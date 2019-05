Region Heidelberg. (pol/mare) Geht ein Feuerteufel in der Region um?, fragten wir noch in einem Artikel am Freitagmorgen. Am Nachmittag steht nun fest: Es sind sogar zwei. Denn wie die Polizei mitteilt, wurden zwei Männer verhaftet, die wohl für die jüngste Brandserie in der Region rund um Heidelberg verantwortlich sind.

Rückblick: Ein Gartenhaus zwischen Leimen und Nußloch, dann eine Jagdhütte bei Mönchzell, ein Holzunterstand bei Dossenheim, ein Bauwagen in Wiesenbach, eine Gartenhütte bei Meckesheim, dazu eine Gartenhütte in Eschelbronn: gleich mehrere ähnliche Brände hielten Polizei und Feuerwehr in der Region in den letzten Wochen in Atem. Nach intensiven Ermittlungen wurden nun ein 18 Jahre und ein 31 Jahre alter Mann gefasst.

Sie sollen zwischen dem 30. April und dem 15. Mai auf jeden Fall die Hütten in Meckesheim, Mönchzell und Eschelbronn angezündet haben. Die Bauten wurden im Übrigen vollkommen zerstört. Der Schaden geht weit über 50.000 Euro hinaus.

Am Donnerstag wurde das Duo festgenommen - gemeinsam mit einem weiteren Mann, der aber wieder auf freien Fuß gesetzt wurde. Am Freitag wurden die beiden einem Richter vorgeführt und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde Haftbefehl gegen die beiden Männer erlassen. Sie sitzen nun in Untersuchungshaft. Inwieweit sie für alle sechs Brände verantwortlich sind, wird noch ermittelt.