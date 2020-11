Region Heidelberg. (bmi) Aus Rot wird bald Weiß: Am 13. Dezember erfolgt mit dem Fahrplanwechsel im S-Bahn-Verkehr der Linien S 5 und S 51 gleichzeitig auch die Umstellung auf die Neufahrzeuge vom Typ Mireo für die S-Bahn Rhein-Neckar. Die neuen Züge in ungewohnter Farbe erhaschen kann man schon ab heute Nacht: Ab Montag, 2. November, führt die Deutsche Bahn in vier Nächten einen Probebetrieb zwischen Heidelberg und Eppingen beziehungsweise Aglasterhausen via Neckargemünd und Elsenztal durch. Und zwar jeweils von 23.30 bis 6 Uhr in der Nacht auf Dienstag, 3. und 10. November, sowie in der Nacht auf Freitag, 6. und 13. November. Es werden "verschiedene betriebliche Abläufe wie beispielsweise Kuppelvorgänge, Zugwenden und Rangier- und Abstelltätigkeiten" mit den zugelassenen Neuzügen getestet, wie die Bahn mitteilt.

Tagsüber verkehren auf der Strecke derzeit bis Mitte Dezember wegen Instandsetzungen teils nur halb so lange Ersatzzüge wie gewöhnlich – mit entsprechend weniger Sitzplätzen und höherer Auslastung. Wäre ein früherer Einsatz der neuen Baureihe mit doppelt so vielen Plätzen nicht eine Lösung, um für eine Entzerrung der Fahrgäste zu sorgen? Dies sei aktuell nur im begrenzten Rahmen möglich", teilte eine DB-Sprecherin auf RNZ-Nachfrage mit. "Der Auslieferungsprozess läuft noch". Es bleibt also bei dem Einsatzkonzept mit den vier verkürzten Zügen.