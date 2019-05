Region Heidelberg. (aham) Ein „unglücklicher Zufall“: So bezeichnet Diana Stiebe, eine Sprecherin des Stromnetzbetreibers „Syna“, den nunmehr dritten Stromausfall in gut einer Woche. Am Freitag gingen nämlich kurz nach 8 Uhr erneut die Lichter in der Region aus. Und das in zwölf Kommunen. Damit war der Stromausfall noch größer als die beiden vor wenigen Tagen.

Wie die Syna berichtet waren Bammental, Gaiberg, der Leimener Stadtteil Gauangelloch, Meckesheim samt Mönchzell, Mauer, die beiden Lobbacher Ortsteile Lobenfeld und Waldwimmersbach, Neckargemünd sowie die Stadtteile Dilsberg, Mückenloch und Waldhilsbach, Spechbach, Wiesenbach, Epfenbach, Eschelbronn, Helmstadt, Neidenstein und Zuzenhausen betroffen. Das einzig Gute: Der Stromausfall dauerte nur vier Minuten. „Wir konnten über die Umspannanlage in Meckesheim umschalten“, so die Syna-Sprecherin auf RNZ-Nachfrage.

Die Ursache habe im vorgelagerten Netz gelegen, so die Unternehmenssprecherin weiter. Am 110-Kilovolt-Netz, also irgendwo an den großen Überlandmasten, habe es einen Fehler gegeben. Mehr konnte die Syna nicht sagen, da dieses Netz von Netze BW betrieben wird. „Es lag also nicht an uns“, betont Stiebe. Daher habe der jetzige Ausfall auch nichts mit den beiden am Freitag und Samstag vor einer Woche zu tun. Bei diesen war jeweils ein Kabelfehler schuld gewesen und hatte dafür gesorgt, dass einige Haushalte über zwei Stunden ohne Strom auskommen mussten. Da hatte das betroffene Gebiet allerdings „nur“ von Neckargemünd bis Meckesheim gereicht.

Update: Freitag, 31. Mai 2019, 19.41 Uhr