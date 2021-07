Region Heidelberg. (luw) Ran ans Telefon oder rein ins Internet: Wer bei einer RNZ-Sommertour im Heidelberger Umland dabei sein möchte, kann sich noch bis Donnerstag, 29. Juli, um 14 Uhr anmelden. Am heutigen Mittwoch, 28. Juli, werden von 16 bis 18 Uhr ein letztes Mal Anmeldungen unter der Telefonnummer 06221/519-5809 angenommen. Ansonsten ist dies nur noch bis zum genannten Datum im Internet unter www.rnz.de/so mmertour-region möglich. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, mitmachen dürfen nur RNZ-Abonnenten.

Und das sind die verschiedenen Touren: Los geht es am Samstag, 7. August, im Bammentaler Waldschwimmbad. Hier wird nach offiziellem Badeschluss (fast) alleine geschwommen und geplanscht. Dazu organisiert die Gemeinde Musik und eine Illumination. Kostenlos sind auch Essen und Trinken an diesem Abend.

Der zweite Termin ist eine Kanu-Tour auf dem Neckar am Mittwoch, 11. August. Die rund einstündige Fahrt mit den Booten, in denen bis zu vier Personen Platz haben, verbindet die beiden Bundesländer Hessen und Baden-Württemberg.

Bei einem Barista-Kurs in der Dossenheimer Kaffeerösterei Simon & Bearns erwartet die Teilnehmer am Samstag, 14. August, ein Nachmittag mit leckeren Aromen. Sie lernen den Umgang mit einer Siebträgermaschine und die Zubereitung von Kaffee. Dabei wird es auch darum gehen, Milch richtig aufzuschäumen und in den Kaffee zu gießen – "Latte Art" ist hier das Stichwort.

Eine exklusive Führung auf dem Ziegenkäsehof in Nußloch wird am Mittwoch, 18. August, stattfinden. Die Haltung der Ziegen wird ebenso vorgestellt wie das Melken. Die Ziegen dürfen gestreichelt werden und zum Abschluss gibt es eine kleine Ziegenkäse-Kostprobe.

Eine Rennfahrererfahrung verspricht der Besuch der Kartbahn des Motorsportclubs (MSC) Nußloch am Samstag, 21. August, zu werden. Dazu gehören Einführung, Trainingslauf, Qualifying und Rennen. Weiter geht es am Samstag, 21. August, beim Grillkurs in der Eppelheimer Kochschule. Von der Vorspeise bis zum Nachtisch wird hier alles auf dem Grill zubereitet, was danach natürlich gemeinsam verzehrt und bewertet wird.

Zum Abschluss der RNZ-Sommertouren im Heidelberger Umland geht es auf die vier Burgen Neckarsteinachs. Stadtführerin Rosi Thieme lädt zu einer speziellen Vier-Burgen-Führung am Mittwoch, 8. September, ein. An der Mittelburg öffnet Johannes Freiherr von Warsberg die Tore zum Innenhof und gewährt einen Blick hinter die Burgmauern.

Bei allen Touren ist eine medizinische Mund-Nasen-Maske mitzubringen. Jeweils ist ein RNZ-Redakteur dabei, der für Fragen zur Verfügung steht.