markus Wild: "Sie hatten ein bisschen mehr Zeit zum Lernen als üblich, auch das Angebot der Videokonferenzen für Nachfragen wurde dankbar angenommen." Alle würden das Abi nun gerne schnell hinter sich bringen. So sei auch niemand für den geplanten "Nachzügler-Termin" im Juni angemeldet, wie Rektor Schnitzler sagt: "Wir haben den Schülern auch nicht dazu geraten."

Am Gymnasium in Bammental wollen dieses Jahr 77 Abiturienten und damit in etwa so viele wie in den Vorjahren ihre Reifeprüfung ablegen, wie Schulleiter Benedikt Mancini erzählt. Die schriftlichen Prüfungen finden in den naturwissenschaftlichen Fachräumen statt. "Dort können die Schüler mit großem Abstand sitzen und wir können alle Hygienemaßnahmen einhalten." Für die Abiturienten werden fixe Termine für Corona-Schnelltests angeboten. "Die sind so geplant, dass möglichst viel Zeit liegt zwischen schulischer Schnelltestung und möglicher PCR-Testung", erklärt Mancini. Man wolle unbedingt verhindern, dass Schüler wegen eines falsch-positiven Tests nicht am regulären Prüfungstermin teilnehmen können. Zumal sich auch alle Abiturienten für den Haupttermin angemeldet haben. Die Stimmung unter den Prüflingen sei positiv und konstruktiv, so Mancini. "Verglichen mit den jüngeren Schülern hatte die Kursstufe sehr viel Unterricht und hat sehr gut mitgearbeitet", erzählt er. Die "Partysperre" habe die Vorbereitung mancher Schüler begünstigt, anderen wiederum falle die Motivation dadurch schwerer. An der Schule insgesamt ist die Stimmung durch die Corona-Lage "etwas bedrückend": "Alle Beteiligten sind davon ermüdet, überall eine Verunsicherung zu spüren."

Am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium in Eppelheim treten 58 Abiturienten an. "Das sind etwa gleich viele wie in den Vorjahren", erklärt Schulleiter Thomas Becker. Die Abiturienten werden erstmals am heutigen Montag getestet – der Test soll einmal wöchentlich während der Prüfungen vorgenommen werden. Da getestete und ungetestete Schüler nicht gemeinsam in einem Raum schreiben dürfen "müssen Räume freigeschaufelt werden", wie Becker sagt. Dabei seien ohnehin schon mehrere Räume eingeplant, um die Prüfungsgruppen möglichst kleinzuhalten. Dass für alle Räume Aufsichten notwendig sind, habe Einfluss auf den Unterricht anderer Klassen. "Es ist sehr belastend für alle", sagt Becker über die Stimmung bei Schülern und Lehrern.

An der SRH Stephen-Hawking-Schule in Neckargemünd nehmen 24 Schüler an den Abiturprüfungen teil: vier im allgemeinbildenden Zug, zwölf im sozialwissenschaftlichen und acht im wirtschaftswissenschaftlichen Zug. Geschrieben wird laut Sabina Müller, Abteilungsleiterin Oberstufe, in Kleingruppen in verschiedenen Räumen mit Zwei-Meter-Abständen, einer Umluftfilteranlage je Raum und bei regelmäßigem Lüften. Zum Thema Schnelltesten sagt Müller: "Wir halten uns in dieser Frage als Schule in freier Trägerschaft an die Vorgaben der staatlichen Behörden, wie sie auch für vergleichbare öffentliche Schulen gelten." Physio- und Ergotherapeuten unterstützen Schüler bei Prüfungen. Die Möglichkeit, das Abitur erst zum Nachtermin zu schreiben, werde nicht wahrgenommen. Trotz allem bewertet Müller die Situation als "gut und gespannt". Es sei "ein Kraftakt, den wir gemeinsam mit viel Zuversicht und Energie stemmen".