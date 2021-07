Von Christoph Moll

Region Heidelberg. Immer längere Hitzeperioden, immer trockenere Sommer: Die Klimaveränderungen haben auch Folgen für die Stromerzeugung durch Wasserkraft – und zwar keine guten. Denn weniger Wasser bedeutet auch weniger Strom. Die Dürreperioden der vergangenen Jahre haben sich auch in den Statistiken der Stromerzeuger an Neckar und Elsenz niedergeschlagen.

Hintergrund Kraftwerke am Neckar An den Schleusenanlagen wird auch Strom produziert – rund um Heidelberg an folgenden Stellen: Schwabenheim: Das Kraftwerk aus dem Jahr 1925 hat mit 7200 Kilowatt eine besonders große Leistung. Die Energie von rund 100 Kubikmeter Wasser, die pro Sekunde [+] Lesen Sie mehr Kraftwerke am Neckar An den Schleusenanlagen wird auch Strom produziert – rund um Heidelberg an folgenden Stellen: Schwabenheim: Das Kraftwerk aus dem Jahr 1925 hat mit 7200 Kilowatt eine besonders große Leistung. Die Energie von rund 100 Kubikmeter Wasser, die pro Sekunde 8,01 Meter tief fallen, Wandeln drei Maschinensätze in elektrische Energie um. Neckarsteinach: 3600 Kilowatt in der Spitze können von zwei Maschinensätzen erzeugt werden. Rund 100 Kubikmeter pro Sekunde fallen hier 4,38 Meter tief. Die Anlage an der Schleuse stammt aus dem Jahr 1931. Neckargemünd: Das Kraftwerk mit diesem Namen liegt an der Schleuse in Höhe der Orthopädie des Heidelberger Stadtteils Schlierbach. Es stammt aus dem Jahr 1930, hat einen Maschinensatz mit einer Leistung von 2500 Kilowatt und ging 1930 in Betrieb. Rund 80 Kubikmeter Wasser fallen hier pro Sekunde 3,80 Meter tief. Kraftwerke an der Elsenz Viele kleine Kraftwerke erzeugen an der Elsenz Strom. Die meisten sind in Privatbesitz, zwei werden noch von der Süwag als Netzbetreiber geführt: Bammental: Im E-Werk an der Friedriedensbrücke erzeugt eine Francis-Turbine aus dem Jahr 1935 mit 64 Kilowatt Leistung Strom. Pro Sekunde können 4,3 Kubikmeter Wasser 1,85 Meter tief fallen. Meckesheim: Hier drehen sich zwei Francis-Schachturbinen aus dem Jahr 1925. Sie haben eine Leistung von 70 und 44 Kilowatt. 4,1 Kubikmeter Wasser pro Sekunde können durchfließen, der Höhenunterschied beträgt 3,8 Meter. cm

[-] Weniger anzeigen

"Die Menge der eingespeisten Energie nimmt in so trockenen Jahren wie 2018 oder auch 2003 naturgemäß ab", erklärt Hans-Jörg Groscurth als Sprecher der zu EnBW gehörenden Neckar AG, die unter anderem die Kraftwerke in Dossenheim-Schwabenheim und Neckarsteinach betreibt. "Auch das vergangene Jahr war für die Wasserkraft am Neckar kein ideales Jahr." Aber an fast jeder Staustufe gebe es zwei "Maschinen". "Das bedeutet, dass wir auch bei Niedrigwasser permanent Strom ins Netz einspeisen können – wenn auch mit geringerer Leistung", so Groscurth weiter. "Aufs Jahr gesehen bemerken wir die Trockenheit zwar in der gesamten Menge, aber es gibt quasi keinen Zeitraum, in dem die Anlagen tatsächlich stillstehen."

Generell beschäftige sich das Unternehmen natürlich mit dem Klimawandel und den Modellen von Klima- und Wetterforschern. "Derzeit haben wir keine Signale aus den Fachkreisen, dass die Gesamtmenge des Wassers abnehmen könnte", so der Sprecher. "Wir bereiten uns allerdings darauf vor, unsere Revisionszyklen zu verändern und Arbeiten an Kraftwerken zu anderen Zeiten als bisher geplant durchzuführen." Geplante Arbeiten sollen immer in Niedrigwasserphasen gelegt werden.

"Ganz allgemein verstehen wir Wasserkraft bei der EnBW als einen wichtigen Baustein für die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien, weil sie – zumindest teilweise – witterungsunabhängig zur Verfügung steht und damit Wind und Sonne sinnvoll ergänzt", so Groscurth. "Insgesamt könnten wir rechnerisch rund 330.000 Menschen allein mit Strom aus Wasserkraft versorgen."

Auch an kleineren Flüssen wie der Elsenz wird elektrische Energie erzeugt. Foto: Alex

Eines der größten Kraftwerke am Neckar ist "Schwabenheim". Hier ging die erzeugte Strommenge zuletzt zurück: 44,5 Gigawattstunden waren es 2016, 40,8 (2017), 33,5 (2018), 35,1 (2019) und 31,3 (2020), was für über 10.000 Haushalte ausreicht. Allerdings gab es 2019 und 2020 auch Lagerschäden an jeweils einer Maschine für rund sieben und fünf Monate sowie diverse Störungen, die zu kleinen Ausfällen von einzelnen Tagen führten.

In Neckarsteinach schwankte die produzierte Strommenge pro Jahr stark: 17,4 Gigawattstunden waren es 2016, 20,7 (2017), 16,3 (2018), 18,5 (2019) und 16,1 (2020). Hier gab es in den vergangenen Jahren diverse Störungen, die aber nur zu kleineren Ausfällen von einzelnen Tagen führten. Keine längeren Ausfallzeiten, sondern nur kleinere Störungen mit kurzzeitigen Ausfällen wurden für das Kraftwerk "Neckargemünd" an der Schleuse auf Höhe der Orthopädie des Heidelberger Stadtteils Schlierbach registriert. 15,6 Gigawattstunden wurden hier 2016 erzeugt, 15,1 (2017), 12,8 (2018), 14,9 (2019) und 13,0 (2020). "Da es sich um ein Ein-Maschinen-Kraftwerk handelt, wirkt sich ein Ausfall deutlicher aus als bei Anlagen mit mehreren Maschinensätzen", so Sprecher Groscurth.

Allgemeine Gründe für die Unterschiede seien neben dem "unterschiedlichen Wasserdargebot" auch stark schwankende jahreszeitliche Abflüsse und die zunehmenden Starkniederschlagsereignisse, die zu schnell auf- und wieder rückläufigem Wasser führen – was oft nur bedingt genutzt werden könne.

Auch bei der Stromproduktion an der Elsenz macht sich der Klimawandel bemerkbar – wenn auch nicht ganz so stark. "Bei unseren Kleinanlagen wirken sich die reduzierten Niederschläge nicht so heftig aus wie zum Beispiel am Neckar", erklärt Diana Stiebe von der Süwag, die unter anderem Kraftwerke in Bammental und Meckesheim betreibt.

"Wir haben leichte Verluste durch die Herstellung der Durchgängigkeit, die einen Mindestabfluss in der Fischtreppe und beim Fischabstieg fordern." Dies habe man zum Teil durch die Modernisierung der Anlagentechnik auffangen können. "Daher haben wir in der Erzeugung keine erheblichen Schwankungen", so Stiebe weiter. "Bei längeren Trockenperioden und den weiter sinkenden Grundwasserständen wird sich das längerfristig auch bei den kleinen Anlagen auswirken." 2021 sei bisher "ein überdurchschnittliches Wasserjahr", was sich aber durch einen heißen trockenen Sommer ändern könne.

In Bammental war das Jahr 2016 mit 270.362 erzeugten Kilowattstunden ein besonders gutes Wasserjahr. Besonders niedrig war die im E-Werk erzeugte Strommenge im trockenen Jahr 2018 mit 176.466 Kilowattstunden. Die übrigen Jahre seit 2014 lagen dazwischen, wobei der Trend nach unten zeigt: Seit 2018 wurde die 200.000-Kilowattstunden-Marke nicht mehr geknackt.

In Meckesheim war ebenfalls 2016 mit 543.847 Kilowattstunden zuletzt das beste Jahr. Besonders mau sah es 2019 mit nur 275.380 Kilowattstunden aus, wobei die Anlage hier auch von Oktober bis Dezember wegen des Baus einer Fischtreppe stillstand. Dies zog sich auch noch bis ins Jahr 2020. Die Jahre zuvor wurden aber immer zwischen 400.000 und 500.000 Kilowattstunden erzeugt.