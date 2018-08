Nußloch. (agdo) Nicht nur der Sahara-ähnliche Sommer ließ die Rekorde purzeln. Auch im Nußlocher Steinbruch wurde eine historische Höchstmarke erreicht: Über 10.000 Besucher schauten sich die Stücke "In 80 Tagen um die Welt" sowie "Michel von Lönneberga" dieses Jahr im Steinbruch an. "So viele Besucher hatten wir noch nie", sagt Heiko Richter, der Vorsitzende der Nußlocher Interessengemeinschaft Volksschauspiele (IGV).

IGV-Vorsitzender Heiko Richter. Foto: A. Dorn

Das lag aber auch daran, dass die IGV dieses Jahr zwei Stücke aufführte - eben jenen von Jules Vernes 1873 geschriebenen Roman "In 80 Tagen um die Welt" und das Kinderstück "Michel" nach dem Kinderbuch von Astrid Lindgren. "Ohne das Kinderstück hätten wir die 10.000- Besucher-Marke nicht geknackt", so Richter. Und auch sein Wunsch, den er letztes Jahr im RNZ-Gespräch geäußert hatte, ging in Erfüllung: nämlich gutes Wetter. Davon gab und gibt es nach wie vor reichlich.

Rund 7500 Besucher gingen mit auf die spannende Weltreise, rund 2650 schauten sich an, was für Streiche Lausebub Michel im Steinbruch so trieb - und sie holten sich dabei vielleicht auch einige Inspirationen... Und es gab sogar eine Überraschung: Der 10.000. Besucher - in dem Fall war es eine Frau - wurde herausgezogen und vor der Vorstellung vor dem Publikum gebührend begrüßt. Die Dame habe sich riesig gefreut und unter anderem zwei Freikarten für die Aufführung nächstes Jahr bekommen, so Richter.

Welches Stück nächstes Jahr gespielt wird, verriet Heiko Richter noch nicht. Noch sei es nicht zu 100 Prozent sicher, so Richter. Sicher sei übrigens auch noch nicht, ob die IGV nächstes Jahr wieder ein Kinderstück auf die Beine stellt. Laut Heiko Richter wird es aber wahrscheinlich keines geben. Denn trotz des tollen "Michel"-Erfolgs hatten die Schauspieler doppelte Arbeit , da sie in zwei Stücken mitspielten.

Trotz des Spaßes an der Schauspielerei steckt dahinter natürlich auch ein zeitintensives Einstudieren. Texte müssen gelernt und Proben gemeistert werden. Mit den Proben fängt die IGV meistens im Februar an. Und, wohlgemerkt: Die Akteure machen das alles ja in ihrer Freizeit.

Das Drehbuch für die Weltreise hatte übrigens Regisseur Georg Veit selbst geschrieben, erzählte Heiko Richter. Rund 70 Seiten mit spritzigen Dialogen waren zusammengekommen. Schon beim Vorverkauf zeichnete sich reges Interesse ab: In den ersten zwei Wochen seien viel mehr Karten als sonst verkauft worden, berichtete der IGV-Vorsitzende.

Voller Körpereinsatz wurde den Schauspielern bei der "Weltreise" abverlangt. Viele von ihnen waren zudem beim "Michel" mit dabei. Foto: kaz

Die Leute waren wohl neugierig, wie die Weltreise aussehen mag. Um die Welt reiste man mit neun Aufführungen, die Generalprobe eingeschlossen, Lausbub Michel trieb fünf Mal im Steinbruch Unfug. Wobei zwei Aufführungen nur für Schulklassen waren.

Insgesamt waren über 100 Leute vor und hinter der Bühne tätig, rund 40 Leute bei Blondschopf Michel und etwa 80 bei der Weltreise. Die IGV hatte sage und schreibe um die 400 Kostümteile selbst kreiert. Und was wünscht sich Heiko Richter für nächstes Jahr? Die Antwort: "Gutes Wetter!", sagt er lachend. Und übertrifft die IGV 2019 den Besucherrekord? Da bleibt der IGV-Vorsitzende realistisch: "Ohne ein Kinderstück werden wir den Rekord nicht knacken". Und das wird es wie erwähnt wahrscheinlich nächstes Jahr nicht geben, vielleicht aber im übernächsten Jahr wieder...