Neckargemünd. (cm) "Wir sind an vorderster Front im Kampf gegen Corona dabei", sagt Waclaw Lukowicz, der Geschäftsführer von "Ortho Clinical Diagnostics" (OCD). Das weltweit agierende Unternehmen, das seinen Sitz für Deutschland, Österreich und die Schweiz in Neckargemünd hat, hat einen Covid-19-Antikörpertest entwickelt. "Es ist einer der besten Tests, die es bisher gibt – wenn nicht sogar der beste", sagt Lukowicz. Er ist seit Mitte April zugelassen und wird auch in Deutschland eingesetzt.

Der Medizintechnikhersteller wurde vor mehr als 80 Jahren gegründet. Seinen Hauptsitz hat OCD mit weltweit 4800 Mitarbeitern in den USA in Raritan bei New York. Die zentrale Produktionsstätte für Europa befindet sich in Pencoed in Wales. OCD hat Niederlassungen in zahlreichen europäischen Ländern. Die Produkte des Unternehmens sind überall dort im Einsatz, wo Blut analysiert wird – in Krankenhäusern, in niedergelassenen Laborarztpraxen und in Blutbanken. So zum Beispiel in der Bestimmung von Blutgruppen, die teilweise in nur wenigen Minuten durchgeführt werden kann, von Tumormarkern, Hepatitis und HIV. Die Funktionsweise grob erklärt: Die OCD-Geräte bringen Blutproben mit Reagenzien zusammen. Es entstehen chemische Reaktionen, die optisch ausgewertet werden und somit die Analyse verschiedener Parameter im Blut ermöglichen.

In jüngster Vergangenheit habe OCD eine neue Gerätefamilie auf den Markt gebracht sowie zahlreiche Tests verbessert, neu entwickelt und ausgebaut, berichtet Geschäftsführer Lukowicz und betont: "Wir sind konkurrenzfähig." So sei man zuversichtlich, dass der Covid-19-Test ein Erfolg werde. "Er kann bereits acht Tage nach dem Ausbruch der Krankheitssymptome Antikörper nachweisen", erklärt Lukowicz. OCD unterscheide sich von der Konkurrenz durch die Verwendung von Einwegspritzen. So werden falsche Ergebnisse verhindert, die durch Verschleppung von kontaminiertem Probenmaterial zustande kommen könnten.

Hinter OCD steckt weltweit der US-Großinvestor Carlyle. "Er ist nicht nur auf Profit aus, sondern denkt langfristig sowie gibt Zeit und Vertrauen", freut sich Lukowicz. Dieser habe auch die Verluste der vergangenen Jahre getragen und investiere in Forschung und Entwicklung. "Es handelt sich nicht um eine Heuschrecke", betont der Geschäftsführer.

Carlyle hatte OCD im Jahr 2014 vom amerikanischen Großkonzern "Johnson & Johnson" übernommen. Damit einher ging in Neckargemünd der Auszug von "Lifescan" aus den Gebäuden an der B 45. Der Spezialist für Blutzuckermessgeräte gehörte nämlich weiter zu "Johnson & Johnson". Für OCD alleine waren die Gebäude zu groß. Im Jahr 2016 folgte der Umzug ins Untergeschoss des Rathauses. Von dort wird seither der Verkauf der OCD-Medizintechnik in Deutschland, Österreich und der Schweiz koordiniert.

Die damals neue Geschäftsführerin Silke Hohmeier zeigte sich seinerzeit begeistert: "Der Standort ist perfekt für uns", sagte sie gegenüber der RNZ. "Der Bahnhof ist genau gegenüber, Parkplätze vor der Tür, der Neckar in Sichtweite und alle Arbeitsplätze sind auf einer Ebene." Hohmeier sprach dabei von einer Win-win-Situation: "Der Stadt Neckargemünd und uns konnte nichts Besseres passieren." Das hat sich inzwischen wohl geändert.