Region Heidelberg. Kita-Gebühren, Verkehrsangelegenheiten, örtliche Bauprojekte und vieles mehr: Mit den Gemeinderäten stehen an diesem Sonntag Parlamente zur Wahl, deren Beschlüsse unmittelbar den Alltag der Bürger betreffen. Mindestens monatlich kommen auch in den Kommunen der Region rund um Heidelberg ehrenamtliche Volksvertreter zusammen. Was sie diskutieren und entscheiden, schlägt sich oft direkt vor der Haustür der Menschen nieder.

Hans Lorenz saß fast 16 Jahre im Dossenheimer Gemeinderat, acht Jahre im baden-württembergischen Landtag und war von 1995 bis März dieses Jahres Bürgermeister der Bergstraßengemeinde. Im Gespräch mit der RNZ erläutert er die Rechte und Pflichten eines Gemeinderats.

"Es ist das höchste Organ der Gemeinde und dort für die wichtigsten Entscheidungen zuständig", sagt Lorenz. Entsprechend fungiere das Gremium auch als Schnittstelle zwischen Bürgern und Rathaus: "Ein Gemeinderat sollte das Ohr am Volk haben und die Dinge, die an ihn herangetragen werden, in die Sitzungen einbringen."

Zudem hat das Gremium eine "Kontrollfunktion gegenüber der Gemeindeverwaltung und dem Bürgermeister als deren Chef", erklärt der 64-Jährige. Der Bürgermeister wiederum ist immer auch Vorsitzender des Gemeinderats und hat als solcher ebenso ein Stimmrecht wie die einzelnen Räte.

Hintergrund Altbürgermeister erinnert sich - Arbeitsweise der Räte im Wandel Diskussionen sind in einer Demokratie durchaus gewünscht. Auch in Gemeinderäten wird mitunter hitzig debattiert. Beim Rückblick auf meh-rere Jahrzehnte im Dossenheimer Gemeinderat bilanziert der frühere Bürgermeister Hans Lorenz: "Wir waren in Dossenheim immer sehr stolz darauf, dass die Zusammenarbeit [+] Lesen Sie mehr Altbürgermeister erinnert sich - Arbeitsweise der Räte im Wandel Diskussionen sind in einer Demokratie durchaus gewünscht. Auch in Gemeinderäten wird mitunter hitzig debattiert. Beim Rückblick auf meh-rere Jahrzehnte im Dossenheimer Gemeinderat bilanziert der frühere Bürgermeister Hans Lorenz: "Wir waren in Dossenheim immer sehr stolz darauf, dass die Zusammenarbeit im Gemeinderat auch über Fraktionsgrenzen hinweg sehr gut war." Oft seien Räte und Bürgermeister nach den Sitzungen gemeinsam etwas trinken gegangen. "Das ist besonders wichtig, wenn es mal härter wurde", sagt Lorenz. "Damit man das nicht schwelen lässt, sondern sich gleich nach der Sitzung wieder beruhigt." Allgemein stellt Lorenz einen Wandel in der Arbeitsweise von Gemeinderäten fest. In den vergangenen 40 Jahren habe sich "vieles geändert". Eine Ursache dafür sieht er im technischen Fortschritt und dem Mehr an Möglichkeiten, sich zu informieren. "Das fängt damit an, dass die Räte heute Tablet-Geräte haben, wo alle Sitzungsprotokolle der letzten Jahre gespeichert sind." Entsprechend schnell könne ein Rat etwa während einer Sitzung Belege aus der Vergangenheit präsentieren. Zudem findet Lorenz, dass viele Räte heute besser auf Sitzungen vorbereitet seien: "Sie setzen sich kritisch mit den Unterlagen auseinander und befassen sich sehr intensiv damit." (luw)

"Das größte Recht des Gemeinderats ist natürlich der Haushaltsplan", sagt Lorenz. Damit entscheidet das kommunale Parlament über die finanziellen Möglichkeiten einer Gemeinde für das ganze Jahr.

Wie viel Geld soll in die Sanierung einer Schule gesteckt werden? Darf die Verwaltung ihr Personal aufstocken? Und ist die Erschließung eines Neubaugebiets eine sinnvolle Investition für die Gemeinde? Über Fragen wie diese muss der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung abstimmen. "In der Geschäftsordnung einer Gemeinde ist festgelegt, bis zu welcher Grenze ein Bürgermeister alleine über Ausgaben entscheiden darf", erklärt Lorenz.

Aber ohne die Zustimmung einer Mehrheit des Gremiums zu geplanten Ausgaben und anderen Vorschlägen der Verwaltung sind dem Bürgermeister quasi die Hände gebunden.

Es ist zwar die Aufgabe des Bürgermeisters, die Tagesordnung für jede Gemeinderatssitzung aufzustellen und damit über den Inhalt von Beratungen und Beschlüssen zu entscheiden. Umgekehrt hat aber auch der Gemeinderat das Recht, Anträge zu stellen. "Es gibt Vorgaben, wie viele Räte einen Antrag unterstützen müssen", sagt Lorenz, "aber das haben wir in Dossenheim nicht so ernst genommen."

Er findet, dass ein Gemeinderat immer ein Thema diskutieren sollte, wenn einzelne Personen die Initiative ergreifen - unabhängig davon, wie viele Räte hinter dem Antrag stehen: "Und ich glaube, das wird in den meisten anderen Gemeinden auch so gehalten."

Auf die Frage nach Anträgen, die dem früheren Bürgermeister aus dem Dossenheimer Gremium besonders in Erinnerung geblieben sind, fällt ihm spontan nur einer ein: "Es gab mal den Antrag auf eine nuklearwaffenfreie Zone", berichtet Lorenz. Ungefähr 15 Jahre sei dies her; er wisse auch nicht mehr, welche Fraktion den Antrag damals stellte. "Den Antrag gab es in verschiedenen Städten und Gemeinden", erinnert er sich.

"Der Hintergedanke war, dass man eine flächendeckende Lösung bekommt, wenn alle zustimmen." Wohl nicht nur in Dossenheim sei aber letztlich nicht über diesen Antrag abgestimmt worden. "Wie immer wieder mal bei Anträgen wurde aber diskutiert, ob das überhaupt ein kommunales Thema ist." Dies allerdings sei grundsätzlich nicht einfach zu beantworten, meint Lorenz: "In der Regel gibt es bei fast jedem Thema eine Verbindung zum Leben im Ort."