Nußloch/Walldorf. (pol/mare) Auf der Kreisstraße K4256 zwischen Nußloch und Walldorf hat sich am Montagnachmittag gegen 12.50 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet. Das teilt die Polizei mit.

Am Montag kurz vor 13 Uhr fuhr ein 48-jähriger Mann mit seinem VW Polo auf der Kreisstraße aus Richtung Nußloch kommend, geriet hierbei rechts in den Grünstreifen, kollidierte mit einer Leitplanke und geriet dann in den Gegenverkehr. Dort stieß er mit einem Skoda eines 50-Jährigen zusammen.

Bei dem Unfall wurde der 48-Jährige schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 7500 Euro.

Die Kreisstraße war zwischenzeitlich voll gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet. Die Ermittlungen des Polizeireviers Wiesloch dauern an.

Update: Montag, 9. Dezember 2019, 14.53 Uhr