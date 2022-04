Nußloch/Wiesloch. (luw) Ein Feuerwehreinsatz auf der Landesstraße L594 hat am Dienstagnachmittag für Stau gesorgt. Einem Opel war während der Fahrt in Richtung Wiesloch offenbar der rechte Vorderreifen geplatzt. Infolge eines technischen Defekts qualmte das Fahrzeug laut Feuerwehr, woraufhin die Einsatzkräfte mit einem Handfeuerlöscher für Abkühlung sorgten. Die Polizei leitete den Verkehr wechselseitig an der Unfallstelle vorbei.