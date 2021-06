Von Christoph Moll

Region Heidelberg. Es gibt neue Hoffnung für all jene, die sich schon die Nächte auf der Suche nach einem Impftermin am Computer um die Ohren geschlagen haben, am Telefon in der Hotline auch keinen Erfolg hatten oder beim Hausarzt auf einer schier unendlich langen Warteliste stehen: Die mobilen Impfteams des Rhein-Neckar-Kreises kehren zurück in die Orte der Region. Bereits im Frühjahr war das Impfen in Sporthallen ein großer Erfolg. Damals richtete sich das Angebot ausschließlich an Senioren. Das hat sich mit dem Aufheben der Priorisierung geändert. Die Großen Kreisstädte – also auch Leimen – erhalten 1500 Impfdosen, alle anderen Städte und Gemeinden 150. In den meisten Orten steht bisher lediglich fest, dass ein sogenannter mRNA-Impfstoff, also Moderna oder Biontech, zum Einsatz kommt. Aber nicht in allen Orten rund um Heidelberg können sich Bürger um einen Impftermin auf diesem Wege "bemühen", wie es die Politiker gerne nennen. Ein Überblick:

> Bammental: Hier ist bisher lediglich bekannt, dass die Erstimpfungen im gemeinsamen Impfzentrum in der Wiesenbacher Biddersbachhalle stattfinden sollen – und zwar am 18. Juli, wie das Landratsamt mitteilt. Weitere Infos waren von der Gemeinde nicht zu erhalten.

> Dossenheim: Hier laufen noch interne Abstimmungen, wie Gemeindesprecherin Mareike de Raaf berichtet. Die Erstimpfung soll aber nach Angaben des Landratsamtes bereits am 20. Juni stattfinden. Informationen sollen diese Woche bekannt gegeben werden.

> Eppelheim: Für die Erstimpfung am 22. Juni in der Rudolf-Wild-Kulturhalle können sich Eppelheimer bewerben, die aufgrund ihrer Arbeits- oder Lebensumstände ein erhöhtes Risiko einer Infektion haben. Das Anmeldeverfahren wird am morgigen Dienstag, 15. Juni, um 18 Uhr über die städtische Internetseite bekannt gegeben. "Da wir nur sehr wenig Impfstoff erhalten, werden die Termine sicherlich innerhalb kürzester Zeit vergeben sein", teilt die Stadt mit. Die Zweitimpfung ist für 3. August geplant.

> Gaiberg: Die Erstimpfung am 19. Juli im Bürgerforum richtet sich laut Bürgermeisterin Petra Müller-Vogel an "alle impfberechtigten Altersgruppen". Impfwillige können sich im Rathaus melden. Die zweite Spritze gibt es dann am 30. August. Die Gemeinde bietet aber bereits am kommenden Samstag, 19. Juni, eine weitere Impfaktion im Bürgerforum an. Das Angebot richtet sich in erster Linie an Gaiberger. Zum Einsatz kommt der Impfstoff von "Johnson & Johnson", der für über 60-Jährige empfohlen, aber auf eigenen Wunsch an jede volljährige Person verimpft werden kann. Zur Erreichung des vollen Impfschutzes ist lediglich eine einmalige Impfung notwendig. Die Impfaktion wird unterstützt durch die Praxen Dr. Hilbert und Dr. Klehr sowie die Feuerwehr. Infos zur Anmeldung gibt’s im Internet unter www.gaiberg.de. Wer kein Internet hat, kann sich auch unter Telefon 0 62 23 / 95 01 13 im Rathaus melden. Es gibt noch freie Plätze.

> Heiligkreuzsteinach: Die Orte des Gemeindeverwaltungsverbandes – Schönau, Heiligkreuzsteinach und Wilhelmsfeld – haben beschlossen, ein gemeinsames Impfzentrum in der Schönauer Stadthalle einzurichten. Die Impfungen für Heiligkreuzsteinacher finden am 13. Juli und am 24. August statt. "Die erste Priorisierung wendet sich an sozioökonomisch benachteiligte Gruppen", teilt Bürgermeisterin Sieglinde Pfahl mit. "Damit sollen impffernere Bevölkerungsgruppen oder Personen, die in prekären Wohnverhältnissen leben oder arbeiten, verstärkt in den Blick genommen werden." Zusätzlich erhalten alle Gewerbetreibenden und Handwerker in Heiligkreuzsteinach ein Angebot, die im Kundenverkehr tätig sind. Sollten dann noch Impfdosen vorhanden sein, will die Gemeinde darüber informieren.

> Leimen: Die Impfteams kommen in die Aegidius-Halle im Stadtteil St. Ilgen. Die Erstimpfungen finden vom 29. Juni bis 8. Juli, Zweitimpfungen vom 10. bis 16. August statt. Der Impfstoff steht mit Moderna bereits fest. Eine Anmeldung ist unter Telefon 0 62 24 / 70 48 90 montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr und zusätzlich montags von 13 bis 16.30 Uhr, dienstags von 14.30 bis 19 Uhr sowie mittwochs und donnerstags von 13 bis 16.30 Uhr möglich.

> Lobbach: Die Gemeinde wird das Angebot des Rhein-Neckar-Kreises nicht annehmen, wie Holger Braun vom Ordnungsamt im Rathaus mitteilt. Als Gründe nennt er, dass der Impfstoff noch nicht einmal für Impfzentren reicht und es Impfmöglichkeiten bei Haus- und Betriebsärzten gibt.

> Mauer: Hier steht laut Bürgermeister John Ehret fest, dass der Impfstoff von Moderna zum Einsatz kommt – und zwar am 21. Juni für die Erstimpfungen und am 2. August für Zweitimpfungen in der Sport- und Kulturhalle. Am 21. Juni sollen zusätzlich 50 Impfdosen von "Johnson & Johnson" verimpft werden. "Da wir hier in Mauer grundsätzlich keine impffernere Bevölkerungsgruppen haben wie es sie eventuell in größeren Ballungsräumen gibt, habe ich mich entschlossen, das im März bereits begonnene Konzept fortzusetzen, nach Altersstruktur zu priorisieren", so Ehret. Rund 700 Bürger zwischen 60 und 74 Jahren erhielten ein Impfangebot per Post. "Es zeigte sich aber anhand der Vielzahl der Rückmeldungen, dass viele bereits geimpft sind", so Ehret. Rund zehn Prozent wollen oder können das Angebot nun annehmen. Die Gemeinde hat Impfwillige gebeten, sich bis zum heutigen Montag, 14. Juni, per E-Mail an impftermin@gemeinde-mauer.de mit gewünschtem Impfstoff zu wenden.

> Meckesheim: Die Gemeinde bietet eine zweite Vor-Ort-Impfaktion in der Auwiesenhalle an. Die Erstimpfungen finden am 11. Juli, die Zweitimpfungen am 22. August, jeweils ab 10.30 Uhr statt. Bürgermeister Maik Brandt bittet alle ehrenamtlich Engagierten in Vereinen aus Meckesheim und Mönchzell, also zum Beispiel Trainer und Übungsleiter, sich anzumelden. "Es ist wichtig, dass Kinder und Jugendliche zügig und gefahrlos wieder ins Training oder in die Übungsstunde gehen können und die Vereine endlich wieder loslegen können", betont er. Das Mindestalter beim eingesetzten Impfstoff von Moderna liegt bei 18 Jahren. Die Anmeldung ist ab dem heutigen Montag, 14. Juni, 9 Uhr, ausschließlich per E-Mail an impfen@meckesheim.de möglich mit Angabe von Vor- und Nachname, Geburtsdatum, Anschrift sowie Telefonnummer für eventuelle Rückfragen.

> Neckargemünd: Die Stadt plant eine Neuauflage der gemeinsamen Impfaktion mit Wiesenbach und Bammental – und zwar in der Biddersbachhalle in Wiesenbach. Neckargemünder sollen am 17. Juli und 28. August die beiden Spritzen erhalten. Das Angebot richtet sich laut Stadtsprecherin Petra Polte bevorzugt an Neckargemünder, die keinen einfachen Zugang zur Impfkampagne haben, also zum Beispiel keinen Internetanschluss oder keinen Hausarzt. Die Anmeldung ist möglich beim "Impf-Sondertelefon" unter der Nummer 0 62 23 / 80 48 88, ein Online-Buchungssystem wird vorbereitet.

> Neckarsteinach: In die Vierburgenstadt wird kein mobiles Impfteam mehr kommen. Laut Bürgermeister Herold Pfeifer ist das Angebot im hessischen Kreis Bergstraße eingestellt worden.

> Nußloch: In der Olympiahalle werden Erstimpfungen am 15. Juli und Zweitimpfungen am 26. August angeboten. Laut Gemeinde sollen "sozioökonomisch benachteiligte Gruppen wie zum Beispiel impffernere Bevölkerungsgruppen oder Personen, die in prekären Wohnverhältnissen leben oder arbeiten" in den Blick genommen werden. "Es wurden die nach unserer Meinung infrage kommenden Personengruppen angeschrieben und um Rückmeldung bis 18. Juni 2021 gebeten", so Hauptamtsleiter Christian Laier. "Sollten hier nicht alle Termine vergeben werden können, werden wir anschließend die dann noch offenen Termine nach dem Windhund-Verfahren vergeben." Wer sich zuerst meldet, wird geimpft. Die Gemeinde informiert dann.

> Sandhausen: Die Gemeinde will ein Impfangebot vor Ort organisieren, wie Martin Kirsch vom Ordnungsamt erklärt. Allerdings laufe noch die Planung. Klar ist aber bereits: Die Impfungen werden laut Landratsamt am 4. Juli und im August in der Festhalle stattfinden. Es sollen "sozialökonomisch benachteiligte Gruppen" erreicht werden, bei denen im Arbeits- oder Lebensverhältnis ein erhöhtes Risiko an einer Ansteckung besteht. "Wie wir das organisatorisch regeln, ist derzeit in der Planung", so Kirsch.

> Schönau: Im gemeinsamen Impfzentrum mit Heiligkreuzsteinach und Wilhelmsfeld in der Schönauer Stadthalle werden am 12. Juli und 23. August Bürger des früheren Klosterstädtchens geimpft. Die Stadt bietet bis 5. Juli Impfungen für Bürger an, die "sozioökonomisch benachteiligt" sind sowie wegen der Arbeits- oder Lebensumstände ein deutlich erhöhtes Risiko einer Infektion haben. "Zusätzlich versuchen wir allen Gewerbetreibenden und Handwerkern der Stadt Schönau, die regelmäßig im Kundenverkehr tätig sind, ein Impfangebot zu unterbreiten", so Bürgermeister Matthias Frick. "Sollten dann noch Impfdosen vorhanden sein, werden wir Personen einbeziehen, die sich bisher erfolglos um einen Termin bemüht haben." Diese müssen sich dann im Rathaus melden.

> Spechbach: Bürgermeister Werner Braun berichtet, dass man insgeheim auf eine zweite Vor-Ort-Impfung gehofft habe. Deshalb habe man die hierfür notwendige Einrichtung in der Turn- und Festhalle belassen. Die beiden Impftermine sind 20. Juli und 31. August. Die Gemeinde will diese Woche entscheiden, wie die Impfungen verteilt werden. "Auf keinen Fall nehmen wir bereits jetzt Vormerkungen auf", betont Braun.

> Wiesenbach: Die Erstimpfungen sollen laut Landratsamt am 19. Juli stattfinden – wohl in der Biddersbachhalle, die erneut zum gemeinsamen Impfzentrum mit Neckargemünd und Bammental werden soll. Näheres war nicht zu erfahren.

> Wilhelmsfeld: Die Impfungen werden in Kooperation im Gemeindeverwaltungsverband mit Heiligkreuzsteinach und Schönau in der Schönauer Stadthalle stattfinden. Die Gemeinde Wilhelmsfeld organisiert die Impfungen für ihre Bürger am 14. Juli und 25. August. "Zusätzlich zu den sozioökonomisch benachteiligten Personengruppen wird die Gemeinde Wilhelmsfeld versuchen, den Beschäftigten im Einzelhandel, in der Gastronomie und im Handwerk aufgrund des regelmäßigen Kundenkontakts in geschlossenen Räumen eine Impfung zu ermöglichen", teilt Bürgermeister Christoph Oeldorf auf RNZ-Anfrage mit. "Die Impfberechtigten werden derzeit durch die Verwaltung Informiert."