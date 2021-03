Region Heidelberg. (lesa) Drei Kindergärten im Heidelberger Umland sind wegen Corona-Mutationen von Schließungen betroffen; davon zwei auf Anordnung des Gesundheitsamts. Denn nach der Schließung eines Gebäudes des Nußlocher "Apfelbäumchen" musste am gestrigen Mittwoch auch der evangelische Kindergarten Waldwimmersbach zumachen. Damit befindet sich knapp die Hälfte der fünf amtlich geschlossenen Kitas im Rhein-Neckar-Kreis in der Region Heidelberg. Die Schließung einer Kita im hessischen Neckarsteinach verfügte indes die Stadtverwaltung.

"Für die Anordnung einer Schließung muss es mindestens zwei in Zusammenhang stehende Fälle mit Virusvarianten geben", erklärte Susanne Uhrig, Sprecherin des Rhein-Neckar-Kreises auf RNZ-Anfrage. "Teilschließungen sind nur dann möglich, wenn der Nachweis erbracht wird, dass es weder räumliche noch personelle Überschneidungen der beiden Bereiche gibt." In einer durch das Gesundheitsamt geschlossenen Kita sei auch keine Notbetreuung erlaubt. Denn die Grundlage für die Anordnung einer Schließung sei der Verdacht, dass alle betreuten Kinder als ansteckungsverdächtig anzusehen sind.

Neben den drei genannten Kitas waren zuletzt in Schönau und Dossenheim Corona-Ausbrüche in Kindergärten bekanntgeworden. Der Schönauer Kindergarten hat bereits am Montag den Betrieb wieder aufgenommen. Die RNZ fasst die übrigen Entwicklungen zusammen.

> Der evangelische Kindergarten in Lobbach-Waldwimmersbach ist bis zum 7. April vom Gesundheitsamt geschlossen worden. Das teilte Ordnungsamtsleiter Holger Braun mit. Betroffen sind zwei Gruppen mit jeweils 22 Kindern. Davon stehen acht bereits als Kontaktpersonen einer mit einer Corona-Mutation infizierten Erzieherin unter Quarantäne.

> Das Nußlocher "Apfelbäumchen" vermeldet drei neue infizierte Mitarbeiter. Damit steigt die Zahl der Corona-Fälle in der Einrichtung auf zwölf. Darunter befinden sich laut Leiterin Andrea Kleinert mehrere Corona-Mutationen. Die Neuinfizierten indes betreffen bereits unter Quarantäne stehende Kontaktpersonen. Die Isolation gilt ebenso wie die Schließung einer weiteren Gruppe bis 31. März.

> Die städtische Kindertagesstätte "Abenteuerland" in Neckarsteinach-Darsberg ist weiterhin geschlossen. Vier Erzieher und neun Kinder stehen als Kontaktpersonen eines infizierten Kindes unter Quarantäne. "Erste Ergebnisse sind da und alle negativ", berichtet Bürgermeister Herold Pfeifer. Öffnen soll die Einrichtung aber erst, wenn sämtliche Ergebnisse vorliegen und negativ sind.

> Der katholische Kindergarten Dossenheim ist seit Mittwoch im Normalbetrieb. Insgesamt befanden sich dort laut Leiterin Gerlinde Orf 20 Kinder und vier Erzieher in Quarantäne. Zwei Tage schloss das Gesundheitsamt eine weitere Gruppe im selben Haus. Denn bei den drei Infizierten wurde die "britische" Corona-Mutante diagnostiziert.