Von Karin Katzenberger-Ruf

Nußloch. Sie ist ein krötenähnlicher Froschlurch und zählt zu den gefährdeten Arten: die Gelbbauchunke. Im stillgelegten Teil des Nußlocher Steinbruchs findet sie allerdings ideale Lebensbedingungen. Auf dem Gelände gehen einmal monatlich kostenlose Familienführungen über die Bühne. Dazu engagiert das Zementwerk Leimen Fachleute. Bei der jüngsten Veranstaltung beantwortete die Biologin Sabine Beushausen die Fragen der Gäste. Weil so viele neugierige Kinder vor Ort waren, dauerte die Führung rund drei Stunden.

Kaum zu glauben, was man in einer Pfütze so alles entdecken kann. Diese hatte sich in einer tiefen Reifenspur auf dem Parkplatz im Eingangsbereich gebildet und tatsächlich tummelte sich dort eine Gelbbauchunke, die von oben betrachtet wie der schlammige Untergrund aussah. Das ist die perfekte Tarnung. Erst während ihrer kurzen Gefangenschaft im Glas war es möglich, die Unterseite zu betrachten, die dem Tier seinen Namen gibt.

Auch die blaugeflügelte Ödlandschrecke passt sich der Umgebung an und ist auf dem Gestein kaum zu entdecken. "Die sieht aus wie verrostet", meinte ein Junge. Damit hatte er Recht. Erst im Flug entfaltet das Insekt seine Schönheit.

Im Steinbruch gibt es den sogenannten Schlangengrundsee, der zur Entwässerung angelegt wurde und längst zum Biotop geworden ist. Vögel wie der Teichrohrsänger fühlen sich dort ebenso wohl wie Libellen und der Signalkrebs, dessen ursprüngliche Heimat Amerika ist. Es sind aber auch kleinere Tümpel angelegt. In einem entdeckte die Gruppe eine Ringelnatter beim Baden ...

Doch es stand ja noch das "Steineklopfen" im hinteren Teil des Geländes auf dem Programm. Der Weg dorthin führte ein Stück am Förderband für gesprengtes Gestein entlang.

Eine kleine Gesteinskunde gab es be der Familienführung ebenfalls und Sabine Beushausen staunte, was die Kinder so alles wussten. Der Nußlocher "Mergel" hat einen hohen Tonanteil, das ist günstig für die Herstellung von Zement. Das Sedimentgestein entstand, als unsere Region noch Teil eines riesigen Binnenmeers war. Die geologische Geschichte ist auf Informationstafeln nachzulesen.

Eine Teilnehmerin freute sich, dass sie mitten auf einem Gesteinshaufen eine Mohnblume entdeckte. Ein schönes Motiv, das sie unbedingt fotografieren musste. Am Wegesrand wachsen zudem Pflanzen, die auf karge Böden spezialisiert sind wie Wilde Möhre, Hufeisenklee oder Karthäusernelke.

Am Ende wurde es dann nochmals richtig spannend, als die Kinder doch tatsächlich eine Gottesanbeterin einfingen und nun einiges über die Fangschrecke erfahren wollten. Sabine Beushausen hatte Sorge, die Erwachsenen könnten bei der Führung vielleicht zu kurz gekommen sein. Doch auch sie versicherten, dass sie bei der Tour viel dazu gelernt hätten.