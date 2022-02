Nußloch/Leimen. (bmi) "Ich kann mir unsere Region ohne diese Materialseilbahn nicht vorstellen". "Das macht mich unheimlich traurig!" "Es ist ein Wahrzeichen unserer Region." Die Reaktionen auf der Facebook-Seite der RNZ zum verkündeten Abbau der Materialseilbahn zwischen Nußloch und Leimen sprechen Bände. Besonders viele Nußlocher tun sich schwer mit dem anstehenden Abschied von "ihren Kärschlin", wie die 260 Gondeln auf der rund 5,6 Kilometer langen Trasse liebevoll genannt werden.

Der 2017 gegründete Verein "Materialseilbahn-Freunde Nußloch" zeigte sich auf RNZ-Anfrage "sehr getroffen, wenn auch nicht überrascht". Im Rückblick hätte eine mögliche Gartenschau "die Möglichkeit und den Charme gehabt, ein nahezu einmaliges Highlight zu schaffen". Die Umfunktionierung der Lorenseilbahn als Sesselbahn zwischen beiden Kommunen mit einem Radweg darunter hatte eine zentrale Rolle bei der Nußloch-Leimener Bewerbung für eine Gartenschau in den Jahren 2031 bis 2036 gespielt. Der Traum platzte im Dezember 2020 mit der Ablehnung durch das Land. Die Hoffnung auf zumindest einen Teilerhalt der Bahn ruht nun "in den fruchtbaren Gesprächen" mit Bürgermeister Joachim Förster, wie es in der Stellungnahme des Vereins heißt.

Im Nußlocher wie im Leimener Rathaus existieren bereits Pläne für die Nachnutzung der rund 18 Meter breiten Trasse, über die jeweils der Gemeinderat zeitnah abstimmen soll. Die Ideen finden auch bei den Materialseilbahn-Freunden Anklang, die betonen: "Wir streben natürlich ein Maximum bei der Umsetzung der genannten Ideen und weitere an." Der Verein sieht einen "Materialseilbahnpark" im Bereich des Umlenkwerks zwischen Bauhof und Allming mit Schautafeln als Idealvorstellung.

Auf Leimener Seite gibt es einen ähnlichen Einwurf für eine Art Dokumentationszentrum. Auch der Vorschlag von Nußlochs Rathauschef, die Schutzbrücken über den Straßen an den drei Ortsausgängen zu erhalten und diese "mit Blumen geschmückten Gondeln" zu verschönern, kommt an. Eine Lösung müsse finanziell machbar sein, betont der Verein und verspricht: "An Manpower wird es von unserer Seite nicht mangeln." Ziel sei weiterhin, "das Fortbestehen der Erinnerung an dieses einzigartige Industriedenkmal ein, das über 100 Jahre das Ortsbild geprägt hat."