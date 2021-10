Region Heidelberg. (lesa) Seit Montag ist die Zeit der kostenlosen Corona-Bürgertests vorbei. Wer nicht etwa schwanger oder noch stillende Mutter, unter 18 Jahren oder aus medizinischen Gründen nicht impffähig ist, muss seinen Schnelltest bezahlen. Für die genannten Ausnahmen erstattet die Kassenärztliche Vereinigung (KV) wie bisher die Testkosten – ebenso wie für Studierende aus dem Ausland, die mit einem nicht in der EU zugelassenen Impfstoff geimpft sind. Mit dieser Neuregelung ändert sich für die Schnelltestzentren rund um Heidelberg einiges.

> Die Abrechnung wird den Testern zufolge nun aufwendiger. "Bisher hatten wir eine App, in der wir die Zahlen direkt an die KV geschickt haben", berichtet Jakob Ramirez Müllerschön, der in Meckesheim das Testzentrum der Firma Acovid betreibt. Dass nun zusätzlich noch Selbstzahler abgerechnet werden müssen, verkompliziere die steuerliche Abrechnung. Und auch die Abrechnung mit den Getesteten selbst sorge für neue Probleme. "Bei uns müssen die Leute mit Karte zahlen", sagt Daniel Rittmeier von der Mauermer Damo GbR: "Bei Barzahlung müssten wir aus steuerlichen Gründen ein Zahlprotokoll führen oder für viel Geld eine Registrierkasse anschaffen."

> Die Kosten steigen den Testern zufolge an. "Wir mussten für die Selbstzahler ein EC-Kartenlesegerät anschaffen", berichtet Sali Alihajdaraj von der Leimener SA Schnelltest UG. Dabei sei nicht nur das Lesegerät ein Kostenfaktor, sondern auch die Zahlung selbst, denn für jede einzelne Transaktion fallen Gebühren für den Zahlungsdienstleister an. Müllerschön berichtet, dass an seinem Meckesheimer Standort extra ein Drucker für die Rechnungserstellung organisiert werden musste. Zudem nutzen viele Tester Internet-Buchungsprogramme, in die kostenpflichtig die Auswahl zwischen Selbstzahler-Buchung und kostenfreiem Test aufgenommen werden musste.

> Die Kontrolle der Kunden kommt als neue Herausforderung auf die Tester zu. Wer ein Anrecht auf Kostenübernahme durch die KV hat, muss einen Nachweis erbringen – zum Beispiel ein ärztliches Attest bei Gründen, die einer Impfung entgegenstehen. Bei der Dokumentation der KV gegenüber kommt jedoch der Datenschutz als Haken ins Spiel. "Darf ich einen Mutterpass fotografieren?", fragt Müllerschön und kündigt an: "Wir werden wohl die Leute darauf ansprechen und uns schriftlich deren Einverständnis holen." Die Damo GbR will es dagegen bei der reinen Vorlage des Nachweises beim Testpersonal belassen, ebenso wie die SA Schnelltest UG: "Solange keine anderen Infos kommen, werde ich es einfach kontrollieren", so Alihajdaraj.

> Das Fortbestehen der Schnelltestzentren ist ungewiss. Angesichts von Preisen ab neun (Acovid) über zwölf (Femteva) bis 20 Euro (SA Schnelltest) pro Test, die die verschiedenen Tester von Selbstzahlern erheben, rechnen sie mit einer sinkenden Nachfrage. "Ich lasse das zwei Wochen laufen", sagt Alihajdaraj, dessen Testzentrum täglich von 8 bis 18 Uhr geöffnet ist. Wenn dies unrentabel werde, wolle er das Angebot auf Stoßzeiten reduzieren. Die Damo GbR hat bereits ihren Standort in Neckargemünd geschlossen. Am Testzentrum in Mauer will Rittmeier auch nicht weit in die Zukunft blicken und die Resonanz der ersten beiden Wochen beobachten. Bei Acovid will man "erst mal drei Wochen testen" und dann über den weiteren Betrieb entscheiden. Klaus Brandt von der Dossenheimer Firma Femteva will vorerst unverändert weitermachen: Seine Mitarbeiter testen die einstellige Anzahl täglicher Kunden bislang parallel zum Hauptgeschäft als Händler für urologische und gynäkologische Produkte direkt am Firmensitz.