Nußloch. (axe) Mit dem Putzen ist es so eine Sache, sagt man gerne. Und was für die heimischen vier Wände gilt, gilt selbst für eine große Halle wie die Nußlocher Olympiahalle: Obwohl man sich an die Gebrauchsanweisung hält, ist das Ergebnis unbefriedigend. So unbefriedigend, dass sich jetzt der Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung damit befassen musste. Dabei konnten sich die versammelten Räte das Putzunglück aus nächster Nähe besehen, denn die Bürgervertretung tagt pandemiebedingt seit geraumer Zeit in der weitläufigen Halle.

Der Stein des Anstoßes ist der Boden aus Linoleum. Ende des Jahres 2020 wurde zur Grundreinigung dessen ein neues Mittel verwandt – in guter Absicht, um zum Entfernen von Harzrückständen nicht mehr mit Spachteln auf dem Belag herumzuschaben. Allein, es blieb nach der Anwendung für jeden ersichtlich ein fleckig-stumpfer Sportboden zurück. Alle Versuche, das Malheur durch neuerliche Reinigung zu beheben, schlugen fehl. So schaltete die verantwortliche SG Nußloch ihre Versicherung ein und ein Gutachter besah sich das scheckige Schlamassel.

Das Ergebnis: Der Belag muss raus. Und zwar komplett. Für brutto knapp 110.000 Euro soll nach dem Votum des Gemeinderates die Keil Fuß- und Sportbodenbeläge GmbH aus der Nähe von Karlsruhe für neues Linoleum in der Olympiahalle sorgen. Ines Baust (Grüne) enthielt sich bei der Abstimmung. Die Berliner Firma, die vor sieben Jahren den Boden verlegt hatte, ist insolvent. Abzüglich des Wertverlusts kommt die Versicherung für gut 81.000 Euro des Schadens auf. An der Gemeinde bleiben also an die 29.000 Euro hängen.

Ebenso ohne Diskussion – und einvernehmlich – gab die Bürgervertretung in ihrer Zusammenkunft zwei Auftragsvergaben für die kommunale Gärtnerei statt: So soll von der "Land-, Forst-, Gartentechnik Seitz" in Lindenfels-Glattbach für brutto rund 28.000 Euro ein Multifunktional-Heckanbaugerät erworben werden, das auf den netten Namen "Amazone Grasshopper GHS Jumbo 1500" hört. Einen handgeführten, einachsigen und vielfach bestückbaren Agria-Geräteträger Typ 3400 bekommt die Gemeinde zum Pauschalpreis von 30.500 Euro brutto bei der Raiffeisen Mannheim eG. Dank der neuen Gerätschaften dürfte die Bauhof-Gärtnerei noch leistungsfähiger sein.