Region Heidelberg. (bs/cm) „Gesamtalarm“ ist am Samstag gegen 17 Uhr für die Meckesheimer Feuerwehr ausgelöst worden. Gemeldet wurde ein Gebäudebrand am Ortsrand Richtung Zuzenhausen in der Straße Am Gänsbuckl, doch die Feuerwehr fand lediglich ein großes angemeldetes Mahnfeuer von Landwirten an der B 45 zwischen Meckesheim und Zuzenhausen. Sie rückte wieder ein.

Für die Landwirte ging es jedoch erst richtig los. Eine solche Demonstration hatte das untere Elsenztal lange nicht mehr erlebt. Mächtige Traktoren standen im Halbkreis mitten auf einem Acker neben der B 45. Alle Scheinwerfer waren aufgeblendet, die Schlepper tuckerten vor sich hin, in der Mitte des Halbkreises loderte ein großes Feuer und daneben diskutieren lebhaft die Landwirte aus dem Kraichgau. Die Aktion „Land schafft Verbindung“ hatte zur Protestaktion gegen das Agrarpaket der Bundesregierung eingeladen. In einer Sternfahrt pilgerten weit über 50 Landwirte bis aus Gaiberg im Norden, Angelbachtal im Süden, Waldwimmersbach im Osten und Dielheim im Westen nach Zuzenhausen auf den Acker von Christoph Heitz. In ganz Baden-Württemberg loderten 161 Mahnfeuer, viele weitere im Bundesgebiet. Die Feuer sollen auf Sorgen und Nöte der Landwirte aufmerksam machen.

Landwirt Jens Vogt, einer der Zuzenhäuser Initiatoren, hatte nur eine Forderung: „Wir wollen mit den Verbrauchern und der Politik in den Dialog kommen.“ Denn Vieles werde falsch dargestellt. Zum Beispiel beim Insekten- und Artenschutz: In Zuzenhausen werden von den Landwirten rund 600 Hektar bewirtschaftet. Davon dienten 70 Hektar mit Blühflächen, Gewässerrandstreifen, Hecken oder Streuobstwiesen nur der Ökologie und nicht mehr der Produktion. „Insektenschutz, Artenschutz und Klimaschutz ist ein Auftrag für die Gesamtgesellschaft. Alle müssen mitmachen“, fordert Vogt. „Wir sind nicht an allem schuld.“ Sein Kollege Siegbert Vogt sorgt sich um den Nachwuchs in der Landwirtschaft. Keine Investitionen seien gegenwärtig planbar.

Der Umstellung auf Biolandwirtschaft wolle man sich nicht verschließen. Aber: „Wenn ich auf Bio-Getreide umstelle, produziere ich zwei Jahre lang Umstellungsware, die ich nicht verkaufen kann“, erklärte Jens Vogt am Feuer. Er setzt mehr auf Regionalität: Lebensmittel sollten verstärkt da verbraucht werden, wo sie produziert werden. In Baden-Württemberg stünden den Bauern ökologische Förderprogramme bereit, die es bei einem erfolgreichen Volksbegehren zum Bienenschutz nicht mehr gebe.

Waibstadt. (rw) Am vergangenen Samstag, als die Dunkelheit einsetzte, brannte es auf verschiedenen Feldern in der Region lichterloh. Von Weitem konnte man sehen, wie die Flammen des Feuers meterhoch in den Nachthimmel aufstiegen.

Es waren die Mahnfeuer der Landwirte, die als Zeichen ihres Protests schon seit einigen Wochen grüne Kreuze auf den Feldern aufgestellt hatten. Sie sollen das, nach Auffassung der Landwirte, drohende Aussterben ihres Berufsstandes symbolisieren – besonders das der kleinen und mittleren bäuerlichen Betriebe. Den „Buhmann der Nation“ wolle man nicht länger spielen, weshalb man die Probleme der Bauern mit friedlichem Protest und fairem Dialog mit Politik und Bürgern ins Bewusstsein der Bevölkerung bringen möchte. So drückt es Christian Kaufmann aus, ein junger Landwirt aus Daisbach. Er organisierte das Mahnfeuer bei der Bundesstraße 292 zwischen Waibstadt und Sinsheim. In einer dreistündigen Mahnwache traf er sich mit seinen Berufskollegen aus der Landwirtschaft und mit interessierten Bürgern, um zu diskutieren und Meinungen auszutauschen.

Mächtige Schlepper formierten sich im Halbrund um das Mahnfeuer. Foto: Frank Schmitt

Die Familienbetriebe könnten unmöglich noch mehr Bürokratie bewältigen. „Wir stehen an der Wand“, sagt Kaufmann. „Die Landwirte verstehen was von der Lebensmittelproduktion und wollen das Volk ernähren, wir sind keine Juristen.“ Er nennt Vorschriften und Gesetze, die den Bauern das Leben schwer machen würden: das Pflanzenschutzgesetz, die Düngeverordnung, das Erneuerbare-Energien-Gesetz, das Arbeitsschutz- oder das Jugendschutzgesetz. Schon die natürlichen Gegebenheiten wie Wind, Wetter, Klimawandel und Dürre wären Herausforderung genug.

Ausgangspunkt des Protests ist das sogenannte Agrarpaket, das vom Landwirtschaftsministerium und vom Umweltministerium im September gemeinsam in Berlin verabschiedet wurde. Dieses Gesetz erschwere die Produktion der Landwirte auf dem Acker und im Stall, und in Einzelfällen werde die Arbeit sogar unmöglich gemacht. Die Maßnahmen griffen massiv in die Eigentumswerte der Landwirte ein, ihre Flächen würden an Wert verlieren und könnten nicht mehr für die Nahrungsmittelproduktion verwendet werden. Die Folge sei, dass Lebensmittel aus dem Ausland importiert würden, egal unter welchen Bedingungen sie dort produziert wurden. „Im Sinne des Verbrauchers kann das nicht sein“, sagt Kaufmann.

Eine Reihe von Rechtsvorschriften, die der Landwirt als „praxisfern“ bezeichnet, führten dazu, dass die Erträge in der Landwirtschaft regelrecht einbrechen würden und die Versorgung der heimischen Bevölkerung mit regionalen Produkten gefährdet sei. Viele der Landwirte versuchten, dieser Entwicklung zu begegnen und stellten auf biologische Landwirtschaft um, was wiederum zu einem Überangebot auf dem Markt und gewaltigem Preisdruck führe.

Die Bauern setzen sich für einen ernst gemeinten Arten- und Tierschutz in der Lebensmittelproduktion ein, der hier in der Region geleistet werden müsse. Diese Forderungen müssten aber auch immer mit der Beantwortung der Frage, wie alles finanziert werden kann, verknüpft sein.

Zudem kritisieren die Landwirte, dass das Agrarpaket von den Bundesministerien ohne vorherigen Dialog mit ihrer Branche erarbeitet worden sei und dass die darin enthaltenen Beschlüsse die Tragweite für den ländlichen Raum, die Versorgungssicherheit der Bürger und die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Landwirtschaft völlig ignorierten.

Um dem Protest Nachdruck zu verleihen, fuhren vor wenigen Tagen 40.000 Landwirte mit 9000 Traktoren nach Berlin vors Kanzleramt. Auch Bauern aus der Region waren dabei.

„Schluss mit der Verbotspolitik!“ war dabei eine zentrale Forderung. Eine faire gesellschaftliche Kooperation sei gefordert, die mit der Frage beginne, auf wie viel jeder einzelne bereit sei, zu verzichten. Und was Artenschutz und Tierwohl nicht nur auf dem Papier, sondern in der konkreten Umsetzung wert seien. Eine weitere Frage: „Wie kann das alles finanziert werden ?“ Ein einfaches „Weiter so“, das wollen die Landwirte nicht mehr mitmachen.

