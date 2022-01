Egal ob per Auto oder Straßenbahn: Ein Großteil der Region wie hier in Dossenheim pendelt täglich zum Arbeiten in andere Orte. Foto: Alex

Von Benjamin Miltner

Region Heidelberg. Wie viele Menschen pendeln für den Job in einen anderen Ort? Wie viele fahren dafür morgens in diese Kommune zum Arbeiten und verlassen sie wieder am Nachmittag oder Abend? Bei welchem Anteil der Beschäftigten sind Wohn- und Arbeitsort identisch? Und wie haben sich all diese Pendlerbewegungen im Vergleich zum Vorjahr entwickelt? Fragen, welche die RNZ für die Region rund um Heidelberg beantwortet. Grundlage hierfür sind die frisch veröffentlichten Gemeindedaten der Bundesagentur für Arbeit zu den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten mit Stichtag 30. Juni 2021 (in Klammern die Veränderung in Prozent zum Vorjahr).

Die Auspendler

Knapp 49.000 von 55.000 Arbeitnehmern rund um Heidelberg verlassen für den Job täglich ihren Wohnort. Ihr Anteil in den 17 Orten im direkten Umfeld der Universitätsstadt ist leicht (+1) auf 89 Prozent gestiegen. Mit den rund 21.000 Einpendlern und gut 6000 Binnenpendlern innerhalb der jeweiligen Kommune kommt man auf über 76.000 tägliche Pendelbewegungen. Da sind zwar Sondereffekte wie das Arbeiten von zu Hause aus nicht berücksichtigt – aber auf der anderen Seite auch nicht die Schar an Schülern und Studenten, die täglich in der Region mobil sind. Allein die Zahl der Arbeitnehmer macht bei rund 134.000 Einwohnern einen Anteil von knapp 57 Prozent aus. Anders ausgedrückt ist die Hälfte einer Großstadt wie Heidelberg unterwegs durch die Region – und zwar genauer gesagt sogar zweimal. Der Anteil an sogenannten Auspendlern liegt in Gaiberg mit 95 Prozent (-1) am höchsten, wenngleich Spechbach und Wiesenbach mit jeweils 93 Prozent (je +1) aufholen. Aber auch größere Kommunen wie Dossenheim, Nußloch mit je 91 und Sandhausen mit 90 Prozent (alle unverändert) sind vorne dabei. Kein Wert fällt unter die 80er-Marke. Ihr am nächsten kommen Schönau mit 82 (+1), Meckesheim mit 84 sowie mit je 85 Prozent Auspendlern Lobbach, Neckargemünd (+1) und Neckarsteinach (+1). Ein völlig anderes Bild herrscht derweil in Heidelberg selbst vor: Mit 26.000 von knapp 57.000 Arbeitnehmern unverändert im Vergleich zum Vorjahr ist der Anteil von nur 46 Prozent, der die Stadt zum Arbeiten verlässt.

Die Einpendler

Es bleibt dabei: Mit Wilhelmsfeld hat der höchst gelegene Ort im direkten Heidelberger Umland auch den höchsten Anteil an Einpendlern. 863 der insgesamt 996 Arbeitsstellen und damit 87 (+1) Prozent der Jobs werden somit von Auswärtigen erledigt. Es folgen Meckesheim mit 84 (+1), Nußloch (-1) und Eppelheim mit 82 sowie Neckargemünd mit 81 (+1) Prozent an Einpendlern. Besonders tief liegen die Werte dagegen im nicht ganz so einfach zu erreichenden Steinachtal: In Heiligkreuzsteinach sind 60 (+2), in Schönau 61 Prozent der örtlichen Arbeitsstellen mit Auswärtigen belegt – und entsprechend die Anteile der sogenannten Binnenpendler mit 40 und 39 Prozent besonders hoch. In Gaiberg 64 (-4) ist die ohnehin schon geringe Einpendler-Quote am stärksten gefallen, wodurch das Bergdorf die rote Laterne von Spechbach mit 69 (+2) Prozent übernommen hat. Auch größere Kommunen wie Leimen mit 72 (+2) und Sandhausen mit 70 Prozent liegen weit unter dem Durchschnitt der Region Heidelberg mit 77 Prozent.

Das Pendlersaldo

Ein Viertel Zuwachs am Morgen und der gleiche Anteil als Abgang am Abend: Diese enorme Bewegung macht die Zahl der Heidelberger Bewohner an jedem Arbeitstag durch. Weil knapp 38.000 Arbeitnehmer mehr stadteinwärts- statt stadtauswärts pendeln, liegt die sogenannte Tagesbevölkerung 24 Prozent über der amtlichen Zahl von zuletzt knapp 160.000 Einwohnern. Die Unistadt zieht also neben Studierenden, Touristen und Ausflüglern auch jede Menge Erwerbstätige an. Rund um Heidelberg ist das sogenannte Pendlersaldo aber überall klar negativ. Es pendeln insgesamt knapp 28.000 Menschen mehr aus dem Ort zum Arbeiten woanders hin, als dass andere Arbeitskräfte in die 17 Kommunen der Region zum Arbeiten kommen. Besonders krass ist dieses Missverhältnis in Gaiberg mit 32 Prozent (Vorjahr: 31) ausgeprägt, womit die Gemeinde auch hier Spechbach mit 30 statt zuvor 32 Prozent am Ende der Liste abgelöst hat. In Sandhausen "fliegen" weiterhin 29, in Heiligkreuzsteinach 28 und in Mauer unverändert 27 Prozent der Bevölkerung tagsüber aus. Nußloch (20 statt zuvor 19), Lobbach (19), Bammental mit 15 und Neckarsteinach mit 17 statt zuvor je 16 Prozent liegen jeweils ebenfalls klar im zweistelligen Bereich, während in Neckargemünd 7,5 (Vorjahr 7) und in Wilhemsfeld 6 (-8) Prozent mehr aus- statt einpendeln. Fast ausgeglichen ist die Bilanz in Meckesheim: Bei 1820 Aus- und 1776 Einpendlern "verliert" der Ort ein Prozent oder absolut 44 statt wie im Vorjahr drei Bewohner über den Tag.

Die Pendlerbewegungen

In Meckesheim pendeln statistisch gesehen genauso viele Menschen ein wie aus – es treffen auf einen Einpendler 1,02 Auspendler. Bei den 16 anderen Kommunen im Heidelberger Umland geht die Schere dagegen weiter auseinander: In Wilhelmsfeld (1,23) und Neckargemünd (1,32) nur leicht, in Eppelheim (1,82) und Bammental (1,95) schon stärker. In Nußloch, Neckarsteinach und Lobbach gibt es knapp über zwei, in Dossenheim und Leimen drei und in Sandhausen rund vier Mal so viele Aus- wie Einpendler. In Heiligkreuzsteinach gilt Faktor 5,13, in Spechbach 5,69 und in Gaiberg gar Faktor 11,27. Viele der Arbeitnehmer zieht es nach Heidelberg. Der Wert der Unistadt liegt entsprechend weit unter 1 – auf zehn Ein- kommen hier etwa nur vier Auspendler.

Die konkreten Zahlen der Orte

> Ort Einwohner // Beschäftigte // Einpendler // Auspendler

> Bammental 6603 // 2437 // 1072 // 2092

> Dossenheim 12.508 // 5083 // 1501 // 4637

> Eppelheim 15.223 // 6718 // 3299 // 5993

> Gaiberg 2375 // 875 // 74 // 834

> Heiligkreuzsteinach 2608 // 1046 // 18// 0924

> Leimen 26.885 // 11.677 // 3366 // 10.362

> Lobbach 2350 // 953 // 371 // 812

> Mauer 4091 // 1690 // 435 // 1533

> Meckesheim 5182 // 2158 // 1776 // 1820

> Neckargemünd 13.313 // 4894 // 3152 // 4152

> Neckarsteinach 3854 // 1493 // 632 // 1235

> Nußloch 11.254 // 4692 // 2027 // 4254

> Sandhausen 15.363 // 6627 // 1497 // 5974

> Schönau 4428 // 1687 // 487 // 1379

> Spechbach 1719 // 675 // 110 // 625

> Wiesenbach 3130 // 1210 // 249// 1121

> Wilhelmsfeld 3154 // 1194 // 863 // 1062

> Region Heidelberg 134.040 // 55.109// 21.091// 48.809

> Stadt Heidelberg 158.714// 56.686 // 63.944 // 26.338

> Rhein-Neckar-Kreis 548.533 // 226.478 // 76.235 // 122.134

> Kreis Bergstraße 271.015// 108.823 // 29.530// 60.932