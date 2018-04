Von Karin Katzenberger-Ruf

Gaiberg/Leimen-Gauangelloch. Der Vollmond zog bewundernde Blicke auf sich, ehe das Osterfeuer entzündet wurde. Das hatte dann auch seinen Reiz, erscheinen die Flammen im Spiel mit dem Feuer doch wie Figuren. Mit gar nicht mal so viel Fantasie konnte eine Tänzerin darin erkannt werden und Sekunden später ein Osterhase.

Am Abend vor Ostern pilgerten Gläubige aus Gaiberg und Gauangelloch zum Kraichgaublick, um die Auferstehung Christi zu feiern. Dieses Ereignis wird in der Bibel nur ansatzweise beschrieben, ist aber Grundlage des christlichen Glaubens, nach dem der Tod über das Leben und das Licht über die Finsternis siegt.

Der Abend hatte in Gaiberg wie in Gauangelloch mit einem Kreuzweg begonnen. In Gaiberg war nach dem Auftakt in der evangelischen Kirche der Friedhof die zweite Station. Der katholische Pfarrer Karl Endisch erinnerte an das Glaubensbekenntnis, in dem es früher hieß, Jesus sei "hinabgestiegen in die Hölle". Aus der Hölle wurde später das "Reich des Todes." Wie Jesus Christus vom himmlischen Vater auferweckt zu werden, ist die Hoffnung der Christenheit.

Die Gaiberger wanderten derweil an dem Abend begleitet von der Feuerwehr durch den Wald zum Kraichgaublick. Wenn am Waldrand ein Feuer entzündet wird, muss die Wehr schließlich zur Stelle sein. Vom Licht, das die Finsternis zerbricht, sprach Pfarrer Johannes Beisel in der Andacht, die durch Flötenspiel und den evangelischen Posaunenchor begleitet wurde. Nach dem gemeinsam gesungenen Lied "Großer Gott, wir loben dich" folgte auf Kommando des Pfarrers eine La-Ola-Welle mit einem freudigen "Frohe Ostern". Da machten die Gläubigen begeistert mit.

Zuvor hatten Kinder den mit Zeitungspapier durchwachsenden Holzstapel zum Osterfeuer entzünden dürfen. Kerzenlichter mit Windschutz waren vor Ort erhältlich und auch für den Heimweg nach der Andacht nützlich. "Ich hätte nicht gedacht, das so viele Menschen hier her kommen", sagte eine Besucherin, für die das Osterfeuer ein besonderes Erlebnis war.