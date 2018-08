Das Parken am Neckarlauer kostet künftig doppelt so viel wie bisher. Foto: Alex

Von Christoph Moll

Neckargemünd. Fünf Jahre ist es her, dass die Stadt für Ordnung beim Parken gesorgt hat. In einem großen Konzept wurde im Jahr 2013 festgelegt, wer wo wann zu welchem Preis parken darf. "Es wird ein bisschen Unruhe geben", mutmaßte der damalige Bürgermeister Horst Althoff. Diese hat sich inzwischen gelegt. Alle - na gut, fast alle - haben sich an die neuen Parkregeln gewöhnt.

Doch Vorsicht: Der Gemeinderat hat in seiner zurückliegenden Sitzung an dem Parkraumkonzept gefeilt und es überarbeitet. Das Ergebnis ist eine "Änderungssatzung zur Satzung über die Erhebung von Parkgebühren". Die RNZ zeigt, was sich zum 1. Januar 2019 alles ändert:

Hintergrund Bahnhof Lage: zwischen B37 und den Gleisen Anzahl Parkplätze: 31 Gebührenpflicht: Mo-Fr 7-19 Uhr (bisher erst ab 8 Uhr) Kosten: 0,50 Euro/Stunde, maximal 4 Euro pro Tag (bisher 2 Euro) Monatsparkschein: 20 Euro (sieben von 15 Dauerparkausweisen ausgegeben) Jahnstraße Lage: entlang der [+] Lesen Sie mehr Bahnhof Lage: zwischen B37 und den Gleisen Anzahl Parkplätze: 31 Gebührenpflicht: Mo-Fr 7-19 Uhr (bisher erst ab 8 Uhr) Kosten: 0,50 Euro/Stunde, maximal 4 Euro pro Tag (bisher 2 Euro) Monatsparkschein: 20 Euro (sieben von 15 Dauerparkausweisen ausgegeben) Jahnstraße Lage: entlang der Fahrbahn Anzahl Parkplätze: 11 Gebührenpflicht: keine Parkdauer: 2 Stunden mit Parkscheibe Mo-Fr 7-19 Uhr (bisher nur bis 18 Uhr) Falltorstraße Lage: Parkplätze neben der Straße Anzahl Parkplätze: 38 Gebührenpflicht: keine Parkdauer: 2 Stunden mit Parkscheibe Mo-Fr 7-19 Uhr (bisher nur bis 18 Uhr) Bahnhofstraße Lage: entlang B 37 beim Bahnhof Anzahl Parkplätze: 15 Gebührenpflicht: keine Parkdauer: 1 Stunde mit Parkscheibe Mo-Fr 7-19 Uhr (bisher auch Samstag und nur bis 18 Uhr) Neckarlauer/Lohplatz Anzahl Parkplätze: 83 Gebührenpflicht: Mo-Fr 7-19 Uhr (bisher erst ab 8 Uhr) Kosten: 0,50 Euro/30 Minuten (bisher 0,50 Euro/Stunde), maximale Parkdauer 10 Stunden, Brötchentaste für kostenloses kurzzeitiges Parken Monatsparkschein: 10 Euro (bisher 5 Euro, 94 von maximal 100 Dauerparkausweisen ausgegeben) Hanfmarkt Anzahl Parkplätze: 13 Gebührenpflicht: keine (bisher 0,50 Euro/Stunde Mo-Fr 8-19 Uhr) Parkdauer: 30 Minuten mit Parkscheibe auf neun Parkplätzen sowie 1 Stunde auf vier Parkplätzen Mo-Fr 7-19 Uhr und Sa 7-13 Uhr Mühlgasse Lage: entlang der Fahrbahn Anzahl Parkplätze: 6 Gebührenpflicht: keine Parkdauer: 1 Stunde mit Parkscheibe Parkhaus Waltscher Platz Anzahl Parkplätze: 50 Gebührenpflicht: Mo-Fr 7-22 Uhr (bisher erst ab 8 Uhr und nur bis 19 Uhr) Kosten: 0,50 Euro/30 Minuten (bisher 0,50 Euro/Stunde), Brötchentaste für kostenloses kurzzeitiges Parken Monatsparkschein: 10 Euro (bisher 5 Euro, 10 Anträge auf der Warteliste) Güterbahnhof Lage: Schotterplatz am Bahnhof Anzahl Parkplätze: 80 Gebührenpflicht: Mo-Fr 7-19 Uhr (bisher nur mit Monatsparkschein) Kosten: Tagesparkschein 4 Euro, Monatsparkschein 10 Euro (bisher 5 Euro für Neckargemünder, 10 Euro für Auswärtige) Tiefgarage Mühlgasse Anzahl Parkplätze: 45 Kosten: 50 Euro/Monat (bisher teilweise nur 35 Euro, 44 Plätze vermietet) Dilsberger Straße Lage: Stellflächen entlang der Dilsberger Straße und beim "Letzten Heller" Anzahl Parkplätze: 23 Kosten: 25 Euro/Monat (bisher 15 Euro, 23 von 23 Dauerparkausweisen ausgegeben, 14 Anträge auf der Warteliste) Grundschule Anzahl Parkplätze: 16 Kosten: 10 Euro/Monat (bisher 5 Euro für Neckargemünder und 10 Euro für Auswärtige), vier vermietet, keine Warteliste, nur für Schüler und Lehrer Schulzentrum Anzahl Parkplätze: 95 Kosten: 10 Euro/Monat (bisher 5 Euro für Neckargemünder und 10 Euro für Auswärtige), 18 vermietet, keine Warteliste, nur für Schüler und Lehrer Parkplatz Falltorstraße Lage: Parkplatz hinter Rathaus Kosten: kostenfrei Mo-Fr 7-19 Uhr maximal zwei Stunden mit Parkscheibe, ansonsten 10 Euro/Monat, nur für Mitarbeiter des Rathauses erwerbbar Stadttor Anzahl Parkplätze: 3 Kosten: 25 Euro/Monat (bisher 15 Euro), drei vermietet, keine Warteliste

Höhere Parkgebühren: Auf dem Parkplatz am Neckarlauer und im Parkhaus Waltscher Platz kostet das Abstellen des Autos künftig nicht mehr 50 Cent pro Stunde, sondern 50 Cent pro halbe Stunde - also doppelt so viel wie bisher. Ebenfalls eine Preissteigerung um 100 Prozent gibt es für Neckargemünder, die bislang zum Beispiel auf dem Güterbahnhofsareal oder am Neckarlauer einen Monatsparkschein für fünf Euro hatten. Dieser kostet künftig zehn Euro. Am Bahnhof zwischen Bundesstraße B37 und Bahngleisen blieben die Parkgebühren mit 50 Cent pro Stunde hingegen konstant, ebenso die Kosten für einen Monatsparkschein von 20 Euro. Möglicherweise fallen hier künftig zwölf der bislang 43 Parkplätze für ein "Radhaus am Rathaus" weg. Gleichzeitig könnte der Parkdruck durch den Umbau des Bahnhofsgebäudes und den damit verbundenden Wegfall der 28 kostenfreien Parkplätze am Bahnhof steigen.

Keine Parkgebühren mehr: Auch das gibt es. Die Stadt baut den Parkscheinautomaten am Hanfmarkt ab. Hier kann man künftig mit Parkscheibe sein Auto kostenfrei abstellen. Zu beachten sind jedoch die kurze Parkdauer von 30 Minuten oder einer Stunde. Bisher verlangte die Stadt hier 50 Cent pro Stunde.

Andere Gebührenpflicht: Es sind kleine Veränderungen, die aber zu einem Knöllchen führen können. So ist das Parken zum Beispiel auf dem Parkplatz am Bahnhof zwischen der B37 und den Bahngleisen sowie am Neckarlauer nicht mehr erst ab 8 Uhr, sondern künftig bereits ab 7 Uhr gebührenpflichtig. Etwas verlängert wurde die Pflicht zur Parkscheibe zum Beispiel in der Jahnstraße, der Falltorstraße und für die Parkplätze entlang der Bahnhofstraße auf 19 Uhr statt wie bisher auf 18 Uhr. Im Parkhaus Waltscher Platz gab es eine noch größere Veränderung der Gebührenpflicht: Diese besteht künftig montags bis freitags von 7 bis 22 Uhr statt von 8 bis 19 Uhr.

Hintergrund Einnahmen pro Jahr Parkhaus Waltscher Platz Parkscheinautomat: 9600 Euro Dauerparkausweise: 1980 Euro Bahnhof Parkscheinautomat: 7500 Euro Dauerparkausweise: 1680 Euro Neckarlauer Parkscheinautomat: 8600 Euro Dauerparkausweise: 5640 [+] Lesen Sie mehr Einnahmen pro Jahr Parkhaus Waltscher Platz Parkscheinautomat: 9600 Euro Dauerparkausweise: 1980 Euro Bahnhof Parkscheinautomat: 7500 Euro Dauerparkausweise: 1680 Euro Neckarlauer Parkscheinautomat: 8600 Euro Dauerparkausweise: 5640 Euro Hanfmarkt Parkscheinautomat: 3300 Euro Ausgaben pro Jahr Strom Automat im Freien: 540 Euro Strom Automat im Parkhaus: 280 Euro sonstige Ausgaben (Abschreibung, Wartung, Thermopapier) je Automat: 3715 Euro

Grundlegende Veränderungen: Bisher hat die Stadt die Stellflächen auf dem Schotterplatz zwischen dem Bahnhof und der Güterbahnhofstraße vermietet. Für 80 Parkplätze wurden 101 Parkausweise ausgegeben. Es wären sogar 135 Stück möglich gewesen, da aus Erfahrung davon ausgegangen wird, dass nie alle Inhaber eines Parkausweises gleichzeitig ihr Auto dort abstellen. Der Parkausweis kostete bislang fünf Euro für Neckargemünder und zehn Euro für Auswärtige. Nun stellt die Stadt hier einen Parkscheinautomaten auf. Wer hier montags bis freitags zwischen 7 und 19 Uhr parken will, kann entweder ein Tagesticket für vier Euro ziehen oder gleich einen Monatsparkschein für zehn Euro kaufen.

Keine Änderungen: In der Hauptstraße bleibt alles wie gehabt mit dem Parken per Parkscheibe. Kostenfrei bleibt außerdem der Parkplatz unter der Friedensbrücke - ein Geheimtipp. Das Parkhaus Pflughof wird im Übrigen von den Stadtwerken betrieben - hier bestimmt die Stadt nicht mit.