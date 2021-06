Von Christoph Moll

Region Heidelberg. Es ist ein gigantisches Projekt – und es soll mitten durch die Region führen: Der Gasnetzbetreiber "terranets bw" mit Sitz in Stuttgart plant aktuell den Ausbau der "Süddeutschen Erdgasleitung", um nach eigenen Angaben eine sichere Energieversorgung auch bei steigender Nachfrage zu gewährleisten. Die etwa 250 Kilometer lange Pipeline mit einem Durchmesser von 1,2 Metern soll vom hessischen Lampertheim über Heidelberg, Heilbronn, Ludwigsburg, Esslingen, Göppingen, Heidenheim bis nach Bissingen in Bayern führen. Der Bau wird in Abschnitten umgesetzt, abhängig von der konkreten Bedarfsentwicklung in den nächsten zehn Jahren.

> Die Region rund um Heidelberg ist im rund 62 Kilometer langen Abschnitt von Mannheim nach Hüffenhardt im Neckar-Odenwald-Kreis betroffen. Er führt auch über die Gemarkungen von Dossenheim, Heidelberg, Leimen, Gaiberg, Mauer, Meckesheim und Spechbach – oder streift diese zumindest. Laut "terranets bw" soll dieser Abschnitt "voraussichtlich bis 2026" realisiert werden.

> Für den Trassenverlauf von Mannheim bis nach Hüffenhardt wird im Regierungsbezirk Karlsruhe ein Planfeststellungsverfahren durchgeführt. "Aktuell befindet sich terranets bw in einem frühen Stadium der Planung", teilt das Unternehmen mit. "Bei der Planung orientiert sich ,terranets bw’ am Ergebnis des Raumordnungsverfahrens." In diesem Verfahren bewerte das Regierungspräsidium die grundsätzliche "Raumverträglichkeit" des Projektes und empfehle einen sogenannten Trassenkorridor. Dieser bilde die Basis für das Planfeststellungsverfahren, in welchem der Trassenverlauf "grundstücksscharf" beantragt werde. "Bei der Planung strebt ,terranets bw’ Optimierungen auf Basis der Historie, der Kenntnis über weitere Bauvorhaben und den Ergebnissen aus der geplanten frühen Öffentlichkeitsbeteiligung vor dem Planfeststellungsverfahren an", heißt es. Im zweiten Halbjahr 2021 sei eine umfassende, frühe Öffentlichkeitsbeteiligung geplant.

> Mehrere Querungen von Straßen und auch von Flüssen sind geplant. In der Region sind unter anderem die Querungen des Neckars beim zu Dossenheim gehörenden Ortsteil Schwabenheimer Hof und der Autobahn südlich von Eppelheim vorgesehen. Dies geschehe üblicherweise in geschlossener Bauweise, so "terrantes bw"-Sprecherin Rebecca Penno. Die Leitung werde also zwischen zwei Schächten verlegt, ohne dass die gesamte Strecke aufgegraben werden müsse. "Dadurch werden unter anderem Einschränkungen des Verkehrs vermieden", so Penno. Derzeit befinde man sich in einem "frühen Stand der Planung". Die exakte technische Umsetzung der Querungen des Neckars und der Autobahn werde erst in der Ausführungsplanung in Vorbereitung auf den Bau und damit später geplant.

> Für den Bau der Pipeline ist ein 34 Meter breiter Arbeitsstreifen notwendig, der während der Arbeiten "temporär in Anspruch genommen" wird. Die Rohre werden mindestens einen Meter unter der Erde verlegt, sodass der Graben rund 2,20 Meter tief wird. Nach der Verlegung soll die in Anspruch genommene Fläche wieder hergestellt werden, sodass die landwirtschaftliche Nutzung wieder uneingeschränkt möglich ist. Es verbleibe ein zehn Meter breiter Schutzstreifen, also ein besonders geschützter Bereich um die Leitung, in dem zum Beispiel keine Bebauung errichtet werden darf.

> Für die Nutzung von Grundstücken für die Trasse müssen laut "terranets bw" Leitungsrechte in Form von Gestattungsverträgen mit allen betroffenen Grundstückseigentümern und -bewirtschaftern vereinbart werden. "Eine durch den Grundstückseigentümer zu bewilligende beschränkte persönliche Dienstbarkeit sichert diese Gestattung im Grundbuch ab", heißt es. "Der Grundstückseigentümer erhält hierfür eine einmalige Zahlung."

> Die Sicherheitwährend des Baus und des Betriebs gewährleistet "terranets bw". Das 2000 Kilometer lange Fernleitungsnetz wird nach Unternehmensangaben rund um die Uhr überwacht und gesteuert. Durch den Einsatz fernsteuerbarer Armaturen könnten einzelne Abschnitte sofort außer Betrieb genommen werden. Leitungen würden regelmäßig gewartet, unverzüglich repariert und durch Befliegen, Befahren, Begehen sowie Inspektionen regelmäßig kontrolliert, heißt es.

> Der Ausbau des Gastransportnetzes sei notwendig, weil die Nachfrage im Netz von "terranets bw" weiter steige, so das Unternehmen. Für das Jahr 2030 wird von einem Transportbedarf von 30 Prozent über dem heutigen Bedarf ausgegangen. "Damit die Energiewende gelingt und eine sichere Energieversorgung trotz Kohleausstieg gewährleistet ist, braucht es eine zuverlässige Versorgung mit Gas", findet das Unternehmen. "So können zum Beispiel Gaskraftwerke beliefert werden, die für die Systemstabilität im Stromnetz notwendig sind."

> Bereits um die Jahrtausendwende war ein ähnliches Vorhaben auf massiven Widerstand in der Region gestoßen und war schließlich nicht weiter verfolgt worden. Im Heidelberger Stadtteil Rohrbach war der Widerstand damals besonders groß – und er formiert sich nun dort erneut. Auch im Umland ist die Begeisterung nicht gerade groß.