In Eppelheim – hier die Kirchheimer Straße – gibt es mehrere Zonen, in denen nur Anwohner ohne Beschränkung parken dürfen. Ein freier Stellplatz ist aber nicht garantiert. Foto: Geschwill

Von Christoph Moll

Region Heidelberg. In Heidelberg müssen Anwohner für das Parken wohl ab dem kommenden Jahr tiefer in die Tasche greifen. Die Grünen fordern hier höhere Gebühren – und die Stadt steht hinter dem Vorschlag. Möglich macht es das Land, das den Kommunen künftig freie Hand bei den Gebühren für das Anwohnerparken lässt. Bisher durften diese für das Ausstellen der Anwohnerparkausweise lediglich eine Bearbeitungsgebühr verlangen, die den Verwaltungsaufwand deckt. Werden nun auch die Parkausweise in den Städten und Gemeinden rund um Heidelberg teurer?

Wichtig ist zunächst zu wissen, dass die Anwohner in den meisten – vor allem den kleineren Kommunen in der Region – nichts für das Parken zahlen müssen. In den meisten Orten gibt es zudem nicht einmal eine Parkraumbewirtschaftung. Das Parken ist selbst in den Hauptverkehrsstraßen kostenlos und meist lediglich auf eine gewisse Dauer beschränkt.

In Eppelheim ist dies anders. In Heidelbergs Nachbarstadt benötigen Anwohner in mehreren Bewohnerparkzonen auch Ausweise für das Abstellen ihres Autos. Entsprechende Zonen gibt es in der Kirchheimer Straße, der Peter-Böhm-Straße, der Friedrichstraße, der Beethovenstraße, der Haydnstraße, im Konrad-Adenauer-Ring, in der Dr.-Emil-König-Straße, der Friedrich-Ebert-Straße, der Blumenstraße, der Schillerstraße, der Schulstraße, der Wasserturmstraße, der Hermann-Löns-Straße, der Gerhard-Hauptmann-Straße, der Franz-Holzmann-Straße, der Jakob-Ruppert-Straße, der Adalbert-Stifter-Straße und der Christophstraße. Der Parkausweis kostet bisher im Jahr 30,70 Euro.

Künftig könnte es jedoch teurer werden. "Wir begrüßen die Entscheidung, dass der Gesetzgeber den Gemeinden zukünftig die Möglichkeit gibt, die Bewohnerparkgebühren festzulegen", teilte die Stadt mit. "Eine angemessene Preisgestaltung ist hierbei das Ziel der Stadt Eppelheim." Hierfür stehe man im Austausch mit anderen Kommunen. Eine Änderung werde kommen, allerdings sei gerade ein Verkehrskonzept in der Fertigstellung und über die Parkraumbewirtschaftung werde im Anschluss beraten.

In Neckargemünd vermietet die Stadt Parkplätze an Anwohner zum Beispiel am Neckarlauer, in der Tiefgarage in der Mühlgasse, im Parkhaus Waltscher Platz, in der Dilsberger Straße und am Stadttor. Die Kosten liegen zwischen zehn und 50 Euro pro Monat. Hier war die Preisgestaltung aber schon bisher frei. Ansonsten müssen Anwohner bisher nichts fürs Parken zahlen. Es gibt auch keine ausgewiesenen Zonen für Anwohner. Und das wird sich wohl auch so schnell nicht ändern. "Zurzeit ist da noch nichts in Planung", erklärt Stadtsprecherin Petra Polte. "Wir preschen nicht bei jedem neuen Gesetz sofort mit der Umsetzung vor, sondern warten zunächst ab und beobachten, wie es sich auswirkt."

Ähnlich sieht es in der Großen Kreisstadt Leimen aus. "Anwohnerparkgebühren hatten wir bisher nicht", berichtet ihr Stadtsprecher Michael Ullrich. "Dieses Thema werden wir daher zunächst einmal intern und in den Gremien diskutieren." Auch in den übrigen Städten und Gemeinden rund um Heidelberg werden Anwohner fürs Parken bisher nicht zur Kasse gebeten – auch nicht in den größeren Orten Sandhausen, Dossenheim und Nußloch. Und in den kleineren Orten der Region sowieso nicht.

Noch eine gute Nachricht: Eine Erhöhung der Parkgebühren in den Ortszentren ist derzeit nirgendwo geplant.